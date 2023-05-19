ثقافة|السعودية

بدء الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب

بدء الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب من حساب معارض الكتاب في السعودية على تويتر
فتيان يقرآن في معرض المدينة المنورة للكتاب بدورته الثانية (حساب معارض الكتاب في السعودية على تويتر)
19/5/2023

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية اليوم الخميس الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.

المعرض المقام في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات يستمر حتى 27 مايو/أيار الجاري، ويقدم لزائريه أكثر من 60 ألف عنوان.

ويشمل برنامج المعرض ندوات ومحاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وجلسات حوارية ومسرحيات وورش عمل، إضافة إلى منصة توقيع الكتب.

ومن أبرز أنشطة البرنامج ندوة بعنوان "المدينة المنورة في عيون الرحالة الأوروبيين" وورشة عمل عن "تحقيق المخطوطات العربية" وحوار بعنوان "عمر من الشعر" مع الشاعر السعودي حسن الزهراني الفائز في يناير/كانون الثاني الماضي بجائزة الشارقة للشعر العربي.

ومعرض المدينة المنورة للكتاب هو الثاني في المملكة هذا العام ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، والتي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بمناطق مختلفة من البلاد، حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب في مارس/آذار الماضي.

بدء الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب من حساب معارض الكتاب في السعودية على تويتر
إقبال ومشاركة في الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب (حساب معارض الكتاب في السعودية على تويتر)

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد حسن علوان إن الهيئة "تسعى عبر مبادرة معارض الكتاب إلى تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تجعل من الثقافة نمطا لحياة الفرد وتسهم في النمو الاقتصادي".

وأضاف علوان أن "معدل رضا الزوار عن النسخة الأولى ومعدلات عدد الزوار والمبيعات والتأثير المعرفي للمعرض قد شجعت على تقديم نسخة ثانية".

المصدر : رويترز