بالفيديو.. مهرجان البتراء الضوئي يضفي مزيدا من الجمال على المدينة الأثرية الأردنية

يستمتع زوار مدينة البتراء الأردنية، التي سماها القدماء المدينة الوردية، بعرض متعدد الوسائط يجمع بين الضوء الديناميكي والموسيقى والروايات التعبيرية.

ويقام المهرجان الضوئي في البتراء بين 23 أبريل/نيسان والثالث من مايو/أيار، ويتضمن تجربة صوتية في سيق البتراء وعرضا ضوئيا ثلاثي الأبعاد على خزانة البتراء لفنانين عالميين.

وسيق البتراء هو الطريق الرئيس المؤدي للمدينة ويبدأ عند السد وينتهي في الجهة المقابلة للخزنة، وهو عبارة عن شق صخري يتلوى بطول نحو 1200 متر وعرض بين 3 و12 مترا.

ويهدف المهرجان إلى إظهار المدينة الأثرية بصورة جمالية وجذابة باستخدام تقنيات حديثة وعبر عروض فريدة للضوء والصوت من خلال إضاءة واجهة الخزنة، أهم معالم المدينة، بتصاميم لنخبة من أشهر الفنانين البصريين العالميين.

وقالت لانا السقا، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان، إنهم يعملون على الفكرة منذ سنتين، مشيرة إلى أن المهرجان فريد من نوعه ويقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط، وأضافت أنهم استضافوا 9 فنانين عالميين.

وقال أندريه صنوبر، مدير شركة متخصصة في الفن الإبداعي للرسم الرقمي ثلاثي الأبعاد شاركت بتنظيم المهرجان، إن العرض الذي تم تقديمه نشأ من فكرة كيف يمكن أن يرى الناس شكل الخزنة قبل ألفي عام، ليشعروا بحياة النبطيين القدامى.