اتهامات لموسكو بسرقة عيون الأدب الروسي من مكتبات أوروبا الشرقية

في سلسلة سرقات لكتب كلاسيكية روسية نادرة تبلغ قيمتها أكثر من مليوني يورو من عدد من مكتبات أوروبا الشرقية، تقود الخيوط إلى موسكو.

في غضون عامين، نُهبت رفوف كتب أدب القرن الـ19 الروسي من مكتبات في بولندا ودول البلطيق، واستُبدِلت الأصلية منها بنسخ.

ولم تتنبه مكتبة جامعة وارسو إلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى السرقات التي شملت الطبعات الأولى لأعمال الأدباء الروس الكبار ألكسندر بوشكين ونيقولاي غوغول.

وأفاد موظف في الجامعة مطلع على القضية بأن قيمة الكتب المسروقة من وارسو تصل إلى "نحو مليون يورو".

وقال الدبلوماسي السابق والخبير في السياسة الروسية والأستاذ في جامعة وارسو هيرونيم غرالا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الأمر أشبه بتعرّض جواهر التاج للسرقة".

سرقة آداب العصر الذهبي

واللافت أن سرقة وارسو ليست حدثا معزولاً.

فقد تعرّضت مكتبات كبيرة في دول البلطيق الثلاثة للسطو أيضا، وشكّلت أعمال أدب القرن الـ19 الروسي هدف اللصوص فيها كلها.

ولاحظ الخبراء أن خيوط هذه السرقات تقود إلى موسكو، حيث تم بيع أعمال مشابهة للكتب المسروقة في مزادات علنية بالعاصمة الروسية.

واكتُشفت الحالة الأولى في أبريل/نيسان 2022 في مكتبة لاتفيا الوطنية، حيث سرق اللصوص 3 كتب.

وأدينَ رجل من التابعية الجورجية بالسرقة، وحُكم عليه بالسجن 6 أشهر.

وفي الشهر نفسه، حضر رجلان زعما أنهما يجريان بحثا عن الرقابة والسياسة التحريرية في روسيا في مطلع القرن الـ19 إلى مكتبة تارتو الجامعية في إستونيا، بحجة دراسة أعمال بوشكين وغوغول.

وبعد 4 أشهر، اكتشفت المكتبة أنهما وضعا نسخا بدلاً من 8 كتب تقدر قيمتها الإجمالية بـ158 ألف يورو.

وفي شهر مايو/أيار، اختفى 17 كتابا تبلغ قيمتها نحو 440 ألف يورو من مكتبة جامعة فيلنيوس في ليتوانيا.

وقالت الناطقة باسم مكتب المدعي العام الليتواني غينتاريه فيتكاوسكايتي-ساتكاوسكيني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "نسخا غير أصلية وُضعت مكان معظم الكتب المسروقة".

وأحصت مكتبة وارسو حتى الآن 79 كتابا مفقودا من مجموعتها المتعلقة بالأدب الروسي في القرن الـ19.

بيع النسخ الأصلية

وقال موظف في مكتبة الجامعة لوكالة الصحافة الفرنسية (طلب عدم ذكر اسمه) "هنا، نفذ اللصوص عملية واسعة الحجم".

وبين النسخ التي تركها اللصوص، قسم مقلّد بطريقة متقنة وآخر بطريقة سيئة.

ومع أن هذه الكتب لا تزال تُعدّ ضمن المجموعة، تباع النسخ الأصلية منها في موسكو.

وقال غرالا إن "مذكرة مؤرخة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 تؤكد أن الكتب في مكانها الصحيح" في وارسو، في حين أن أحدها "بيع خلال مزاد في موسكو في اليوم نفسه، في مقابل 30 ألفا و500 يورو".

وأظهرت لقطات شاشة لمزادات في دار "ليتفوند" العاملة في موسكو وسان بطرسبورغ، كتبا تحمل أختام مجموعة من جامعة وارسو وأرقامها.

ورأى غرالا أن "من الواضح أن العملية برمتها نُظِّمت انطلاقا من روسيا".

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية أنها تواصلت مع دار "ليتفوند" للمزادات، لكنّ مديرها العام سيرغي بورميستروف لم يؤكد ولم ينفِ صراحة حدوث الاختلاس.

واكتفى بالقول إن "دار ليتفوند للمزادات تعمل في إطار القوانين المرعية الإجراء في الاتحاد الروسي، ولا تقبل بيع الكتب التي تحمل طوابع مكتبات حكومية موجودة".

واعتبر غرالا أن هذه السرقات ليست مفاجأة ولا مجرد مصادفة.

الثقافة الروسية في مهب الحرب

وشرح قائلا إن "العمليات الثلاث الأولى استهدفت دولا يتهمها الروس بمحاربة اللغة والثقافة الروسيتين". وأضاف "لقد فهموا جيدا أن روسيكا (الأشياء المرتبطة بالثقافة الروسية) تحظى بحماية أقل صرامة، ويمكن الوصول إليها بسهولة أكبر".

وأسف غرالا لفقدان الكتب الروسية بعدما نجت سابقا من انتفاضتين وطنيتين وحربين عالميتين على الأراضي البولندية.

وروى أن "أمناء مكتبات جامعة وارسو بنوا سرا خلال الحرب سقفا مزدوجا لإخفاء الكتب، حتى لا تختفي أو تحترق، لكننا في هذه الحالة لم نتمكن من حمايتها من هذا النهب".