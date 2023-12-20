معهد الجزيرة للإعلام يطلق قائمة دوراته لعام 2024

أطلق معهد الجزيرة للإعلام قائمة دوراته التدريبية لعام 2024 التي تبدأ في يناير/كانون الأول القادم حتى نهاية العام وتتضمّن (202) دورة تدريبية.

وقالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري، نقدم في قائمة دوراتنا لعام 2024 مجموعة متنوعة من الدورات الإعلامية وغير الإعلامية المتخصصة المصممة وفق معايير مهنية، التي جاءت لتلبية تطلعات الجمهور وتطوير مهارات الهواة والمحترفين على حد سواء وتحسينها.

وأضافت إيمان العامري "في جدول دورات 2024 عكسنا رؤية المعهد وإستراتيجيته في تقديم تدريب احترافي بأحدث الأساليب الحديثة، وطرق أبواب المعرفة والإبداع؛ فقدمنا 132 عنوانا إعلاميا متخصصا يضم 48 ورشة ودورة جديدة اعتُمد فيها على لجنة مكلفة بإعداد جدول هذا العام، إلى جانب تحليل احتياجات السوق، كما أُشرِك الجمهور في استطلاعات رأي عبر منصات التواصل الرقمية الرسمية للمعهد، لضمان تلبية توقعات الجمهور واحتياجاته".

وأشارت مديرة المعهد إلى استحداث 3 فئات جديدة ضمن 14 فئة إعلامية متخصصة يقدمها المعهد؛ هي: فئة مهارات إبداعية بصرية، وفئة السرد القصصي بالهاتف المحمول، وفئة الذكاء الاصطناعي.

وطُوّرت بقية العناوين بما يناسب آخر تحديث لمحتوى الدورات حتى باتت أكثر موائمة للتطورات الصحفية والتقنية الحديثة المتغيرة باستمرار، حسب إيمان، وهي: فئة الصحافة السمعية البصرية، وفئة المهارات الإبداعية البصرية، وفئة التشغيل الفني، وفئة تصميم ومونتاج اللغة البصرية، وفئة المهارات الرقمية، وفئة مهارات التصوير والإبداع، وفئة المهارات الإعلامية، وفئة فن التواصل، وفئة الدبلومات المهنية، وفئة إعلامي المستقبل، وفئة الورشات التدريبية، وأخيرا فئة الدورات عن بعد.

وأوضحت أن جدول هذا العام خصّص مساحة للذكاء الاصطناعي، إدراكا من المعهد بأهمية هذا المجال المتقدم وتأثيره في العمل الصحفي، وخُصصت دورات تتيح للمتدربين فهما أعمق بهذا العلم، تعزيزا لثقافة توظيف الذكاء الاصطناعي بالمجال الصحفي بشكل فاعل، إلى جانب خلق فرص لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة، للمشاركة الفاعلة في مستقبل التقنية.

وقالت "أدرجنا 4 ورشات جديدة و44 دورة تدريبية جديدة أيضا؛ تشمل: ورشة مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وورشة الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، وورشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ورشة إدارة المؤتمرات الصحفية.

أما عناوين الدورات؛ فمنها -حسب مديرة المعهد-: "دورة أدوات إنتاج المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي، ودورة الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات، ودورة حقوق النشر في الإعلام الرقمي، ودورة الإدارة الإبداعية، ودورة الحضور الإعلامي، ودورة مهارات التعامل مع وسائل الإعلام في المستوى المتقدم، ودورة البودكاست للنشء، وغيرها كثير من العناوين المهمة".

وأكدت إيمان أن الدورات المدرجة لعام 2024 ستلبي تطلعات الجمهور، وتمنحه الفرصة لتطوير مهاراته بشكل فعّال، ودعت في الوقت نفسه الراغبين في تطوير مهاراتهم وصقلها إلى المشاركة في الدورات المعلنة في الموقع الإلكتروني، أو المنصات الرقمية الرئيسة للمعهد، والتواصل مع فريق وحدة التسجيل.

يشار إلى أن دورات المعهد تغطي مجالات متخصصة ومتنوعة من الإعلام، يقدمها نخبة من الخبراء والمدربين في مجالاتهم، وتهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات الإعلامية، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة التحديات والتغيرات في عالم الإعلام، وتعزيز دور الإعلامي في نشر الحقيقة والمعلومة والرأي.

وقد تأسس معهد الجزيرة للإعلام في 2004، ليكون صرحا معرفيا يجمع الخبرة والتجربة التطبيقيّة بالمعرفة النظرية، في دورات تدريبية تغطي مختلف تخصصات علم الاتصال. ويتعاون مع مجموعة من المعاهد والمؤسسات العالمية؛ لتقديم مادة تدريبية على أعلى المستويات. وتقدم هذه التجربة العميقة في حُلّة دورات تدريبية ذات جودة عالية، وفي مختلف التخصصات الإعلامية.