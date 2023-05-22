"5 آلاف سؤال وجواب في التراث الشعبي القطري".. كاتبة قطرية توثق الثقافة الشفهية بشكل تفاعلي

الدوحة- لم تكن الكاتبة القطرية نورة النعمة تعلم أن شغفها وحبها بمعرفة العادات والتقاليد منذ صغرها، سيجعل منها واحدة من أبرز الكتاب والمهتمين بتراث قطر الشعبي القديم.

هواية حلّ الألغاز ومعرفة الأمثال الشعبية واندماجها في المجتمع، أثّرت على شخصيتها وجعلتها تتجه لدراسة التراث القطري، حيث التحقت بجامعة قطر وتخصصت في مجال التراث الشعبي القطري، وقدمت عددا من البرامج الثقافية التراثية المختلفة.

10 سنوات من البحث والمتابعة والعمل الدؤوب كانت كافية لتقدم نورة عملها الأول عن التراث الشعبي القطري، والذي تجسد في كتاب بعنوان "5000 سؤال وجواب في التراث الشعبي القطري".

توضّح الكاتبة القطرية نورة النعمة أن الكتاب يأخذ شكل موسوعة علمية عن التراث الشعبي القطري، وهو مكون من جزأين، كل جزء منهما يضم 5 آلاف سؤال وجواب بشكل تفاعلي عبر أسئلة وأجوبة تختبر ثقافة القرّاء.

وتقول النعمة -في حوار للجزيرة نت- إن الجزء الأول من الكتاب مخصص لتعريف الكلمات الشعبية القطرية، وهي مرتبة أبجديا، ويضم 790 صفحة، فيما خصص الجزء الثاني (707 صفحات) للأمثلة والألغاز الشعبية وتصنيف المجموعات وتصغير الكلمات مع شرح مفصل لها.

وتشدد أن الهدف من تناول التراث الشعبي القطري بهذه الطريقة الشيقة في الكتاب، هو "نشر الثقافة القطرية والمحافظة على التراث الشعبي من الاندثار، خاصة أن لغتنا جميلة وكلماتنا معبرة إلى أبعد حد، كما أن غالبيتها أصلها عربي وحوّرت وغيّرت بالنطق الشعبي".

الجزيرة نت حاورت الكاتبة القطرية، فإلى نص الحوار:

لماذا كان هذا الكتاب عن كلمات وأمثال تعبر عن التراث الشعبي القطري؟

لأن التراث الشعبي القطري غني ويعبر عن تاريخ البلاد، كما أن الكلمات والأمثال الشعبية كثيرة ولا يمكن حصرها، حيث إن حرف الألف وحده يحتوي على أكثر من 1500 كلمة، فيما يضمّ حرف الميم أكثر من 350 كلمة، في حين أن حرف العين به أكثر من 200 كلمة، وهكذا بقية الحروف.

ما أبرز كلمات التراث الشعبي القطري التي يضمها الكتاب؟

الكتاب يضمّ الكثير من الكلمات، ومنها: خاموش، خامر، اتعجبر، جوكم، زتات، زامك، غيله، كوفن، كيتب، لاهوب، وغيرها الكثير.

ما كلمات التراث الشعبي التي ما زالت مستخدمة في المجتمع حتى الآن؟

الكثير من كلمات التراث تستخدم في المجتمع حاليا، ومنها "إخساس" وتعني مقلب كريه للشخص، و"خرابيط" وتعني الكلام الذي لا فائدة منه، و"غندم" وتطلق على الشخص العابس الوجه، و"جخة" وتقال للأنيق الملبس والشكل، و"خايور" وهو مصطلح بحري يطلق على قلب شراع السفينة من جانب إلى آخر لتغيير اتجاهها.

وما الكلمات التي اندثرت ولم تعد مستخدمة في الزمن الحالي؟

هناك الكثير من الكلمات أيضا، ومنها "خاموش" وتعني الهدوء والسكون وتطلق على الشخص الهادئ، و"آدز" والمقصود منها دفع الشخص بقوة، و"تاوة" وهي صفيحة مستديرة من الحديد لعمل الخبز، و"تبطح" وتعني نام واستلقى براحة.

ما الهدف من تقديم كتاب عن التراث الشعبي القطري؟

الهدف من تقديم هذا الكتاب هو ترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء، وربط المجتمع القطري بماضيه العريق، فضلا عن تعريفه بتاريخ الإنسان القطري القديم والبيئات المختلفة التي عاشها، سواء كانت مرتبطة بالبحر أو الصحراء، لتمثل في مجملها الإنسان القطري وتراثه.

ما الكلمات التي يضمها الكتاب وتعبر عن البيئة البحرية أو الصحراوية؟

من أبرز الكلمات التراثية الشعبية التي ترتبط بالبيئة البحرية كل من: طبيشه، رتي، رجت السفينة، رمله، رماي، وسماري.

أما الكلمات التراثية الشعبية التي ترتبط بالبيئة الصحراوية، فمنها: هجرس، الخرج، الشداد، الشمطري، غرشة، الذوايب، المرباع، وغيرها.

لماذا اخترت تقديم الكتاب على هيئة سؤال وجواب؟

أخرجت الكتاب على غير الشكل التقليدي، حيث قدمته كسؤال وجواب حتى تكون الاستفادة منه أكبر، بحيث يتشارك الأهل والأصدقاء والأبناء في قراءة الكتاب عبر لعبة مسلية شيقة، ومن ثم اكتساب المعلومة عن طريقة اللعب.

وأتمنى أن تتم الاستفادة من هذا الكتاب كمنهاج في وزارة التعليم والتعليم العالي، حتى يرتبط أبناؤنا بتراثهم، كما أتمنى ألا يخلو أي بيت قطري من الكتاب، وأن يقوم كل شخص محب ومهتم بالتراث الشعبي القطري بقراءته من أجل التعرف على الكلمات والأمثال والألغاز الشعبية التي تعبر عن تاريخ وتراث قطر.

ما أبرز الأمثال والألغاز الشعبية التي يضمها الكتاب؟

يضمّ الكتاب الكثير من الأمثال والألغاز الشعبية التراثية القطرية القديمة، والتي يتشابه الكثير منها مع البيئات العربية المجاورة، خاصة أن الثقافة والبيئة واحدة إلى حد بعيد.

ومن أبرز الألغاز الشعبية في الكتاب: "إصرار صريته أصبحت الصبح ما لقيته" والمقصود به النجوم، و"حجر حجنجر حجارة لا تبيض وتفرخ دياية لا" وهي السلحفاة، فيما كان من أبرز الأمثال الشعبية: "لو ما الحسد ما مات أحد"، و"لو فيه خير ما هده الطير"، وهو المثل المتواجد في معظم الدول العربية بصيغة قريبة.

كما يضم الكتاب قسما للجمل والكلمات الدالة، منها "ثجيلة" وتعني العقل والثقل والخجل للبنت، وأيضا يضم الكلمات الشعبية التي يتم تصغيرها مثل "مسكين" حيث يقال "امسيكين"، و"صحن" فيقال "صيحين".

ما ردود الفعل التي تلقيتها بعد نشر الكتاب؟

رغم أن الكتاب خرج إلى النور منذ فترة بسيطة، فإن صداه لا بأس به خلال هذه الفترة، وإن كنت أتمنى أن ينتشر أكثر، حيث عملت على تجميع الكلمات والبحث عنها ما يقرب من 10 سنوات، وبذلت مجهودات ضخمة جدا من أجل تقديم هذا العمل.