نظّم معهد الجزيرة للإعلام اليوم الأحد، الموافق الخامس من مارس/آذار الجاري، احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية الـ19 لتأسيسه. وحضر الحفلَ المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية الدكتور مصطفى سواق وعدد من مديري الإدارات وموظفي الشبكة.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام السيدة إيمان العامري إن المعهد نظم "على مدى 19 عاما نحو 6 آلاف دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 68 ألف متدرب، من بينهم: زهاء 23 ألفَ متدرب قطري، و20 ألف متدرب من موظفي شبكة الجزيرة".

وعلى مستوى المبادرات التطوعية التي ينظمها المعهد، قالت العامري إن عدد المتدربين ضمن مبادرة سفراء الجزيرة التطوعية منذ إطلاقها عام 2012 "بلغ 13 ألف متدرب من بلدان مختلفة"، وأشارت إلى أن المعهد "يخطط خلال العام الجاري إلى مزيد من التوسع والانتشار، حيث سيستهدف كلا من ليبيا والسودان وتونس، مع المحافظة على وجوده في الدول التي تنشط فيها المبادرة حاليا".

وفيما يخص التخطيط للعام القادم والتوجهات المستقبلية، قالت العامري إن المعهد "أطلق مع بداية العام 184 دورة مختلفة، من بينها 19 برنامجا تدريبيا يقام لأول مرة في المعهد، و4 دبلومات جديدة هي: دبلوم الإعلام الرقمي، ودبلوم البودكاست، ودبلوم مهارات الإعلامي الميداني، ودبلوم الأداء الإعلامي.

يذكر أن معهد الجزيرة للإعلام قد تأسس عام 2004 بهدف تطوير مهارات العاملين في شبكة الجزيرة، والنهوض بالأداء الإعلامي على المستوى العربي والإقليمي، ومواكبة أحدث التطورات الحاصلة على صعيد صناعة الإعلام.