ثقافة|هولندا

"الشعر في المدينة".. التقليد الهولندي في كتابة القصائد في الشوارع والجدران

A wall poem in Leiden, the Netherlands, Sonnet XXX, in English by David Eppstein (Wikimedia)
قصيدة جدارية باللغة الإنجليزية في ليدن بهولندا (صورة ديفيد إبشتاين، ويكيميديا)
3/3/2023

عندما تزور مدنًا هولندية، يمكنك أن تتوقع رؤية القنوات المائية الفريدة والجسور التي تعلوها والشوارع التي تصطف على جانبي القنوات والمباني العريقة المبنية من الطوب، والعديد من الدراجات في كل مكان. لكن قد يفاجئك أحد التقاليد الحضرية الهولندية الفريدة من نوعها، إنه تقليد كتابة وعرض الشعر على جدران المدينة.

Gedicht over Plazuid van Jan Graafland. Tekst: Vuren gedoofd, ovens gesloten, taal is ons dagelijks brood. Wij leven op de woordenstroom, vonken knetteren als elektra. Onthulling op 14-2-2019 by Agaath (Wikimedia)
قصيدة هولندية تقول كلماتها "اللغة خبزنا اليومي، نحن نعيش على الإسهاب، شرارات مثل الكهرباء" (صورة أغاث، ويكيميديا)

التقليد الهولندي يجلب قصائد الشعر بلغاتها الأصلية إلى الشوارع والجدران، ويعرض نصوصها على الملصقات أو اللوحات الإعلانية أو حتى يعرضها مدمجة في نسيج المباني. ويمكن أن تضيف أشكال التعبير الثقافي هذه سياقًا تاريخيًّا أو اجتماعيًّا إلى مشهد المدينة الهولندية، أو توفر إحساسًا عامًّا بالمجتمع وتضفي هوية ثقافية على المدن وسكانها، بحسب تقرير أدريان ميرفي، مدير مجموعات منصة يوروبانا (europeana) الثقافية.

Poem by Willem Hussem on the wall of a student appartment block. Kaiserstraat, Leiden (The Netherlands) by Vysotsky (Wikimedia)
قصيدة للشاعر الهولندي فيليم هوسم على جدار مبنى سكني للطلاب. في ليدن بهولندا (صورة فيسوتسكي، ويكيميديا)

يُعتقد أن هذا التقليد قد نشأ في السبعينيات من القرن العشرين، عندما بدأ الشعراء والفنانون في العاصمة الهولندية أمستردام في كتابة القصائد على جدران المدينة كوسيلة لجعل الشعر في متناول عامة الناس.

Wallpoem 'Like a polar winter...' by Jabra Ibrahim Jabra, Berlagestraat 13a, Leiden by Biccie (Wikimedia)
قصيدة عربية للشاعر الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا على جدار مبنى في ليدن الهولندية (صورة بيكي، ويكيميديا)

أحد هذه الحوائط كتب عليه قصيدة عربية للشاعر الفلسطيني الراحل جبرا إبراهيم جبرا (1919 – 1994)، واشتهر جبرا رائدًا للأدب العربي وكتب الرواية والقصة والشعر، كما انضم لـ"حركة الحروفية" التي سعت إلى دمج الفن الإسلامي التقليدي في الفن المعاصر من خلال الاستخدام الزخرفي للنص العربي، وقدم للقراء العرب المدارس والمذاهب الأدبية الغربية الحديثة كناقد ومترجم كبير.

Wall poem by Peter Berger, Hofje Het Portugal The Hague, 2017 by Vysotsky (Wikimedia)
قصيدة جدارية مكتوبة على جانب مبنى في لاهاي للشاعر بيتر بيرغر (صورة فيسوتوكي، ويكيميديا)

وانتشر تقليد شعر الجدران والحوائط من أمستردام إلى مدن أخرى في هولندا. ويمكن مشاهدة قصائد الجدران على مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك الحوائط المبنية من الطوب وواجهات المحلات وحتى لافتات المرور.

وغالبا ما تُكتب القصائد باللغة الهولندية، ولكن يمكن أيضًا كتابتها بلغات أخرى.

A wall poem in Leiden (corner Nieuwsteeg / Kloksteeg), the Netherlands, in Russian, by Marina Tsvetaeva by David Eppstein (Wikimedia)
قصيدة للشاعرة الروسية مارينا تسفيتايفا مكتوبة على جدار مبنى في ليدن الهولندية (صورة ديفيد إبشتاين، ويكيميديا)

في عام 1992، كانت ليدن أول مدينة تتبنى نهجًا رسميًّا تجاه تقليد كتابة الشعر في الشوارع. وعرضت المدينة أول قصيدة للشاعرة الروسية مارينا تسفيتايفا. وبحلول عام 2005، تم عرض أكثر من 100 قصيدة في شوارع ليدن، بما في ذلك أعمال ويليام شكسبير ولانغستون هيوز وبابلو نيرودا وسافو وويليام بتلر ييتس.

وتم كتابة العديد من القصائد لشعراء معروفين على جدران المباني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للكُتاب والفنانين الطموحين لمشاركة أعمالهم مع الجمهور. ويدعم هذا التقليد عدد من المنظمات والمهرجانات في هولندا -مثل "أسبوع الشعر" (Poëzieweek) الذي يقام في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، وهو جزء مهم من الثقافة الأدبية والفنية في البلاد.

created by Victor Vroomkoning at the wall of De Lindenberg in Nijmegen, The Netherlands by Willem Nabuurs (Wikimedia)
قصيدة للشاعر فيكتور فرومكونينغ من زمن الحرب العالمية الأولى على جدار في نايميخن (صورة ويليم نابورز، ويكيميديا)

خارج هولندا، تشترك دول أخرى في تقليد عرض الشعر في المدن مثل برلين ومانشستر وباريس وشيفيلد.

Wall poem and pub tables, Wilmslow Road, Manchester by David Smith (Wikimedia)
قصيدة للشاعر والمؤلف ليمن سيساي مكتوبة على حائط في مانشستر (صورة ديفيد سميث، ويكيميديا)
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية