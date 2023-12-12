كتّاب من 5 بلدان عربية في القائمة القصيرة لـ"جائزة الملتقى للقصة"

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت، أمس الاثنين، القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها السادسة والتي تضمنت خمس مجموعات قصصية من الكويت والمغرب وسوريا ومصر وسلطنة عمان.

وتعد الجائزة التي انطلقت لأول مرة في 2016 وتبلغ قيمتها المالية 20 ألف دولار هي الأبرز بمجال القصة القصيرة عربيا.

وشملت القائمة القصيرة المجموعات القصصية (ثملا على متن دراجة هوائية) للمغربي إسماعيل الغزالي، و(دو، يَك) للسورية روعة سنبل، و(دمى حزينة) للمصري سمير الفيل، و(المقطر) للكويتي عبد الهادي الجميل، و(وقت قصير للهلع) للعماني يحيى سلام المنذري.

وقالت الكاتبة السورية-الأردنية شهلا العجيلي رئيسة لجنة التحكيم في بيان إن المنافسة في هذه الدورة كانت شديدة بسبب ارتفاع المستوى الفني للأعمال المشاركة وتنوع مساراتها الإبداعية.

وأضافت أن اللجنة وضعت معاييرها الفنية لاختيار المجموعات المستحقة ومنها، جودة بناء النص وجدته، مدى تمتعه بالإبداع، وبلاغة اللغة كما يقتضيها فن القص، إضافة إلى جودة المعالجة الفنية وتمتع الفضاء النصي بالخصوصية أو انفتاحه على آفاق ثقافية مغايرة.

ويحصل كل كاتب وصل للقائمة القصيرة على 5 آلاف دولار ودرع وشهادة فيما يضاف إلى الفائز من بينهم 20 ألف دولار عند إعلان النتيجة في يناير/كانون الثاني.