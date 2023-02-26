مكتبة قطر تنظم محاضرة خاصة حول التشريعات الدولية الجديدة لحماية التراث الثقافي

أقامت مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالدوحة؛ محاضرة خاصة ألقاها القاضي لويجي ماريني، الأمين العام لمحكمة النقض العليا الإيطالية، حول التشريعات الجديدة التي تكفل توفير الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي على المستوى الدولي.

وقد استهل المحاضرة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، بكلمة رحب فيها بالسيد باولو توسكي، السفير الإيطالي لدولة قطر، ومسؤولي السفارة، والحاضرين من المتخصصين والباحثين في هذا المضمار.

وسلّطت المحاضرة الضوء على التشريعات الجديدة، غير المسبوقة، التي اعتمدها البرلمان الإيطالي في عام 2022 لصوغ إطار شامل يكفل الحماية القانونية للتراث الثقافي الإيطالي. وكانت جهود إيطاليا ومبادراتها الناجحة على مستوى الأمم المتحدة هي التي مهدت الطريق لهذه التشريعات الإطارية. وتوجت هذه الجهود بإصدار قرار مجلس الأمن رقم 2199 لعام 2015، والقرار 2347 لعام 2017 الذي صار علامة فارقة في حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.

وبجانب هذه التطورات، كانت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية (المعروفة باسم اتفاقية نيقوسيا 2017) هي أول اتفاقية تكرس المعاهدات والمواثيق الدولية الحالية لتحديد الجرائم الجنائية المرتبطة بالممتلكات الثقافية.

وختم السيد ماريني محاضرته بتحليل عميق لمبادرات التعاون والشراكة القائمة، وسبل التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى. وجدير بالذكر، أن إيطاليا تشارك في رئاسة "مجموعة أصدقاء حماية التراث الثقافي" التي تحث على التنفيذ الكامل للتشريعات والقوانين الدولية في هذا الصدد.

وتأتي هذه المحاضرة الخاصة ضمن مشروع "حماية" الذي أطلقته المكتبة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي في المنطقة. وتهدف الفعاليات القادمة التي ينظمها المشروع لتعزيز التعاون الدولي وتوطيد صلات الشراكة بين الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية.

وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية "لطالما أكدت المكتبة التزامها الدائم بحماية التراث الثقافي العالمي والحفاظ عليه، ونحن ندرك الدور الحاسم للتعاون الدولي والتشريعات القانونية الدولية في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف الدكتور الكواري "أود أن أشكر سعادة السيد توسكي على وجوده معنا اليوم وأشكر كذلك السيد ماريني على هذه المحاضرة التي قدّم لنا من خلالها معرفته وخبرته القيمة في هذا المجال. وكلي ثقة في أن هذه المحاضرة ستفضي إلى المزيد من الأبحاث والدراسات وستثري آفاق التعاون بين الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية، وتسهم كذلك في الجهود الجماعية لصون تاريخ العالم للأجيال القادمة".

وصرح السفير الإيطالي توسكي قائلا "بفضل الخبرات الواسعة للقاضي ماريني، أتاحت هذه المحاضرة فرصة فريدة لتأكيد التزام إيطاليا بالحماية الدولية للتراث الثقافي. وفي فترات الاضطراب التي تكتنفها الشكوك والمخاوف والتحديات المتفاقمة التي تهدد الاستقرار العالمي والنظام الدولي، تزداد أهمية التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية كركيزة جوهرية لصون تراث الشعوب وثقافاتها وهوياتها المهددة".

وأضاف السفير الإيطالي "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمكتبة قطر الوطنية، وسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري لجهودهم المحمودة، ولا يفوتني التأكيد على أن التعاون بيننا طويل المدى ويثمر عن نتائج ممتازة أسهمت في توطيد أواصر الصداقة والتعاون المشتركة بين البلدين".

وأكّدت المحاضرة على دور المكتبة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة التهريب والتوزيع غير القانوني للتراث الوثائقي والاتجار به من خلال المبادرات والمشروعات التي تسهم في توعية الكيانات الدولية وتقديم المشورة لها وحثها على التعاون والتكاتف لحماية تاريخ العالم وصونه والحفاظ عليه.