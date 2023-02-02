الأديب العراقي عبد الستار البيضاني: الصحافة مقبرة الأدباء وأحاول الابتعاد عن أجواء الحرب بلا جدوى

يعد الأديب والكاتب العراقي عبد الستار البيضاني واحدا من الأقلام المبدعة في الوسط الأدبي والثقافي العراقي برصيد كبير من الأعمال الأدبية المتنوعة، إضافة لأعمال صحفية وتلفزيونية، وفازت روايته "دفوف رابعة العدوية" "2022" مؤخرا بأبرز جائزة بالعراق، وهي جائزة الإبداع التي أطلقتها وزارة الثقافة بالبلاد، وترجمت بعض نصوصه إلى اللغات الأجنبية.

والبيضاني من مواليد بغداد عام 1958 حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة بغداد، وبدأ الكتابة والنشر عام1977 حيث صدر له أول مجموعة مشتركة بعنوان "أصوات عالية 1983″، أصدر قصصا منها "الثنائيات 1993″ و"مآتم تنكرية 2000″ و"تحت خط الحب 2011" ومن الروايات "عطش على ضفاف الدانوب 2001″ و"لجوء عاطفي 2004″ و"لن يأتي الصباح هذه الليلة 2022" وله "الزاوية والمنظور حوارات في القصة 2002″ و"المسلات نصوص سردية 2016".

عمل البيضاني مسؤولا للمحررين في مجلة "ألف باء" وجريدة العراق، ويعد أحد مؤسسي جريدة الصباح الرسمية وغيرها من الصحف العراقية، وحاورته الجزيرة نت عن الأدب والصحافة وروايته الفائزة، فإلى الحوار:

من عبد الستار البيضاني؟ وما الذي جاء به إلى الأدب؟

أصدق من يجيب هو نتاجي الأدبي، لأنه حمل ملامح شخصيتي وأحلامي ورؤيتي للحياة وتاريخي الشخصي، منذ ولادتي في بغداد لأسرة بسيطة وحتى الآن، وعيشي في مدينة عُرفت بالفقر لكنها تعيش الأمل بتجاوز الفقر بالإبداعات المختلفة، ووجدت في الأدب الملاذ والوسيلة للتفاعل مع هذه الحياة فكنت وما زلت أعد كتابة القصة القصيرة قضية شخصية تلائم شخصيتي التي تميل إلى العزلة.

الصحافة أقرب مهنة للأدب واستثمرت قدراتي القصصية والأسلوب السردي والحكائي في كتابة التحقيقات الصحفية، وأدخلت بعض التحقيقات في الرواية

ما بين العمل الصحفي والأدبي، في أية منطقة يوجد الإبداع؟

مع أن الصحافة مهنة والأدب إبداع شخصي، لكن للإبداع مساحة في كل نشاط حياتي، مساحته تضيق وتتسع حسب قدراتنا الإبداعية، أما على وجه الخصوص، فالصحافة وسيلة للعيش وهي أقرب مهنة للأدب، لذلك تسللت لها من دون تخطيط مسبق، وعندما صرت في الخضم تعاملت معها بنفس روحية تعاملي مع الأدب لتحقيق خصوصيتي المهنية والإبداعية، ووظفت قدراتي القصصية لتحقيق تميز فيها، خاصة في كتابة التحقيقات التي استثمرت فيها الأسلوب السردي والحكائي، وتجسد ذلك في كتابة "تحقيقات المدن" حيث كتبتُ عن 55 مدينة عراقية، وجوبه هذا الأسلوب بالرفض في البداية قبل أن يصبح أحد مميزاتي، وسأكشف سرا أنني في روايتي "دفوف رابعة العدوية" أدخلت عدة تحقيقات ضمن الرواية من دون أن يلمس القراء والنقاد فرقا في ذلك.

ربما أنا من القلائل الذين أتيحت لهم الفرصة لممارسة أنواع الصحافة وبموقع المسؤولية، الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية والثقافية والسياسية وصحافة الأطفال، وهذا أكل من جرف الأدب، لأن الشحنات التي كان يجب أن تنتج أدبا كانت تتفرغ في الصحافة، لذلك أميل إلى القول: الصحافة مقبرة الأدباء.

كتبت سيناريوهات لأفلام وتقارير لفضائيات، ما الذي أضافت إلى إبداعك؟

أضافت متعة العمل الجماعي الأوسع والتعامل مع فنون أخرى مثل الإخراج والتصوير والتمثيل والموسيقى والمونتاج والجرافيك، واكتساب خبرات بالعمل مع أسماء مهمة مثل فيصل الياسري وفاروق القيسي وصائب غازي وسعاد السامر.

في المقابل شعرت أنهم وجدوا فيّ خبرات قصصية وصحفية استثمرت في النتاجات، خاصة أن الأعمال كانت تنتج في القطاع الخاص لفضائيات منافسة، واتّضح أثر هذه الخبرات في كتابتي لقصة وسيناريو وحوار الفيلم الروائي "سر القوارير" الذي أنتجته وزارة الثقافة، وكان أول فيلم روائي يعرض تجاريا منذ أكثر من 20 عاما.

كيف تنظر للجوائز الأدبية ودورها والانتقادات التي توجه إليها؟

هذه المرة الأولى في حياتي التي أشارك فيها، شيء جميل أن تختار مؤسسة أحد أعمالك أو تجربتك بالمجمل لتمنحك جائزة، لكني أتحفّظ على طريقة التقديم بنفسك وكأنك تدخل في سباق رياضي.

الجوائز تعطي الحياة الثقافية حيوية ونشاط. ولا يكاد يخلو إعلان نتائج جائزة عالمية أو محلية من اتهامات وتشكيك بالنتائج، خاصة بعد أن طالت الفضائح بعض الجوائز العربية، وعلى العموم هذا أمر طبيعي يحصل في مختلف المسابقات غير الأدبية، أما الأسباب فأغلب المشاركين يعتقدون أنهم الأحق بالفوز حتى من دون قراءة بقية الأعمال، أو الاعتراض على لجنة التحكيم وإدارة الجائزة، بصرف النظر عن صحة هذا الاعتقاد أو تنزيه اللجان والنتائج.

في روايتك الفائزة "دفوف رابعة العدوية" ذهبت إلى الصوفية من خلال علاقة حب، هل كانت رابعة هي المحور أم هي طريقة لاستدراج التاريخ؟

تسير أحداث الرواية بخطين يلتقيان في محطّات زمانية ومكانية. الخط الفكري والخط التاريخي غير المتسلسل تفرضه الأحداث، يبدأ من تسعينيات الحصار وينزل إلى جذور مدينة البصرة، ويتركز عند مرحلتين؛ مرحلة التأسيس والنشاط الفكري والإسلامي، حيث رابعة العدوية والحسن البصري، ومرحلة الاحتلال البريطاني وبناء ميناء المعقل (بالبصرة)، وتأثيره على الحياة الاجتماعية حيث منطقة "الحكّاكة" التي يعتقد ولادة رابعة العدوية فيها.

تحاول الرواية أن تجد علاقة بين فرق الخشّابة الغنائية ورابعة العدوية وتطرح مفهوما للحب يعتبر الإحساس بالجمال البصري والروحي والحسي هو أحد الطرق للوصول إلى الله، وهذا ما قادني إلى الصوفية بنحو تلقائي، أي أنني تناولت رابعة العدوية كحالة تعبر عن مفهومي هذا ولم أتناولها كشخصية.

قبل أن أبدأ كتابة القصة أختار لها المكان سواء كان حقيقيا أم افتراضيا، بالنحو الذي يخدم الفكرة والشكل الفني، فالواقعة الواحدة مثل الموت أو الحب تحدث في أي مكان

في أغلب رواياتك نرى المكان حاضرا مثلما نرى استدراج التاريخ أو الواقع غير المرئي، بماذا تتميز تجربتك؟

المكان مهم في الرواية كأهمية الوطن للإنسان، فهو هوية تتشكل من الإنسان والبيئة والمناخ والثقافة والفن والتقاليد والتاريخ، ومنها تتبلور خصوصية النص، لذلك قبل أن أبدأ كتابة القصة أختار لها المكان سواء كان حقيقيا أم افتراضيا، بالنحو الذي يخدم الفكرة والشكل الفني، فالواقعة الواحدة مثل الموت أو الحب تحدث في أي مكان، لكن حدوثها في الصحراء، غيره في الهور (أرض رطبة منخفضة) أو المدينة. في الكثير من قصصي المكان هو البطل وليس الإنسان.

كيف ترى الواقع الأدبي العراقي بعد الغزو الأميركي؟ هل أنتج ظاهرة أدبية أم أنه لم يزل في مراحل نمو بطيئة؟

بالتأكيد هناك تغيير كبير يصعب الإمساك به هنا، فمن حكم دكتاتوري يهيمن على النشر إلى فوضى اختلطت فيها الأفكار والمعايير والرؤية، والظاهرة الأكثر وضوحا بعد 2003 هي غزارة النتاج الروائي والعدد الكبير من كتابها، وأمست كتابة الرواية ممارسة شعبية، لكن نأمل أن تنضج التجربة وتتضح معالمها مع الزمن.

أنت من الجيل الثمانيني الذي تميز بخوض غمار الحرب، هل ظل هذا الجيل ملازما للواقع الذي يعيشه ولم يتخلص من ثيمة الحرب؟

الجيل الثمانيني كان يمكن له يُحدث منعطفا في شكل القصة العراقية واتجاهاتها، وقد بانت ملامح ذلك في نتاجات بواكيره في عامي 1979 و1980، لكن وقوع الحرب أنهى ذلك الأمل حيث تحولت انشغالات القصاصين من الهم الفني والإبداعي إلى الهم التعبوي بضغط من الحكومة التي جندت الأدب لخدمة المعركة وصار قرين الإعلام.

شخصيا أحرص على الابتعاد عن أجواء الحرب، لكني لا إراديا أجد نفسي في خضمها مهما كانت ثيمة العمل الذي أنوي كتابته، ويبدو أن أكثر من 10 سنوات في جبهات القتال، واجهت الموت فيها عدة مرات وما زالت شظايا القنابل في جسدي، لن أتخلص من تأثيرها على كتاباتي بسهولة.

هل ترى ضعفا في المجال النقدي أم هي حالة طبيعية لغياب المنهجية النقدية؟

علينا أولا الفرز بين الدراسات النقدية والتعليقات الصحفية وعروض الكتب والمقالات السريعة، وهذا الفرز يؤخذ في وسائل النشر إلى حد يتم التفريق بين المقال النقدي المكتوب للصحيفة اليومية وبين المقال المكتوب لمجلة أدبية متخصصة.

أما غياب المنهج فهو بحد ذاته سبب رئيس للفوضى، وأعتقد أن النقد حاله حال الأجناس الأدبية الأخرى قد تأثر بحالة الانفلات في النشر وغياب القيم والمعايير الثقافية والأخلاقية وهذه ظاهرة بدأت بوادرها في التسعينيات، عندما غادرنا أغلب النقاد وعاشوا في الخارج، وبعد الغزو حيث الإصدارات الغزيرة وتعدّد وسائل النشر بات من الصعب على الناقد ملاحقتها، لكن أرى في السنوات الأخيرة أنه قد تبلورت ملامح نشاط نقدي جاد.