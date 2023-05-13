بشعار "خمسون عاما وأكثر".. مهرجان الدوحة يحتفي بذكرى تأسيس المسرح القطري

ينطلق مهرجان الدوحة المسرحي في دورته الخامسة والثلاثين يوم الثلاثاء المقبل على مسرح الدراما في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) تحت شعار "خمسون عاما.. وأكثر"، بمشاركة 13 عرضا.

وقال مدير مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة عبد الرحيم الصديقي -في بيان- "تحمل النسخة الخامسة والثلاثون بصمات جديدة في هذا العام، نتمنى أن تصبح تقليدا يتكرر في السنوات القادمة".

فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي 35 والذي سينطلق اعتباراً من يوم الثلاثاء 2023/5/16 الي يوم الإثنين 2023/5/29 في مسرح الدراما بالمؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا.#خمسون_عاماً_وأكثر#مهرجان_الدوحة_المسرحي35#وزارة_الثقافة#مركز_شؤون_المسرح pic.twitter.com/yRVyHt8Bos — مركز شؤون المسرح (@CTAQTR) May 10, 2023

وأضاف "تشارك الفرق المسرحية القطرية بثلاثة عروض، إلى جانب مشاركة الشركات الخاصة، كما يستمر المهرجان في تقديم عروض جامعية، وذلك لإضفاء روح شبابية عليه، ولا سيما في ظل مشاركة جامعتي قطر ولوسيل".

وأشار إلى أن المهرجان يطرح هذا العام صيغة جديدة تثري عرضه، من خلال فتح الباب أمام المقيمين في دولة قطر من الجاليات العربية ليقدموا أعمالهم المسرحية، بمشاركة عرضين للجاليتين السودانية واليمنية.

لقطات من بروفات مسرحية{ رحلة إلى الغد } لجامعة قطر ومتابعة من السيد عبدالرحيم الصديقي مدير عام مركز شؤون المسرح استعداداً للمشاركة بمهرجان الدوحة المسرحي 35 { شبابنا ع المسرح } تأليف توفيق الحكيم واعداد عبدالله الكبيسي اخراجغناصر عيسى#خمسون_عاماً_وأكثر#مهرجان_الدوحة_المسرحي35 pic.twitter.com/sOBVsrqdyJ — مركز شؤون المسرح (@CTAQTR) May 11, 2023

وذكر الصديقي أن مهرجان الدوحة المسرحي يعتبر أقدم مهرجان في المنطقة، مشيرا إلى أن الفرق المسرحية القطرية تشارك بثلاثة عروض، وهي: فرقة قطر بالعرض المسرحي "جيل رابع"، وفرقة الدوحة بالعرض المسرحي "وادي المجادير"، وفرقة الوطن بالعرض المسرحي "جزء من النص مسروق"، إلى جانب مشاركة الشركات الخاصة، وهي: السعيد للإنتاج الفني وتقدم العرض المسرحي "هروب"، وتذكار للإنتاج الفني بمسرحية "المغيسل"، وكيو فن للإنتاج الفني بمسرحية "ماسح الأحذية"، وكوشنيل برودكشن بمسرحية "عود الحنا"، وستيج قروب بمسرحية "نزيف العمر".

لقطات من بروفات العمل المسرحي { جيل رابع } لفرقة قطر المسرحية استعداداً للمشاركة في مهرجان الدوحة المسرحي 35 العمل من تأليف علي الزيدي واخراج فيصل رشيد#خمسون_عاماً_وأكثر#مهرجان_الدوحة_المسرحي35#وزارة_الثقافة#مركز_شؤون_المسرح pic.twitter.com/TRgadXOyRM — مركز شؤون المسرح (@CTAQTR) May 12, 2023

وأوضح أن المهرجان الممتد حتى 29 مايو/أيار يقيم ندوات تطبيقية عقب العروض لتحليلها ومناقشة أبعادها، يشارك فيها المؤلف والمخرج، وتكون بإدارة معقب على العروض، مشيرا إلى رصد مركز شؤون المسرح تاريخ الحركة المسرحية في قطر، واهتمامه بأبعادها وأهم ملامحها، حيث قام بإصدار كتابين سيتم طرحهما خلال المهرجان هما "مسيرة المسرح في قطر"، و"المسرح والبحر".

لقطات من بروفات العرض المسرحي { الحادث والكائن } لمسرح المواهب من انتاج مركز شؤون المسرح استعداداً لعرضها في يوم الافتتاح بمهرجان الدوحة المسرحي 35 العمل من تأليف الفنان الكبير عبدالرحمن المناعي واخراج رؤى القلعي#خمسون_عاماً_وأكثر#مهرجان_الدوحة_المسرحي35#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/smHug9foeb — مركز شؤون المسرح (@CTAQTR) May 12, 2023

وفي 21 مايو/أيار، يحتفي المهرجان بمسيرة المسرح القطري منذ تأسيسه وحتى اليوم من خلال عرض بعنوان "خمسون عاما مسرح"، بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والإعلاميين والمثقفين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتكرم هذه الدورة 3 فنانين مسرحيين من جيل الرواد، وجيل المخضرمين، والجيل الراهن.

وتأسس المهرجان عام 1978، واتخذ خلال مشواره أسماء مختلفة، وتوقف على فترات متقطعة كان آخرها في 2017، قبل أن يعود من جديد في 2022.