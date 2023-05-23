اتفاقية تعاون بين معهد الجزيرة للإعلام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر

وقع معهد الجزيرة للإعلام اتفاقية تعاون إعلامي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، وتشمل مجالات مختلفة؛ منها استفادة الوزارة من البرامج التدريبية التي يطرحها المعهد في خطته السنوية، وتنظيم دورات خاصة بالوزارة، وإنتاج عدد من الأفلام التسويقية والوثائقية، وتقديم استشارات إعلامية، وتنظيم ورش وندوات ومؤتمرات مشتركة.

ووقعت الاتفاقية مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري، ومدير الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد عبد الرحمن المطوع.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، رحبت إيمان العامري بتوقيع الاتفاقية، قائلة إنها تعزز العلاقات بين الطرفين خاصة في مجال التعاون الإعلامي، وأشارت إلى أن التعاون بين الطرفين يمتد لسنوات عبر إقامة مجموعة من الدورات الخاصة بالوزارة في مجال مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، أو فن التحدث أمام الجمهور، فضلا عن مشاركة الوزارة في جناح المعرض التقني المصاحب لمؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام الذي نظمه المعهد في مارس/آذار الماضي.

وأعربت مديرة المعهد عن تطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ما يتعلق بتوعية المجتمع بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات بطرق آمنة ومنتجة، والعمل على بناء مجتمع المعرفة القائم على أساس الاقتصاد الرقمي الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أعرب المطوع عن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة إعلامية رائدة في المنطقة كشبكة الجزيرة الإعلامية ممثلة في معهد الجزيرة للإعلام، بهدف رفع مستوى كفاءة الموظفين.

وأضاف المطوع "نتطلع إلى قدر أكبر من الاستفادة من خبرات المعهد في مجال تطوير المهارات الإعلامية وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وفي فنون الحديث أمام الجمهور، فضلا عن جميع الخدمات الإيجابية التي يقدمها المعهد".