ثقافة|السعودية

"الطائرات الورقية الصحراوية".. اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم في صحارى الأردن والسعودية

MARCH 27, 2015 - 01:16 PM correction  -  saudi  -  history  -  archaeology Al Kafr, Syria HANDOUTCNRSAFP CORRECTION / This undated handout photograph made available by O. BARGE/ CNRS, shows an aerial view of a desert kite in Harrat-al-Shaam, east of Al-Kafr, in Jordan. Desert kites are linear dry stone wall structures, with sizes ranging from a hundred meter to several kilometers in length, and are believed to be used for trapping game animals driven within their perimeter to facilitate hunting. (Photo by Handout / CNRS / AFP) / NO USE AFTER JUNE 1, 2023 15:20:55 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ HO/ E. REGAGNON/ CNRS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ HO/ E. REGAGNON/ CNRS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
الهيكليات المكتشفة حديثا شكّلت "تقنية صيد متطورة" في الماضي (الفرنسية)
23/5/2023

اكتشفت مجموعة من علماء الآثار نقوشا حجرية تُعدّ أقدم مخططات هندسية معروفة حتى الآن، يعود تاريخها إلى 9 آلاف سنة، وتمثل هيكليات مبنية شاسعة مخصصة للصيد في مناطق باتت اليوم مساحات صحراوية في الأردن والمملكة العربية السعودية.

وكان طيارون في عشرينيات القرن الفائت أول مكتشفي هذه المصائد، وأطلقوا عليها اسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، بسبب الشكل الذي تبدو عليه من الجو.

ويصف أوليفييه بارج عالم الآثار ورسام الخرائط في مختبر "أركيه أوريان" التابع لجامعة ليون 2، هذه المصائد بأنها "مساحات كبيرة تحدّها جدران طويلة تمتد على كيلومترات عدة"، وتشبه ذيل الطائرة الورقية. وبمجرد أن يضيق عرض هذه الممرات إلى نحو 20 مترا، تنفتح "على مساحة مغلقة تبلغ مساحتها حوالي هكتار واحد يضم حفرا يبلغ عمقها أمتارا عدة".

تقنيات صيد متطورة

ويقول بارج المشارك في إعداد الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (Proceedings of the National Academy of Sciences) الأميركية، إنّ هذه الهيكليات شكّلت "تقنية صيد متطورة"، إذ كانت تُجمع الحيوانات -ومنها الغزلان- في هذه المصائد، قبل وضعها في الحفر لنحرها.

وتمكّن مشروع "غلوبل كايتس" (Kites Global) الذي ينظمه مختبر "أركيه أوريان"، من إحصاء 6 آلاف هيكلية مماثلة حتى اليوم، من كازاخستان إلى الأردن.

وفي عام 2015، توصّلت مجموعة من علماء الآثار التابعين لمختبر "أركيه أوريان" إلى اكتشافين يصفهما أوليفييه بارج بـ"الاستثنائيين" في جبال الخشّابية في الأردن، وفي صحراء النفود الكبير في المملكة العربية السعودية، وتبعد عن الموقع الأوّل حوالي 250 كيلومترا شرقا.

JUNE 3, 2015 - 11:14 AM saudi  -  history  -  archaeology Al-Jafr, Jordan HANDOUTSEBAP & Crassard / PLOS OneAFP This undated handout photograph made available by SEBAP & Crassard, shows an engraved stone placed upright after discovery at the JKSH F15 in Jibal al-Khashabiyeh, east of Al-Kafr, in Jordan. Desert kites are linear dry stone wall structures, with sizes ranging from a hundred meter to several kilometers in length, and are believed to be used for trapping game animals driven within their perimeter to facilitate hunting. (Photo by Handout / various sources / AFP) / NO USE AFTER JUNE 1, 2023 15:18:59 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SEBAP & CRASSARD/ 2023 PLOS ONE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SEBAP & Crassard/ 2023 PLOS ONE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
مخططات محفورة ومُفصّلة لـ"طائرات ورقية صحراوية" في لوحة حجرية من الكلس في الأردن (الفرنسية)

واكتُشفت في الأردن لوحة حجرية من الكلس لونها بني فاتح ويبلغ ارتفاعها نحو متر، بينما اكتُشفت في شبه الجزيرة العربية كتلة ضخمة من الحجر الرملي الأسود، وعلى كلتيهما مخططات محفورة ومُفصّلة لـ"طائرات ورقية صحراوية" من قرب. وليست هذه المخططات مجرد رسم تخطيطي بسيط، بحسب عالم الآثار في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى المشارك في إعداد الدراسة وائل أبو عزيزة.

ويضيف العالِم أنّ "من الصعب استرجاع مخططات (الطائرات الورقية الصحراوية) بدقة كما هي الحال هنا" من دون الاستعانة بتقنيات حديثة، لأنّ رسم مخطط قديم يعني إتقان أحجام العناصر الموجودة فيه ومعرفة مقاساتها الدقيقة، إلا أنّ التحدي يتمثل هنا في أنّ ما نتعامل معه هو منشآت لا يمكن فهم شكلها الكامل من دون رؤيتها من الجو!

فنّ رسم الخرائط

ويقول بارج إن "الطريقة التي وضعت بها هذه المخططات" غير معروفة، لكنّ الدراسة تلاحظ أنها تُظهر أن السكان في تلك الحقبة كانوا يتمتعون "بقدرة ذهنية لم تكن متوقعة على تصور المساحات".

MARCH 11, 2015 - 04:35 PM correction  -  saudi  -  history  -  archaeology Sakaka, Saudi Arabia HANDOUTSEBAP & Crassard / PLOS OneAFP CORRECTION / This undated handout photograph made available by SEBAP & Crassard, shows an engraved boulder depicting two desert kites, discovered in Jebel az-Zilliyat, near Sakaka in Saudi Arabia. Desert kites are linear dry stone wall structures, with sizes ranging from a hundred meter to several kilometers in length, and are believed to be used for trapping game animals driven within their perimeter to facilitate hunting. (Photo by Handout / various sources / AFP) / NO USE AFTER JUNE 1, 2023 15:20:25 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SEBAP & CRASSARD/ 2023 PLOS ONE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ SEBAP & Crassard/ 2023 PLOS ONE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
صخرة منقوشة تصور "اثنين من الطائرات الورقية الصحراوية" بالقرب من منطقة سَكَاكَا شمال غرب المملكة السعودية (الفرنسية)

ويضيف أنّ الفرضية التي كانت سائدة حتى اليوم هي أنّ فن رسم الخرائط وُلد في مرحلة لاحقة وضمن "ثقافة يتقن أصحابها الكتابة وحفظ السجلات، على غرار ثقافة بلاد ما بين النهرين التي تعود إلى 5 آلاف سنة".

ويدفع ما اكتُشف في الأردن والسعودية إلى إعادة النظر في هذه الفرضية، إذ أقيمت الهيكليات في تضاريس معقدة، من دون اعتماد مخطط رئيسي يُنفَّذ على الأرض.

وكان هذا المخطط الهندسي يتيح "نقل المعلومات ومشاركتها بين عدة أشخاص بهدف تنظيم عمليات صيد الحيوانات"، وفق أبو عزيزة الذي يعتبر أنّ هذه الفرضية هي "الأكثر احتمالا".

ويضاف إلى ذلك بُعد ثقافي تحظى به المخططات التي باتت مؤشرا على إتقان السكان آنذاك للتعامل مع المساحات وتقنية صيد معينة، من خلال أفخاخ صمموها بمهارة مستندين إلى السمات الخاصة بالأرض في تلك المناطق.

المصدر : الفرنسية