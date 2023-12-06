اليونسكو تدرج الإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي

أدرجت اليونسكو الأربعاء "التقاليد الاجتماعية والثقافية" المرتبطة بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي، بعد طلب تقدّمت به أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.

وقرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين الماضي، في كاساني شمال بوتسوانا، إدراج الإفطار ضمن التراث غير المادي للإنسانية.

وأوضحت اليونسكو أن "الإفطار وجبة يتناولها المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، بعد إتمام سائر الطقوس الدينية والاحتفالية".

وأضافت أنه "غالباً ما يتجمع المسلمون حول مائدة الإفطار لتناولها بروح الجماعة، الأمر الذي يوطّد أواصر الصلة بين أفراد الأسر والمجتمع ككل ويعزز الأعمال الخيرية والتضامن وطرق التبادل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "أفراد الأسر يتوارثون هذه الطقوس عن بعضهم البعض".