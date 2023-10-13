تحقيق للجزيرة نت يفوز بجائزة "قريب" الفرنسية

أحرز تحقيق إخباري نشرته الجزيرة نت يناير/كانون الثاني الماضي على جائزة "قريب " الفرنسية للعام الجاري 2023.

وأعلنت أمس الخميس في مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة الأردنية نتائج المسابقة التي فاز فيها تحقيق الزميلة جنى الدهيبي المعنون "بين لبنان وسوريا.. منظومة معقدة لشبكات الهجرة غير النظامية".

وفاز تحقيق الدهيبي عن فئة "أفضل 3 تغطيات أمنية وسياسية لصحفيات"، وهي واحدة من 4 فئات تنافَس على جوائزها أكثر من 100 صحفي وصحفية من لبنان والأردن وفلسطين والعراق.

وأثنى محكمو الجائزة على التحقيق، واعتبروه أهم تحقيق قارب وعالج وكشف تفاصيل ومعلومات عن ظاهرة الهجرة غير النظامية من لبنان، وتقاطعها مع الهجرة البرية والبحرية من سوريا، كما أشادوا بإخراجه. ونال التحقيق المركز الثاني بعد تحقيق لزميلة من العراق تناول أوضاع سجناء عراقيين اعترفوا تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها.

يشار إلى أن برنامج "قريب" تدعمه وكالة التنمية الفرنسية، وتنفذه وكالة تطوير الإعلام الفرنسية، وقد أطلق هذه الجائزة لأول مرة العام الجاري.