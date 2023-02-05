قال المفكر المغربي حسن أوريد، إن روايته الجديدة "الموتشو"، الصادرة عن منشورات المتوسط، تقدم "نظرة فاحصة لأوضاع العالم العربي، ولا سيما القضية المحورية وهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

حديث أوريد جاء في تصريح للأناضول على هامش ندوة بالعاصمة الرباط نظمتها كلية علوم التربية (حكومية) بشراكة مع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (غير حكومية) الأسبوع الماضي، لتقديم رواية "الموتشو (اسم بطل الرواية)".

وشدد أوريد على أن "هذا النزاع (الفلسطيني الإسرائيلي) هو جوهر عمل الرواية (…) والرواية غنية بحوارات تعكس رؤى مختلفة، بل أحيانا متضاربة".

ووعد القراء بمفاجآت قائلا إن "هناك أشياء مشوقة لا تظهر إلا في نهاية العمل.. هذا العمل إن لم يجب عن الأسئلة الحاضرة، على الأقل يطرحها".

وقال أوريد، خلال الندوة، إن الرواية "تحمل نظرة ناقلة لوضع العالم العربي، وتحاول أن تبحث في طياتها عبر طريق الحوارات بين الشخصيات عن جواب: لماذا أخلف هذا العالم موعده مع التاريخ؟".

لكنه شدد على أن "الرواية من نسيج الخيال ولكن ليست منفصلة عن الواقع.. تبدأ أحداثها في خريف 2018 وتنتهي في ربيع 2019".

وأردف "لذلك ليست منفصلة عن الواقع أو عن فترة عرف فيها العالم العربي والعالم بأسره تحولا، لأنه بعدها سوف يدخل العالم في جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية (المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022)".

ووصفت دار النشر الرواية بأنها "مرافعة أدبية لما يعتري العالم العربي، وما يتوزعه، وعلاقته بالآخر، منذ الفترة المؤسسة، مع حلم الوحدة، وما رافقها من انكسار، إلى الربيع العربي، فالأصولية، حتى موجة التطبيع".

وأضافت دار منشورات المتوسط في تعريفها بالرواية "ذات صيف حيث تبدو مدينة الدار البيضاء عادية، بصخبها وزحامها وقيظها، يذرع أمين الكوهن، فتى ذو توجه يساري، شوارعها في اتجاه مقر الجريدة ذات التوجه الإسلامي التي يشتغل بها. ما يلبث أن يهتز السرد من خلال قصة بنيس، الشخصية المسنة والمطلعة، حيث أصيب بحادثة سير، أفقدته الذاكرة، ودفعته إلى اختلاط الأزمنة".

وأردفت "بنيس كان شاهدا على التحولات الكبرى التي جرت على العالم العربي، بأحلامه وجراحه واهتزازاته. وهنا سيكون تعبيرا شفافا عن حالة فقدان الذاكرة وتداخل الأزمنة التي مست العالم العربي".

وفي غمرة انشغال أمين "الموتشو" -وهو اللقب الذي أطلقه عليه بنيس- بالحادثة التي أصابت صديقه العجوز، "تستغني الجريدة عنه. وكانت مرحلة التسويات والواقعية قد بدأت، ولا يبقى للموتشو إلا أن يكب على الجسد الواهن للمريض، ويسعى أن يرتب هذيانه. يتعرف في غمرة تردده إلى مستشفى ابن رشد على طبيبة بنيس، المحجبة، نعيمة بلحاج. تتطور العلاقة في ملابسات متشعبة بين إقدام وإحجام".

وهكذا "ترمي مصادفات الحياة بالموتشو في علاقة صداقة مع إستير، جارته الموزعة بين جذورها المغربية وهويتها الإسرائيلية"، و"تتطور خيوط الحكي في حركة دائرة، يرسمها حسن أوريد بمبضع جراح يشق جسدنا، فنخاله يريد أن يستأصل عضوا ما، ولكن سرعان ما نكتشف أنه يحاول إصلاح عطبه، وسرعان ما سنكتشف أن حسن أوريد، في هذه الرواية، ينجز عملا أدبيا وفكريا في الآن ذاته".

هموم عربية

وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال المفكر المغربي أن العالم العربي يعاني من لعنة الجغرافيا، أي الجوار مع أوروبا ومخلفات الصراع الأيديولوجي المزمن بين الإسلام والمسيحية، مضيفا "في أول مؤتمر جمع مستضعفي العالم، الذي كان نواة عدم الانحياز، بباندونغ سنة 1955، كان يُنظر إلى 3 قوى حضارية، وهي الصين والهند والعالم العربي".

وأوضح "بعد 60 سنة نجحت كل من الصين والهند، أما العالم العربي فلم يشكل قوة بديلة، والوضع الحالي ليس في مستوى التطلعات التي كانت تحملها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. واقع الحال يجعلنا أمام دول متخلفة وفقيرة، باستثناء دول الخليج بفضل طفرة النفط".

وأردف "هناك تيارات تقول إنه ليس هناك "عالم عربي"، هناك دول عربية وصعب أن نتحدث عن "عالم عربي". في السياسة كما في الحياة، الناجح هو من يفرض تصوره، والذي أخفق يتحمل حكم الناجح عليه. العالم العربي فوّت فرصًا تاريخية مهمة ليُخرج نفسه من دائرة التخلف ويتحول لقوة و"مالك لزمام أمره"، والحال أن العالم العربي يشكو من لعنة عدم الاستقلالية (Heteronomy). لا شيء يمكن أن يتحقق من دون استقلالية القرار، واستقلالية القرار لا يمكن أن تقوم من دون حد أدنى من القواسم المشتركة. والحدود الدنيا تم الإجهاز عليها، ويتم الإجهاز عليها".

وأوريد أستاذ جامعي في العلوم السياسية، وسبق أن شغل مناصب رسمية منها المتحدث باسم القصر الملكي، ووالي (محافظ) مكناس تافيلالت، قبل أن يُعين لمدة ليست بالطويلة مؤرخا للمملكة.

وبجانب تاريخه كرجل دولة، يسجل أوريد حضورا لافتا في المجال الفكري والأدبي دشنه برواية "الحديث والشجن" التي أرخت لفترة سقوط جدار برلين تسعينيات القرن الماضي.

وبحكم مسؤولياته الإدارية والسياسية، ابتعد لسنوات عن الكتابة ثم بدأ منذ 2010 مرحلة جديدة في العمل الفكري والأدبي، عبر مؤلفات عديدة باللغتين العربية والفرنسية لاقت رواجا بين قطاع من القراء والنقاد.

ومن هذه المؤلفات: "رواء مكة"، و"رباط المتنبي"، و"مرآة الغرب المنكسرة"، و"من أجل ثورة ثقافية بالمغرب"، و"عالم بلا معالم"، و"أفول الغرب".