ثقافة|عُمان

شاهد- أحمد المريخي خطاط عُماني يحدوه الأمل لازدهار فنون الخط العربي

28/4/2023

يرى الخطاط العماني أحمد بن طالب المريخي المفتون بعوالم الخط العربي أن كل الثقافات والحضارات عبر التاريخ تركت حصيلة كبيرة من الفنون التي تُعبر عن هويتها، معتبرا فن الخط العربي على رأس تلك الفنون العربية والإسلامية إلى جانب فنون الزخرفة والعمارة وغيرها.

ويشير المريخي إلى أن ظهور التقنية والبرامج الحاسوبية له أثر كبير على الممارسة اليدوية لهذه الفنون، وأن دور الخطاط يأتي لتعزيز ثقافة الخط العربي ونشرها في الأجيال الحاضرة والقادمة.

ويشير الخط العربي إلى الممارسة الفنية لكتابة اللغة العربية بخط اليد للتعبير عن الانسجام والجمال، وقد تم تصميمه في الأساس لجعل الكتابة واضحة وسهلة القراءة، ثم تطور إلى فن عربي إسلامي يستخدم في الأعمال التقليدية والحديثة.

ويوفر هذا الإبداع الفني مساحة واسعة وإمكانات لا حصر لها للكلمة الواحدة، إذ يمكن إطالة الأحرف وتحويلها إلى أنماط مختلفة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول