ذهبيتان وجائزتان شرفيتان.. معهد الجزيرة للإعلام يفوز بـ4 جوائز "ماركوم"

فاز معهد الجزيرة للإعلام بجائزتين ذهبيتين من جوائز ماركوم العالمية عن فئتي التسويق الرقمي، والتفاعل عبر منصة إنستغرام الخاصة بالمعهد، كما فاز بجائزتين شرفيتين، الأولى ضمن فئة التدريب، والثانية عن فئة مقاطع الفيديو الموجهة لجمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وتعدّ جائزة "ماركوم" من الجوائز المرموقة على المستوى الدولي، ويتنافس عليها سنويا ما يزيد على 6 آلاف و500 جهة من مختلف دول العالم.

وتعقيبا على هذا الإنجاز، قالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري، إن الفوز بـ4 جوائز، من ضمنها ذهبيتان، يأتي تتويجا للجهود القيّمة التي يبذلها العاملون في المعهد في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم المعهد وشعار الجزيرة.

وأكدت أن "هذا التتويج لم يأتِ من فراغ، فما يقوم به المعهد من عمل قيّم على المستوى المحلي والإقليمي، وما ينظمه من دورات ومؤتمرات، وما يثري به المكتبة العربية من إصدارات في مجالات الصحافة وتخصصاتها المتعددة، يستحق أكثر من ذلك بكثير".

يذكر أن معهد الجزيرة للإعلام قد فاز منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجائزة "ستيفي" العالمية في فئة المؤتمرات والفعاليات عن النسخة الأولى من مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام التي نظمها المعهد في مارس/آذار الماضي.