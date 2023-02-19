منتدى الجزيرة للصحافة والمناخ ينطلق افتراضيا بعد أسبوع

ينظم معهد الجزيرة للإعلام في 27 فبراير/شباط الجاري منتدى الجزيرة للصحافة والمناخ، تحت موضوع "الصحافة في زمن المتغيرات المناخية"، ويشارك في المنتدى -الذي سينظم عن بعد عبر منصة زوم- نخبة من المتخصصين والصحفيين والإعلاميين والعلماء.

ويؤكد المنظمون أن الاهتمام المتزايد بقضايا المناخ والحاجة الماسة للتفكير في تغطية إعلامية منهجية ومستمرة تحترم المعايير المهنية والأخلاقية وتتشابك مع دقة العلم، هو ما دفع معهد الجزيرة للإعلام لتنظيم هذا المنتدى في ظروف تنتعش فيها المعلومات المضللة التي تلتبس بالعلم.

ويهدف هذا المنتدى إلى التوعية بأهمية الصحافة المتخصصة في المناخ وتأثيراتها على المجتمع، كما يهدف إلى إبراز التجارب العربية في التأسيس لصحافة المناخ، إلى جانب خلق فضاء رحب للنقاش بين الصحفيين والمتخصصين حول مستقبل صحافة المناخ وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الصحفية لتغطية قضايا المناخ، كما سيتم عرض نماذج للتغطيات المميزة وذات التأثير لقضايا المناخ إقليميا وعالميا.

ويتضمن المنتدى 5 جلسات مدة كل واحدة منها نصف ساعة، الأولى بعنوان "واقع الصحافة المتخصصة في المناخ في العالم العربي"، بينما تحمل الجلسة الثانية عنوان "تغطية قضايا المناخ في البلدان النامية".

أما الجلسة الثالثة فتفرد جانب القصة الإنسانية في صحافة المناخ، أما الجلسة الرابعة فعنوانها "تقنيات الكتابة وتوظيف المصادر لقضايا المناخ"، والخامسة تحمل عنوان "العلاقة بين الصحفيين والعلماء".

ويستهدف المنتدى الصحفيين المتخصصين في تغطية قضايا المناخ إلى جانب الصحفيين عامة وخبراء في علم المناخ، إضافة إلى طلبة معاهد وكليات الصحافة.