قصائد "يونس إمره" في باريس وأفلام وموسيقى في مرسية.. فعاليات ثقافية تركية بفرنسا وإسبانيا

أقيمت أول أمس السبت فعاليات ثقافية تركية شملت قراءة قصائد شعرية وعرض أفلام وعروضا فنية وموسيقية، في كل من فرنسا وإسبانيا.

وشهدت العاصمة باريس فعالية شعرية سلطت الضوء على قصائد الشاعر والمتصوف التركي "يونس إمره".

وتضمنت الفعالية -التي نظمها فرع معهد "يونس إمره" الثقافي إلقاء أبيات من قصائد الشاعر باللغتين التركية والفرنسية.

وعرضت الفعالية كتابًا يحتوي على أبرز قصائد "إمره" من تأليف البروفيسور أردوغان بوز، كما عرضت نسخته المترجمة إلى الفرنسية.

وأشرف بوز ومترجم الكتاب إلى الفرنسية، الشاعر كلير لاجوس، على التعريف بمحتواه للشخصيات المشاركة في الفعالية.

كما شهدت الفعالية ترديد أناشيد دينية من قصائد الشاعر التركي، فضلا عن معرض يتضمن صورا من مناطق في تركيا.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض حتى 31 مايو/أيار الجاري.

وإمره، قاضٍ وشاعر ومتصوّف خلّف أثرا كبيرا في الأدب التركي، وتوفي نحو 1321 ميلادي.

3 مهرجانات ثقافية بإسبانيا

وفي الوقت ذاته انطلقت بمدينة مرسية جنوبي إسبانيا، النسخة رقم 23 من فعاليات الثقافة التركية تحت شعار "3 مهرجانات ثقافية" بتنسيق من معهد "يونس إمره" الثقافي التركي.

وبدأت الفعاليات، أول أمس، بمعرض تضمن 37 صورة من مدن إسطنبول وماردين وهاتاي وأدرنة ووان وطرابزون، إلى جانب صورة لفرمان (قرار) صادر عن السلطان العثماني عبد العزيز عام 1866، يتعلق بتنظيم الشؤون الدينية الداخلية للطائفة اليهودية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال أرسين أدي كوزال منسق معهد "يونس إمره" في مدريد إن تركيا تتمتع ببنية اجتماعية ثرية تتكون من أتباع ديانات مختلفة.

وأضاف أن أتباع الديانات يحترمون جميع المعتقدات، ويعيشون في أخوة تمتد عدة قرون.

وتتضمن الفعاليات عرض عدد من الأفلام التركية بين 22 و25 مايو/أيار الجاري، أبرزها "سبات الشتاء" الفائز بجائزة السعفة الذهبية خلال الدورة 67 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2014.

كما تتضمن الفعاليات إقامة حفل للموسيقى التركية الكلاسيكية في 25 مايو/أيار الجاري.