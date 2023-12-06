ثقافة|قطر

ذاكرة المكان والمعنى.. قراءة تاريخية اجتماعية لفلسطين في مكتبة قطر

The 1948 Palestinian exodus, known in Arabic as the Nakba (Arabic: an-Nakbah, lit.'catastrophe'), occurred when more than 700,000 Palestinian Arabs fled or were expelled from their homes, during the 1947Ð1948 Civil War in Mandatory Palestine and the 1948 ArabÐIsraeli War. The exact number of refugees is a matter of dispute, but around 80 percent of the Arab inhabitants of what became Israel (50 percent of the Arab total of Mandatory Palestine) left or were expelled from their homes. Later in the war, Palestinians were forcibly expelled as part of 'Plan Dalet' in a policy of 'ethnic cleansing'. (Photo by: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)
صورة لأحد مخيمات اللجوء الفلسطينية المؤقتة أثناء أحداث النكبة عام 1948 (غيتي)
6/12/2023

نظمت المكتبة التراثية بمكتبة قطر الوطنية، اليوم، ندوة افتراضية بعنوان "فلسطين: ذاكرة المكان والمعنى.. قراءة تاريخية اجتماعية" تحدث خلالها أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت أباهر السقا، والباحث المقدسي في الدراسات التراثية إبراهيم باجس.

تأتي الندوة دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي، وقد انطلقت بكلمة للمسؤولة بمكتبة قطر إخلاص شامية، استعرضت فيها نماذج لأبرز ما تحويه المكتبة التراثية من مجموعات لكتب ومخطوطات وصور ومواد أرشيفية تعد من المصادر الهامة في الاستزادة المعرفية، منوهة بأن جهود المكتبة التراثية تتمثل في إتاحة المصادر والمجموعات الخاصة بتاريخ فلسطين ومكانتها في الحضارة الإسلامية والعربية.

وأشارت إلى أن هذا الدور يبرز في وقت الأزمات مع ما شهدناه خلال أحداث غزة وفلسطين وما تزامنت معه من حملات ممنهجة في تضليل الوعي وإخفاء المعرفة بمصادرها الموضوعية غير المتحيزة.

خرائط المكتبة

وقدمت شامية بعضا من نماذج الخرائط التي تحويها المكتبة، من بينها خريطة ترجع لأوائل القرن الـ16 الميلادي، وتعتبر من أندر الخرائط التي صورت الأرض المقدسة، إذ رسمت وفقا لتصور بطليموس الجغرافي للأرض التي قسمها إلى 7 أقاليم، هذه الخريطة باللاتينية حيث تظهر تصورا أفقيا لفلسطين وبعض أسماء المدن الفلسطينية وهي ضمن الأراضي المحتلة حاليا مثل الجليل وبحيرة طبريا وصفد، فضلا عن خريطة أخرى ترجع للقرن الـ17 الميلادي.

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
خريطة قديمة تظهر تصورا لفلسطين وفيها غزة والبحر الميت وعمّان (عمون) القديمة (مكتبة قطر)

وتحدثت شامية عن أبرز مدونات الرحالة الذين تناولوا فلسطين، كما ساقت مجموعة من الصور في المكتبة التراثية الخاصة بفلسطين، تعكس اهتمام المصورين الغربيين خلال القرنين الـ19 والعشرين الميلاديين في تجربة اكتشاف التصوير الفوتوغرافي واهتمامهم بمحيط الأرض المقدسة التي نقلت معالم الأرض وسكانها الأصليين، رغم تقنيات إنتاجها التي تأتي ضمن سياق التوسع الاستعماري الأوروبي في المنطقة العربية.

ومن الصور المتفردة عرضت شامية صورة التقطت لمدينة القدس بفلسطين عام 1839 التي تزامنت مع بداية اختراع التصوير.

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
صورة قديمة لقبة الصخرة (يمين) ونساء فلسطينيات مع أدوات تقليدية (مكتبة قطر)

وأشارت إلى أن المكتبة التراثية تمتلك مجموعة هامة ومتميزة من الوثائق ذات صلة وثيقة بالتاريخ الفلسطيني التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

من جهته، عرض الدكتور أباهر السقا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت بفلسطين، أثناء مداخلته فصولا من كتابه الموسوم بـ "غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)"، وأهم المحطات التاريخية لمدينة غزة التي تعد من أقدم المدن في التاريخ، حيث إن بعض المؤرخين يقولون إنها المدينة الرابعة التي تم تأسيسها.

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
خريطة قديمة بناء على تصور بطليموس الجغرافي تظهر بعض مدن فلسطين مثل الجليل وبحيرة طبريا وصفد (مكتبة قطر)

وأكد أن مدينة غزة لم تكن بائسة أو فقيرة، بل كانت ثرية بمواردها المتنوعة ومصادرها البنيوية وإرثها التاريخي والمعماري، لكنها سلبت بالتدريج عناصر كينونتها ومجدها وسبل رفاهيتها ووسائلها.

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
شيخ بدوي في ثلاثينيات القرن الماضي (يمين) وسيدة فلسطينية في رام الله في العقد الأول من القرن الماضي (مكتبة قطر)

وأشار السقا إلى أن غزة كان لها حضور مهم في التاريخ الإسلامي، وكانت مقصدا للتجارة وارتبط اسمها باسم هاشم بن عبد مناف، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كثير التردد عليها، حيث توفي بها، بالإضافة إلى أن لها حضورا في المخيال الأدبي، فضلا عن أن لها حضورا في كتابات الرحالة، وأهمهم ابن بطوطة والشريف الإدريسي، حيث وصفوا عمارتها بـ"الحسنة".

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
حمال بالقدس نهاية القرن الـ19 (يمين) وامرأة من بيت لحم عام 1905 (مكتبة قطر)

وقال السقا إن من المآسي التي تلقتها المدينة تدمير متحف في منطقة السودانية (شمال غزة)، مؤكدا أن أفضل شيء ينبغي القيام به عقب انتهاء الحرب هو جمع التاريخ الشفوي، وإعادة بناء الأرشيف.

للاستخدام الداخلي فقط خرائط وصور تراثية في معرض "فلسطين ذاكرة المكان والمعنى" المصدر : مكتبة قطر
صورة بائعة الفاكهة نهاية القرن الـ18 (يمين) وصورة داخلية من جامع الأقصى في الفترة ذاتها (مكتبة قطر)

أما الباحث المقدسي في الدراسات التراثية إبراهيم باجس، فقد كشف الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، وعدد الباحث المقدسي عددا من القرى الفلسطينية التي طمس الاحتلال معالمها ويحارب مآثرها.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)