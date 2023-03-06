بالفيديو- متحف الإسكندرية.. كنوز أثرية تروي حكايات من التاريخ

في أحد أقدم أحياء مدينة الإسكندرية شمالي مصر، الممزوجة بالتاريخ والمطلة على البحر المتوسط، يبرز متحف لم يخاصم العصور التاريخية قط، رغم أن عمره لم يتجاوز 100 عام.

ويضم متحف الإسكندرية القومي 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور، بدءا من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث، وفق معلومات رسمية.

وكان ذلك المتحف العريق قصرا لأحد أثرياء الإسكندرية، وهو تاجر الأخشاب أسعد باسيلي، الذي بنى هذا القصر على الطراز الإيطالي وظل مقيما فيه حتى عام 1954، ثم باعه للسفارة الأميركية.

وظل هذا القصر مقرا للقنصلية الأميركية حتى اشتراه المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة عام 1996، ثم رمّمه وجدده وحوّله إلى متحف مع بداية الألفية الثالثة، وتم افتتاحه في سبتمبر/أيلول 2003.