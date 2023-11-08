الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس يفوز بجائزة ثيربانتس

فاز الشاعر والروائي والكاتب الإسباني لويس ماتيو دييس، أمس الثلاثاء، بجائزة ثيربانتس الأدبية البارزة، حسب ما أعلن وزير الثقافة ميكيل إيسيتا.

وأعلن الوزير الإسباني في مدريد أن "لجنة التحكيم منحت للتو دون لويس ماتيو دييس جائزة ميغيل دي ثيربانتس للأدب باللغة الإسبانية لعام 2023" واصفاً الكاتب الفائز بأنه "مبتكر عوالم وأراض خيالية".

وتُعدّ جائزة ثيربانتس ، التي تبلغ قيمتها 125 ألف يورو، أرقى جائزة في الأدب الإسباني.

وقال دييس في مؤتمر صحافي بمدريد "إنه لأمر رائع أن ينال المرء مكافأة" مضيفاً "أنا سعيد ومسرور" بالجائزة، مقدماً نفسه على أنه مؤلف "غزير الإنتاج، ربما أكثر من اللازم".

ومن المقرر أن تُمنح الجائزة للكاتب الفائز في 23 أبريل/نيسان، في ذكرى وفاة ميغيل دي ثيربانتس، في جامعة ألكالا دي إيناريس، وهي بلدة قريبة من مدريد وُلد فيها مؤلف رواية دون كيشوت عام 1547.

وخلال الحفلة، يتسلم الفائز الجائزة من يدي ملك وملكة إسبانيا، فيليبي السادس وليتيثيا، في قاعة الجامعة.

ومنذ إنشائها عام 1976، مُنحت الجائزة لمؤلفين مثل أليخو كاربنتييه، خورخي لويس بورخيس، أدولفو بيوي كاساريس. والفائز بنوبل ماريو فارغاس يوسا، غييرمو كابريرا إنفانتي، ألفارو موتيس، كارلوس فوينتس، نيكانور بارا، وعام 2022 للشاعر الفنزويلي رافائيل كاديناس.

وقد ولد لويس ماتيو دييس قبل 81 عاماً في قرية ليون (شمال غرب إسبانيا) هو عضو بالأكاديمية الملكية للغات.

وبالإضافة إلى مجموعتيه الشعريتين، حصلت أعماله الروائية ومقالاته الأدبية على جوائز مهمة.