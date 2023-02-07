سلمان رشدي يصدر روايته الجديدة "مدينة النصر" بعد 6 أشهر من تعرضه للطعن

بعد 6 أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في الولايات المتحدة أصدر الكاتب البريطاني سلمان رشدي رواية جديدة بعنوان "مدينة النصر" (Victory City)، وتتناول "قصة ملحمية لامرأة" من القرن الـ14 تقيم في مدينة بيسناغا الخيالية وتعاني "النفي والتهديد في عالم ذكوري".

وأنجز الكاتب الهندي الأصل هذه الرواية قبل تعرضه للاعتداء، وهي بحسب ما ورد في التعريف عنها ترجمة لملحمة تاريخية عن الشابة اليتيمة بامبا كامبانا التي تتمتع بقوى سحرية منحتها إياها "إلهة"، وأسست مدينة بيسناغا، ومعناها الحرفي "مدينة النصر".

وأوضح أندرو وايلي مدير أعمال رشدي في تصريح نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن الكاتب لن يلجأ إلى أي جهد ترويجي لروايته الـ15 التي تصدر الثلاثاء في الولايات المتحدة والخميس في بريطانيا، مع أن "ثمة تقدما في تماثله للشفاء" منذ الهجوم الذي تعرض له في 12 أغسطس/آب 2022.

وكان رشدي يهم يومها بإلقاء كلمة خلال مؤتمر في تشوتوكوا شمال ولاية نيويورك عندما هاجمه شاب بسكين كانت في حوزته.

وأعلن وايلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الكاتب -الذي حصل على الجنسية الأميركية ويعيش في نيويورك منذ 20 عاما- فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وابتعد المؤلف منذ ذلك الحين عن وسائل الإعلام، لكنه عاود نشر التغريدات عبر حسابه على تويتر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي في الأغلب مراجعات صحفية وقراءات نقدية لروايته الجديدة.

لكن من المقرر أن تواكب أنشطة عدة صدور "مدينة النصر"، ومنها مؤتمر يُنقل عبر الإنترنت يشارك فيه الكاتبان البريطانيان نيل غايمان ومارغريت أتوود.

ويشدد رشدي مجددا في "مدينة النصر" على "قوة الكلمات"، وهو الذي تحول رمزا لحرية التعبير، حسب تعبيره.

رواية "مدينة النصر"

وأوضحت دار "بنغوين راندوم هاوس" الناشرة للرواية في ملخصها أنها تروي مهمة بطلة الرواية والشاعرة بامبا كامبانا التي ستعيش نحو 250 عاما محاولة "توفير موقع للمرأة مساوٍ (للرجل) في عالم ذكوري"، مشيرة إلى أنها ستكون شاهدة على "تكبّر من هم في السلطة" وعلى صعود مدينة بيسناغا الخيالية ثم تدميرها.

لكن الإرث الذي ستتركه كامبانا للعالم هو قصتها الملحمية التي تدفنها كرسالة للأجيال المقبلة، وتنتهي الرواية بالجملة الآتية "الكلمات هي المنتصر الوحيد".

واعتبر صديق رشدي الكاتب الأميركي كولوم ماكان في صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن المؤلف "يقول شيئا عميقا جدا في مدينة النصر، وهو أنه من غير الممكن أبدا حرمان الناس من القدرة الأساسية على سرد القصص".

وأضاف أن رشدي "الذي يواجه الخطر نجح في أن يقول حتى في مواجهة الموت إن كل ما لدينا هو القدرة على سرد القصص".

ولد سلمان رشدي عام 1947 في بومباي بالهند لأسرة مسلمة من كشمير، وأصدر روايته الأولى "غريموس" عام 1975، ثم بدأ يشتهر مع صدور روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" التي فاز عنها بجائزة "بوكر" عام 1981 في بريطانيا، وتلتها "العار" التي حازت جائزة أفضل كتاب أجنبي في فرنسا عام 1985، و"تنهيدة المغربي الأخيرة"، و"الأرض تحت قدميها"، و"شاليمار المهرج"، و"ساحرة فلورنسا"، وغيرها.

وروى في مذكراته بعنوان "جوزيف أنطون" الصادرة عام 2012 كيف انقلبت حياته رأسا على عقب في 14 فبراير/شباط 1989 حين دعا آية الله الخميني مسلمي العالم إلى قتله، إذ اعتُبرت روايته "آيات شيطانية" مسيئة للإسلام.

وانطلاقا من ذلك التاريخ اضطر إلى التواري والعيش متخفيا تحت حماية الشرطة متنقلا من مخبأ إلى مخبأ تحت اسم مستعار هو جوزيف أنطون الذي اختاره تكريما لكاتبيه المفضلين جوزيف كونراد وأنطون تشيخوف، لكنه عاش في السنوات القليلة الماضية على نحو أكثر انفتاحا وشوهد كثيرا في مدينة نيويورك.

وقال رشدي لمجلة "ذا نيويوركر" (The New Yorker) في مقابلة نشرت هذا الأسبوع إنه يجد صعوبة في الكتابة ويعاني من كوابيس منذ الهجوم، ووصف خلال المقابلة الرجل المتهم بمحاولة القتل (اسمه هادي مطر) بـ"الأحمق".

وأضاف رشدي "كل ما رأيته هو مقابلته الحمقاء في صحيفة نيويورك بوست، (ولن يصدر ما جاء فيها إلا عن) أحمق".