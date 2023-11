شاعرة كندية ترفض دعوة من الرئاسة الأميركية احتجاجا على "دعم الإبادة الجماعية"

قالت الشاعرة الكندية البارزة، روبي كور، إنها رفضت دعوة لحضور "حفل ديوالي" (عيد الأنوار الديني للسيخ والهندوس) في مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي بسبب دعم إدارة الرئيس جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة.

واعتبرت كور -التي توصف بأنها "شاعرة إنستغرام" في بيان أمس الاثنين- أن سلوك إسرائيل يرقى إلى وصف "إبادة جماعية"، ونددت الشاعرة بإدارة بايدن لرفضها الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وكتبت كور (ولدت 1992 في البنجاب بالهند) على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "أرفض أي دعوة من مؤسسة تدعم العقاب الجماعي للسكان المدنيين المحاصرين ونصفهم من الأطفال".

I received an invite from the Biden administration for a Diwali event being held by the VP on nov 8. I decline any invitation from an institution that supports the collective punishment of a trapped civilian population—50% of whom are children. pic.twitter.com/J3V5om89Se — rupi kaur (@rupikaur_) November 6, 2023

عيد ديوالي

وأضافت كور في بيان "أنا مندهشة من أن هذه الإدارة تجد الاحتفال بعيد ديوالي مقبولا في الوقت نفسه الذي يمثل دعمهم للفظائع الحالية ضد الفلسطينيين العكس تماما مما تعنيه هذه المناسبة".

وِأشارت الشاعرة الكندية الشابة إلى أن عيد ديوالي يحتفل به في جنوب آسيا وشتى أنحاء العالم ضمن التقاليد الدينية كمناسبة للاحتفاء بقيم الصلاح في مواجهة الفساد، والمعرفة ضد الجهل، وبالنسبة للسيخ تشير هذه المناسبة لذكرى مساعدة المعلم السادس جورو هار جوبيند في تحرير 52 من زملائه الذين كانوا مسجونين سياسيا في سجن ظالم، ولهذا فهو يمثل مناسبة للتفكير في ما يعنيه النضال في سبيل الحرية ضد الظلم، وفق ما ذكرت كور.

واستنكرت الشاعرة التي دخلت عالم الشهرة بفضل إنستغرام، موقف الإدارة الأميركية من الحرب الإسرائيلية على غزة، وقالت "اليوم، لا تقوم الحكومة الأميركية بتمويل قصف غزة فحسب، بل تستمر في تبرير هذه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بغض النظر عن واقع مخيمات اللاجئين والمرافق الصحية ودور العبادة التي تم تدميرها..".

وأضافت الشاعرة والمصورة والرسامة الكندية أن الإدارة الأميركية ترفض وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، معتبرة أنه "الإجراء الأساسي الذي تطالب به الأمم المتحدة ومنظمات مثل أطباء بلا حدود والصليب الأحمر وأغلبية بلدان العالم، بعد مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني 70% منهم من النساء والأطفال بحسب الأمم المتحدة".

وتابعت "رأينا إسرائيل تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق في استخدامه كجريمة حرب، كما شاهدنا لقطات على شبكة سي إن إن للمستوطنين الإسرائيليين وهم يطردون ويحتلون منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية".

Rupi Kaur has more courage than many Muslim leaders, both in the US and abroad. https://t.co/TmW6m7lD9h — Ermin Sinanović (@SinanovicErmin) November 6, 2023

Rupi Kaur supported the anti-CAA protests & farmers protests in India in 2019-20. She is also the only diaspora celebrity to publicly identify Narendra Modi as a tyrant (as I wrote for @bethejuggernaut: https://t.co/BzWniuo2AW). Good on her for taking a clear, unwavering stand. https://t.co/BJ0N9weLRt — Meher (@meherness) November 7, 2023

دعوة للمقاطعة

ودعت الشاعرة الشابة مجتمع جنوب آسيا إلى مقاطعة فعالية الرئاسة الأميركية التي ستقام في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت "أناشد مجتمعي في جنوب آسيا محاسبة هذه الإدارة. كامرأة من السيخ، لن أسمح باستخدام صورتي في تحسين صورة مواقف هذه الإدارة.."

ورفضت الصمت حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفة "كمجتمع، لا يمكننا أن نبقى صامتين أو موافقين لمجرد الحصول على مقعد على الطاولة رغم ما يترتب على ذلك من تكلفة باهظة للغاية بالنسبة لحياة الإنسان". وتابعت "أخبرني العديد من زملائي على انفراد أن ما يحدث في غزة أمر فظيع، لكنهم لن يخاطروا بحياتهم أو "بفرصة إحداث تغيير من الداخل". لا يوجد تغيير سحري سيحدث من الداخل. يجب أن نتحلى بالشجاعة.."

وفي محاولة لتشجيع زملائها على التحدث، أضافت "إن الامتياز الذي نخسره من التحدث بصوت عالٍ لا يقارن بما يخسره الفلسطينيون كل يوم لأن هذه الإدارة ترفض وقف إطلاق النار. عندما تؤدي مواقف الحكومة إلى تجريد الناس من إنسانيتهم في أي مكان في العالم، فمن واجبنا الأخلاقي أن نطالب بالعدالة، ولا نخاف..".

ودعت الشاعرة متابعيها للتحدث عما يجري في غزة والتوقيع على الالتماسات وحضور الاحتجاجات المنددة بالحرب، وكذلك الاتصال بالمسؤولين المنتخبين لحثهم على وقف "الإبادة الجماعية".