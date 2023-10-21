استهداف أقدم كنيسة بغزة.. عندما لا يميز القصف بين البشر والحجر

مدينة غزة- تلجأ عائلة إبراهيم جهشان إلى كنيسة القديس برفيريوس العريقة (أرثوذكسية شرقية) في مدينة غزة منذ بدء الحرب.

لم يراود إبراهيم -وهو واحد من 1000 مسيحي في غزة- الشك مطلقا في أن الكنيسة -التي بنيت للمرة الأولى قبل 16 قرنا- ستوفر مكانا آمنا له ولزوجته الحامل وطفليه، اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 أعوام.

فالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية -الأقدم في المدينة، والواقعة في حي الزيتون- تعدّ ملاذا لكل من المسيحيين والمسلمين خلال حروب إسرائيل الدورية ضد غزة.

في هذه الحرب، آوت الكنيسة مئات الأشخاص قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلي -مساء الخميس الماضي- ملحقا أضرارا جسيمة بأحد المباني الأربعة في مجمعها، مما أدى إلى انهيار سقفها وترك العشرات محاصرين تحت ألواح خرسانية، وفقا لشهود عيان تحدثوا لمراسلي الجزيرة الإنجليزية يلينيا غوستولي، وعبد الحكيم أبو رياش.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، قالت البطريركية الأرثوذكسية في القدس للجزيرة، إنه تأكد مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم أطفال عدة.

ويعيش في غزة حاليا قرابة 1000 مسيحي من أصل 3500 قبل فرض الحصار الإسرائيلي في 2007، هاجر بعضهم إلى دول عربية وغربية، وانتقل آخرون للعيش في الضفة الغربية التي يقطنها نحو 85 ألف مسيحي، بينما يعيش حوالي 150 ألف مسيحي في مدن الداخل.

"كنا نظن أننا سنكون محميين"

"المبنى الذي قصفوه يقع بجانب الكنيسة.. ندعو الله فقط أن ينهي هذه الحرب"، هكذا قال إبراهيم جهشان الذي لا يزال يرتعش من تبعات الانفجار الهائل.

إبراهيم السوري، وهو ناج آخر آوته الكنيسة أيضا، يقول، إن نحو 200 طفل وامرأة ومسنّ ومريض، كانوا يحتمون بالكنيسة عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المبنى بغارتين.

"كنا نظن أن الكنيسة ستحمينا، ولكن مع الأسف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لا يفرق بيننا.. لقد استهدفوا الكنائس والمساجد والمستشفيات. لا يوجد مكان آمن".

إبراهيم السوري دعا الأحرار في كل أنحاء العالم إلى الضغط على حكوماتهم لوقف إراقة الدماء بحق الفلسطينيين.

"نحن نعلم أن زعماء العالم ضدنا، ولكن كما قال (الزعيم الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات، نحن شعب عظيم.. وهذا هو الثمن الذي يتعين علينا أن ندفعه".





وحسب الأب عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في بيت لحم، فإن المبنى الذي انهار كان جزءا من مجمع الكنيسة، وأُخرج عشرات الجرحى بينما لا تزال جهود الإنقاذ جارية لإنقاذ ضحايا آخرين، لا يزالون تحت الأنقاض.

سيدة فلسطينية مسيحية -هي الأخرى- بكت في وداع 3 من حفدتها استشهدوا في قصف الاحتلال لكنسية الروم الأرثوذكس، وقالت، "حبايب قلبي أولاد ابني 3 كلهم راحوا، كيف سأعود إلى البيت من دونهم، إلى أين أذهب، لا أستطيع أن أرى المنزل، ولا أريد الذهاب إليه، ادفنوني معهم".

"ظننت أنها مكان آمن"..

إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة بقصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة والبطريركية تصفه بجريمة حرب. pic.twitter.com/98j76rx6eB — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 20, 2023

ومنذ بدء الحرب، تعرضت المساجد والمدارس والمستشفيات -التي لجأ إليها الناس بعد فرارهم من منازلهم- لقصف عنيف.

ويوم الثلاثاء الماضي، قُتل 6 أشخاص بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين في غزة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أدى انفجار هائل في المستشفى الأهلي العربي إلى مقتل مئات آخرين.

"الناس هناك -مسلمون ومسيحيون- اعتقدوا أنهم سيكونون آمنين داخل مبنى (الكنيسة). لأنها كنيسة، لم يعتقدوا أن إسرائيل ستقصفها "، يقول الأب عيسى مصلح للجزيرة.





لا أحد في مأمن

"لا أحد في مأمن والجميع في خطر، بغض الطرف عن دينه. يجب على الجميع التحرك لوقف هذا"، يقول أحد المسيحيين، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول فادي.

"هذه الرسالة موجهة إلى بايدن، رئيس الولايات المتحدة: المجتمع المسيحي في غزة مستهدف"، يضيف فادي البالغ من العمر 31 عاما، الذي ولد ونشأ في غزة.

آثار غزة

وأثار القصف -كذلك- تساؤلات حول مصير المباني الأثرية العريقة في قطاع غزة، الذي يزخر بمناطق تحوي ثروة هائلة من الآثار التاريخية تمتد لقرون مضت، منذ العصر الكنعاني حتى العصر العثماني؛ مثل: المسجد العمري الكبير، وقلعة برقوق وغيرها.

ويبلغ عدد معالم غزة 145 معلما أثريا، حسب الدليل الأثري الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار، موزعة على مدن مختلفة بقطاع غزة.

وبخلاف كنيسة القديس برفيريوس التي تأسست مطلع القرن الـ5 الميلادي، وجُدّدت منتصف القرن الـ11 الميلادي، يضم القطاع دير القديس هيلاريون الأثري، وهو عبارة عن تلة أثرية عثر فيها على أرضية فسيفسائية أثناء تسوية الرمال تعود إلى العصر البيزنطي.

ومن المناطق الأثرية العريقة -أيضا- "الكنيسة البيزنطية" في جباليا، التي تعدّ من أهم الكنائس في بلاد الشام.

وفي 2022 اكتشفت بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 سنة، بينما كان عمال يحفرون في ورشة بناء ضخمة في جباليا شمال القطاع.





البطريركية الأرثوذكسية: "هذه جريمة حرب"

وأدانت البطريركية الأرثوذكسية القصف الإسرائيلي، وأكدت في الوقت ذاته تمسكها والتزامها بتوفير المأوى للنازحين.

"إن استهداف الكنائس ومؤسساتها والملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق السكنية خلال الـ 13 يوما الماضية، يشكّل جريمة حرب لا يمكن إنكارها"، تقول البطريركية في بيانها.

في المقابل ادعى بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية استهدفت مركزا للقيادة والسيطرة، كان يشارك في إطلاق الصواريخ وقذائف "المورتر" باتجاه إسرائيل.

وقال، "نتيجة للضربة، تضرر جدار كنيسة في المنطقة"، وأضاف "نحن على علم بالتقارير عن وقوع ضحايا. الحادث قيد المراجعة".

وتظهر مقاطع مرئية والصور الخاصة بالحادثة، نقل الأشخاص، بينهم أطفال ونساء مسنات، إلى المستشفى، بالإضافة إلى مشاهد المبنى المتضرر الذي انهار طابقه الأول بالكامل.

صمود

"لن أغادر غزة إلا بالعودة إلى المجدل"، يقول إلياس الجلدة، الذي ينتمي لأسرة مسيحية لاجئة من مدينة المجدل داخل فلسطين المحتلة قبل نكبة 1948.

"الفلسطيني المسيحي هو جزء أصيل من هذه الأرض المقدسة، ولا أرى نفسي إلا في وطني، رغم كل الآلام الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، وما يرتكب من جرائم بحقنا كلنا: فلسطينيين مسلمين ومسيحيين"، يضيف إلياس للجزيرة نت.

وعلى الرغم من الرعب، فإن إبراهيم جهشان وعائلته سيواصلون الاحتماء بالكنيسة. "هنا تعمدنا وسنموت هنا" يختم كلامه.