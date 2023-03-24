"الإرث.. كأس العالم فيفا قطر 2022" كتاب يوثق تجربة المونديال ثقافيا

احتضنت مكتبة قطر الوطنية، قبل يومين، حفل تدشين كتاب "الإرث.. كأس العالم فيفا قطر 2022" لمحرره الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، في 135 صفحة باللغة العربية وضم بين دفتيه ترجمة بالإنجليزية في 97 صفحة.

وقال المؤلف في كلمته للحضور "نحن في الحقيقة لا نحتفل بتدشين كتاب، لكننا نحتفل بنجاح دولة قطر في تنظيم أول نسخة عربية من بطولة كأس العالم، حيث تركت لنا البطولة إرثا من الفخر ومن الإنجازات في كل مناحي الحياة".

ووثق الكتاب لمظاهر الإرث الذي تركه المونديال في عدد من القطاعات وهي: الإرث المعماري والحضاري، الإرث الاقتصادي والسياحي، الإرث القانوني: تجربة العمل، ثم الإرث الثقافي والتراثي.

وتقدم الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالشكر لـ"مواني قطر" الراعي الرسمي للكتاب، وقال إنها كانت "ركيزة أساسية في نجاح الدولة في استضافة كأس العالم"، كما تقدم بشكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أسهمت في صياغة حقوق الإنسان وصيانتها، وكانت "بوابة قطر للعبور إلى النجاح في استضافة كأس العالم".

قصة نجاح

من جانبه، قال السيد حمد علي الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في "مواني قطر" إن الكتاب يوثق قصة نجاح ستبقى إرثا تتناوله الأجيال وتفخر به على مر العصور، مشيرا إلى أن هذا الحدث الاستثنائي وضع البلاد في دائرة الضوء العالمية، وأظهر بنيتها التحتية، وكرم الضيافة، والقدرات الهائلة التي تتمتع بها كدولة رائدة في إقامة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات الرفيعة المستوى.

وأضاف "فخورون بكوننا جزءا من هذا الإرث الذي يقدم للأجيال الحالية والقادمة لمواصلة جهود بناء وتشكيل إرث دولة قطر في المستقبل"، مشيدا بالقائمين على إعداد الكتاب؛ لما بذلوه من جهد في توثيق إرث البطولة وحفظه للأجيال القادمة.

وشهد حفل التدشين عقد جلسة حوارية بالتعاون مع كليات الهندسة والآداب والاقتصاد بجامعة قطر، شارك فيها الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، والدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد، والدكتور عبدالمطلب مكي الأستاذ المساعد في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم.

مبادرة ثقافية

وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال رئيس مكتبة قطر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري إن الكتاب من وجهة نظره مبادرة ثقافية محمودة تثري المكتبة العربية، وتوثق هذا الحدث الاستثنائي الفريد الذي عاشته قطر والأمة العربية.

وأضاف "كان نقطة تحول في تحسين نظرة العالم لنا واحترامه لنا كأمة منجزة وقادرة على مواجهة التحديات، وقدمنا فيه أنفسنا وثقافتنا وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية، وأثبتنا فيه رقينا من خلال تأكيد مبدأ الاحترام المتبادل".

وتابع "إن استضافة هذه البطولة والنجاح في تنظيمها سيظل إرثا مشرفا ملهما لأبنائنا وأحفادنا للاعتزاز بماضيهم والتخطيط لبناء مستقبلهم لكي يجعلوا من حاضرهم واقعا أجمل وماضيا ملهما بدوره لأبنائهم وأحفادهم".

الثقافة بالمونديال

وأردف رئيس مكتبة قطر "من النتائج الرّئيسيّة للمونديال استعادة الدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة في تقديم الصّورة المثلى لدولة قطر، التي أعادت الثقافة إلى قلب الاهتمامات الدّوليّة، باعتبارها محددا مهمّا لطبيعة العلاقات الدوليّة، فقد كانت الحملة التي تعرّضت لها قُبيل انطلاق كأس العالم ثقافيّة بالدرجة الأولى، وكان التعاطي معها ثقافيّا".

وقال الكواري أيضا "هناك من كان يجرُّ نحو صدام الحضارات، وبينما كانت المباريات تدار على أرضيّة الملاعب العجيبة والسّاحرة، كانت مباراة كبرى تُدار على أرضيّة الثقافة العالميّة بين دعاة الصّدام ودُعاة الحوار والتعارف".

وأشار إلى أن قطر احتضنت على امتداد شهر كامل جمهورا من مختلف دول العالم، ومن ثقافات ولغات ومعتقدات وأعراق متنوّعة "وكان التحدّي الأكبر يتلخّص في وضع قيمنا وثقافتنا على محكّ التواصل مع هذا التنوّع الإنساني، وقد كسب المجتمع القطري رهان التواصل الحضاري بجدارةٍ أدّت إلى إحداث صدمة الغرب. وبدت بعض الخطابات الغربيّة أقرب إلى العنصريّة منها إلى الشّعارات البرّاقة التي تدّعي احترام الخصوصيّات الثقافيّة للشّعوب، ولا شكّ فإنّ اختبار هذه الشّعارات في المونديال كان واضحًا أمام العالم".

وتابع الكواري "قدّمت دولة قطر من خلال المونديال درسًا في مفهوم التبادل الثقافي، ألا وهو احترام الخصوصيّات الثقافيّة وليس الإذعان لفرض تعبيرات ثقافيّة تتعارض مع سلّم القيم العربيّة الإسلاميّة، مثلما كانت حفاوة القطريين بالجماهير في كلّ مكان ترجمة صادقة لكرم الضّيافة، وفرصة لتقديم صورةٍ حقيقيّة عن طبيعة القيم الاجتماعيّة التي عاش بها الأجداد وتوارثناها جيلاً بعد جيلٍ، ممّا عكسَ وحدة المجتمع القطري ثقافيّا واجتماعيّا في التّعاطي مع مختلف ظواهر المونديال".

وقد اعتبر الكتاب نوعا من التوكيد على أهمية نشر ثقافة التوثيق، وأضاف رئيس مكتبة قطر "نحن بحاجة إلى التوثيق وبناء أرشيف واسع أيضًا، لأنّ الذاكرة التاريخيّة تتطلّب وجود هذا الأرشيف، فمن خلاله يستطيع الفرد كما المؤسسات تحويل الذّاكرة إلى قوّة فاعلة في الحاضر".

وتابع الدكتور الكواري "لقد كنت ألاحظ في كلّ أسفاري مدى انتشار ثقافة التوثيق في دول العالم، وخاصّة منها الدّول الغربيّة، هناك حيثُ يدرّبون الأطفال منذ صغرهم على توثيق تواريخهم الشّخصيّة من خلال ألبومات الصّور وكتابة المذكرات عن رحلاتهم، وتسجيل أبسط الأشياء اليوميّة، وقس على ذلك ما تفعله المؤسسات من أرشفة تاريخها".

وقال "عمليّة التوثيق تُسعفنا أفرادا ومجتمعات من فقدان الذاكرة، وتجعل ماضينا القريب بعد أن يُصنّف في التراث مادّة تنتمي إلينا بشتّى المعايير، ويصبح الأرشيف التاريخي بما يغتني به من وثائق شاهدًا على كلّ الجوانب الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة وحتى السياسيّة والإداريّة، فيساهم في حفظ الذاكرة وبناء الوعي التاريخي لكلّ فئات المجتمع بما يعزّز ذاكرتهم الوطنيّة، لذلك فإنّ التوثيق هو جزء من عمل وطني لا تقلّ قيمته عن بناء وسائل التقدّم في المجتمع، فلا يُمكن للشّعوب أن تعيش دون ذاكرة".