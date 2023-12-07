انطلاق معرض جدة للكتاب بمشاركة نحو ألف دار نشر

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية معرض جدة للكتاب 2023 الخميس بمركز سوبر دوم بمشاركة نحو 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية.

تشارك في المعرض دور نشر من مصر ولبنان الأردن وسوريا والعراق والإمارات والكويت وقطر وتونس والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وترفع الدورة المستمرة حتى 16 ديسمبر/كانون الأول شعار "مرافئ الثقافة"، ويشمل برنامجها الثقافي 31 ندوة و3 حلقات نقاش و24 ورشة عمل و4 أمسيات شعرية و9 عروض مسرحية، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال في الموسيقى والطهي وصناعة أغلفة الكتب.

ويدعم المعرض صناع المحتوى المحليون من خلال "ركن المؤلف السعودي" الذي يهدف إلى التسويق لكتب المؤلفين السعوديين والترويج لأعمالهم.

كما يشمل برنامج اليوم الأول للمعرض ندوة بعنوان "جمالية النقد الأدبي" يديرها أستاذ البلاغة والنقد ماجد الزهراني، وورشة عمل بعنوان "كيف أبدأ في أدب الطفل" تقدمها فنانة الرسوم الخيالية ليالي إدريس، ولقاء مع الكاتب السعودي إبراهيم محمد حول كتابه "رحلة يقين".

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة محمد حسن علوان إن معرض جدة للكتاب يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب، إحدى مبادرات الهيئة الإستراتيجية، التي تسعى للوصول بالكتاب إلى شتى مناطق المملكة لتعزيز الوعي والمعرفة وإتاحتها لكل أطياف المجتمع.

ويعد معرض جدة للكتاب رابع معرض من نوعه تقيمه السعودية هذا العام بعد معرض الشرقية للكتاب في مارس/آذار ومعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو/حزيران ومعرض الرياض الدولي للكتاب في سبتمبر/أيلول.