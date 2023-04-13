حياة قاتمة تشبه رواياتها.. وفاة الكاتبة البريطانية آن بيري عن 84 عاما

غيّب الموت كاتبة الروايات البوليسية البريطانية آن بيري، التي أدينت عندما كانت مراهقة بقتل والدة أعز صديقاتها، وفقما أعلنت أمس الأربعاء دار النشر "10/18" الفرنسية.

وأفادت دار النشر بوفاة بيري عن 84 عاما في لوس أنجلوس. وأشارت الدار في بيان إلى أن التاريخ سيخلّد "الشخصيات التي تناولتها الكاتبة ورواياتها البوليسية البارزة، واهتمامها بالقضايا الاجتماعية".

بدايات قاتمة

ونجحت الروائية التي أصدرت عددا كبيرا من الأعمال خلال مسيرتها وبيع أكثر من 25 مليون كتاب لها، في كتمان سرها على مدى عقود.

ففي العام 1954، كانت الكاتبة تبلغ 15 عاما وكان اسمها جولييت هومليه، وتعيش في نيوزيلندا بجوار صديقتها المقرّبة بولين باركر. وعندما أعلمها والداها -اللذان كان في مرحلة الانفصال- بضرورة انتقالها للعيش في جنوب أفريقيا، أبدت أملها في أن تنتقل صديقتها معها، إلا أن والدة الأخيرة هونورا ماري باركر رفضت الأمر. فقررت المراهقتان أن تقتلا الوالدة لكي لا تبتعدان عن بعضهما، وقامتا بذلك على طريق معزول في كرايستشيرش النيوزلندية.

وأثار مقتل هونورا ماري التي تلقت 20 ضربة بحجرة كبيرة، صدمة في البلاد. وسُجنت المراهقتان لأنهما كانتا صغيرتين جدا لتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهما.

وبعد 5 سنوات، أُطلق سراحهما، وغيّرت جولييت هومليه اسمها إلى آن بيري، وعملت لفترة مضيفة طيران، وعاشت لفترة في الولايات المتحدة، حيث انضمت إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في عام 1968، ثم استقرت في أسكتلندا.

وأصدرت أول كتاب لها في العام 1979، لتطلق به مسيرتها المهنية التي امتدت لمدة طويلة، وطُبعت لها سلسلة من الروايات تتمحور حول شخصيتي توماس بيت ووليام مونك.

وخلال تسعينيات القرن الفائت، كشفت وسائل إعلام اسم بيري الحقيقي وماضيها، في وقت تمّ فيه تناول قصّتها ضمن عمل سينمائي.

واستند فيلم "هيفنلي كريتشرز" (Heavenly Creatures) للمخرج بيتر جاكسون إلى قصة حياة بيري القاتمة على غرار رواياتها البوليسية التي تعود أحداثها إلى الحقبة الفكتورية. وأدّت الممثلة كيت وينسلت دور بيري في هذا العمل السينمائي الذي صدر في 1994.