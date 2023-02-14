مكتبة قطر الوطنية تعقد ندوة نقاشية حول الإرث الثقافي لمونديال قطر 2022

عقدت مكتبة قطر الوطنية أمس الاثنين ندوة نقاشية خاصة حول العصر الذهبي لكرة القدم في قطر عبر التركيز على إنجازات اللاعبين الرواد في هذه الرياضة، وتسليط الضوء على الفنانين والمؤلفين الذين وثّقوا الهوية الوطنية من خلال أعمالهم.

وقدمت الندوة -التي أقيمت احتفالا باليوم الرياضي لدولة قطر- لجميع المهتمين بالرياضة والتراث الثقافي رؤيةً فريدة حول تاريخ اللعبة والاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب ما أورد بيان للمنظمين.

وكان من المشاركين في الندوة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، ورئيس هيئة تحرير كتاب "أطلس كأس العالم فيفا قطر 2022″، وإبراهيم خلفان سفير إرث قطر 2022 ولاعب منتخب قطر السابق، بالإضافة إلى ماجد الشقيري وأحمد الكواري، وهما صاحبا مجموعات خاصة من المقتنيات المتعلقة بكرة القدم، والدكتورة بثينة الأنصاري مستشارة التطوير الإستراتيجي والموارد البشرية ومؤلفة كتاب "العد التنازلي.. كأس العالم قطر فيفا 2022".

وقالت رئيسة قسم المجموعات التراثية بالمكتبة عائشة الأنصاري "هدفنا الأول في مكتبة قطر الوطنية هو الحفاظ على تراثنا الثقافي ومشاركته وتعزيز تأثيره".

وأضافت عائشة الأنصاري، خلال إدارتها الندوة، "تركت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا عظيما، وكان تأثيرها على الثقافة القطرية بلا حدود؛ لذا تشرفنا استضافة هذه النخبة الرفيعة من الخبراء لتبادل وجهات النظر والأفكار حول هذا الحدث التاريخي المهم".

وكان لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 دور كبير في ترسيخ مكانتها ودورها بصفتها وجهة رائدة لإقامة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات الثقافية رفيعة المستوى.

وتسهم مكتبة قطر عبر مثل هذه الندوة النقاشية في دعم الجهود المبذولة لتقديم التراث الثقافي لدولة قطر، كما تسهم في تبادل الدروس المستفادة من الاستضافة الناجحة للمونديال.

ومن خلال توثيق تاريخ الدولة وتقاليدها وإنجازاتها والاحتفاء بها، تضع مكتبة قطر حجر الأساس أمام الأجيال القادمة لمواصلة جهود بناء وتشكيل إرث المستقبل.