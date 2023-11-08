روائي جزائري يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

أعلنت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب أسماء الفائزين في دورتها العاشرة، والبالغ قيمتها 100 ألف ريال عماني (نحو 260 ألف دولار)، وحصل عليها الجزائري واسيني الأعرج في مجال الرواية.

وذهبت الجائزة في مجال دراسات الإعلام والاتصال للعماني عبد الله بن خميس الكندي، بينما حُجبت الجائزة في مجال الإخراج السينمائي.

وعلق واسيني الأعرج على فوزه بتدوينة سريعة على حسابه في فيسبوك قائلا "أعتذر لكل من بارك لي فوزي بجائزة السلطان قابوس على عدم تفاعلي في اللحظة نفسها معهم، فلم أعلم بالفوز إلا وأنا بالمطار".

وأضاف "شكرا للجميع من القلب عبر العالم العربي، وشكرا للجائزة الغراء على ثقتها الكبيرة في جهدي الروائي".

وواسيني الأعرج (69 عاما) أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس، يكتب بالعربية والفرنسية وله العديد من الأعمال الروائية منها "طوق الياسمين"، و"أنثى السراب"، و"نساء كازانوفا"، و"البيت الأندلسي"، و"مرايا الضرير" إضافة إلى كتابات أخرى.

وقال حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في مؤتمر صحفي -اليوم الأربعاء-، إن مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح في هذه الدورة وصل إلى 171 شخصا حيث بلغ في مجال دراسات الإعلام والاتصال 30 مرشحا، وفي مجال الإخراج السينمائي 25 مرشحا، وفي مجال الرواية 116 مرشحا.

وتأسست الجائزة في 2011 وتقدم بالتبادل في عام للمبدعين العرب، وفي عام للمبدعين المحليين بسلطنة عمان.