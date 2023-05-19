بدء الدورة الثانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية اليوم الخميس الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.

المعرض المقام في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات يستمر حتى 27 مايو/أيار الجاري، ويقدم لزائريه أكثر من 60 ألف عنوان.

ويشمل برنامج المعرض ندوات ومحاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وجلسات حوارية ومسرحيات وورش عمل، إضافة إلى منصة توقيع الكتب.

في مهد الثقافة دربٌ أضاء لأهل المدينة.. ومَن إليها جاء. #معرض_المدينة_المنورة_للكتاب_2023 pic.twitter.com/a7bwaUHG7z — معارض الكتاب في السعودية (@SaudiBookFair) May 17, 2023

ومن أبرز أنشطة البرنامج ندوة بعنوان "المدينة المنورة في عيون الرحالة الأوروبيين" وورشة عمل عن "تحقيق المخطوطات العربية" وحوار بعنوان "عمر من الشعر" مع الشاعر السعودي حسن الزهراني الفائز في يناير/كانون الثاني الماضي بجائزة الشارقة للشعر العربي.

ومعرض المدينة المنورة للكتاب هو الثاني في المملكة هذا العام ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، والتي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بمناطق مختلفة من البلاد، حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب في مارس/آذار الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد حسن علوان إن الهيئة "تسعى عبر مبادرة معارض الكتاب إلى تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تجعل من الثقافة نمطا لحياة الفرد وتسهم في النمو الاقتصادي".

وأضاف علوان أن "معدل رضا الزوار عن النسخة الأولى ومعدلات عدد الزوار والمبيعات والتأثير المعرفي للمعرض قد شجعت على تقديم نسخة ثانية".