بشعار "شغفك له كتاب".. معرض الكويت الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ46

انطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ46 اليوم الأربعاء تحت شعار (شغفك له كتاب) بمشاركة 29 دولة و486 دار نشر تعرض 171 ألف عنوان.

وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المعرض الذي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

وقال عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إن المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض "تعكس مكانة الكويت الثقافية المرموقة".

ويقام المعرض في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وتشارك فيه 18 دولة عربية و11 أجنبية، ويضم 11 ألف عنوان لكتب جديدة من إصدارات 2023.

واعتبر المطيري -في كلمة ألقاها بعد جولة بين أجنحة المعرض- أن شعار هذه الدورة يشير إلى أن هناك كتابا لكل شغوف في كل المجالات، ويتوافق مع اهتماماته مهما اختلفت تلك الاهتمامات.

وقال إن هذه المناسبة تشكل "فرصة للجميع للحضور والتعرف على ما يضمه المعرض من إصدارات تتناسب مع اهتماماتهم ورغباتهم".

غداً

افتتاح #معرض_الكويت_الدولي_للكتاب 46 الساعة 10 ص أرض المعارض الدولية – مشرف pic.twitter.com/jIVRV9NjxM — المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (@kw_nccal) November 21, 2023

وتتوزع أجنحة المعرض المختلفة على مساحة 18 ألف متر مربع، في 3 قاعات، ومقسمة إلى فئات منها الكتب العربية والكتب الأجنبية ودور النشر الحكومية والدور الأهلية بالإضافة لأدب الأطفال، وغيرها.

وتعتزم دور العرض الكويتية توزيع كتاب مجاني لكل طالب مدرسة يزور المعرض، وبإجمالي نحو 20 ألف كتاب.

الشاعر فهد العسكر

ويحتفي المعرض هذا العام بالشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر (1917 -1951)، حيث قام المؤدي حسين دشتي بتجسيد شخصيته على أرض الواقع، بزيه المعروف ونظارته وعصاته ومسبحته، متجولا في جنبات المعرض يصافحه الزوار ويلتقطون معه الصور.

وقال دشتي لوكالة رويترز "كم تمنيت أن يكون العكسر موجودا".

وأضاف أن الهدف من عملية التجسيد هو "إعادة احياء هذه الشخصية بما تحمل من أفكار جميلة … أعيش شخصية هذا الشاعر من خلال قراءة قصائده فأشعر بمعاناة هذا الشاعر".

ويضم المعرض أنشطة أخرى منها "العازفون الهواة" و"جدارية الفنانين" و"أنت نجم الغلاف" والمجلس في صورة" وألعابا تفاعلية وتصفح الإصدارات الأولى بالإضافة لمناظرة النشر الورقي والإلكتروني ومسابقة جوائز الطلبة المبدعين.

الناقد سعد البازعي

وشخصية معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام هو الناقد والمترجم السعودي سعد البازعي.

والبازعي له نحو 30 كتابا وترجمات عديدة، ومن مؤلفاته "ثقافة الصحراء و"دليل الناقد الأدبي" و"المكون اليهودي في الحضارة الغربية" و"سرد المدن" وهموم العقل" و"قلق المعرفة" و"هجرة المفاهيم".

ويضم النشاط الثقافي أيضا محاضرة "أزمة الفكر العربي الحديث" للدكتور محمد الرميحي، وجلسات "بين كاتب وكتاب" ويقدم فيها أبرز الإصدارات ومنها رواية "الحرب" للروائي العماني محمد اليحيائي الفائزة بجائزة "كتارا" للرواية العربية 2023.

كما يضم النشاط الثقافي أمسيات مع عدد من الشعراء منهم العراقي سعد الياسري والكويتي جابر النعمة والكويتية مريم العبدلي والأردني نضال برقان بالإضافة إلى الشاعر السعودي شتيوي الغيثي.

كما يستضيف المعرض عددا من الشعراء العمانيين الشباب هم هشام الصقري ومنتظر الموسوي وطلال الصلتي، للتحدث حول التجربة الشعرية العمانية، كما تقام ندوة بمناسبة مئوية الشاعرة العراقية نازك الملائكة.