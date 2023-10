طلاب بجامعة هارفارد: نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وحده يتحمل مسؤولية الحرب

أصدر ائتلاف يضم 34 منظمة طلابية بجامعة هارفارد بيانا مؤيدا للفلسطينيين مشيرا إلى أن نظام الفصل العنصري هو الجاني الوحيد بالحرب، داعيا إلى تنسيق وقفة حداد على الأرواح التي أزهقت.

وقال الطلاب في بيان نشر أمس الاثنين إنهم "يحمّلون النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف التي تتكشف" بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عقود من الاحتلال، مضيفين أن "نظام الفصل العنصري أي النظام الإسرائيلي، هو وحده فقط الملام".

وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية اندلاع الحرب، بقوله إن "ما حدث في غزة لم يأت من العدم، ففي العقدين الماضيين أرغم ملايين الفلسطينيين على العيش في سجن مفتوح بدون أن يملكوا ملجأ أو منافد للهروب، وارتكبت بحقهم مجازر، ليتخلل العنف الإسرائيلي جوانب حياة الفلسطينيين طيلة 75 عاما".

وتضمنت المنظمات الموقعة على الرسالة مجموعات دعم إسلامية وفلسطينية بالإضافة إلى مجموعات أخرى تحمل أسماء من خلفيات متنوعة بما في ذلك "يهود هارفارد من أجل التحرير" و"منظمة المقاومة الأميركية الأفريقية".

وأصدرت جامعة هارفارد بيانا "تأسف فيه لتبعات الحرب الجارية بين إسرائيل وفلسطين والموت والدمار التي خلفتهما مسببة خسائر عاطفية على صعيد المجتمع الجامعي أيضا آملة في اتخاذ خطوات إنسانية لحل الانقسامات عوضا عن تضخيمها".

وأثار خطاب منظمات هارفارد هجوما شديدا عليهم ومطالبات للجامعة باتخاذ إجراء واضح ينحاز إلى جانب إسرائيل، وندد خريجون بارزون في جامعة هارفارد بالبيان المؤيد للفلسطينيين وحثوا الجامعة على اتخاذ إجراءات ضد الموقعين.

وغردت عضو الكونغرس إليز ستيفانيك "إنه لأمر بغيض وشائن أن تلوم مجموعات طلاب جامعة هارفارد إسرائيل على هجمات الإرهابيين الفلسطينيين، إنني أدعو قيادة هارفارد إلى الإدانة العلنية الفورية لهذه التصريحات الدنيئة المعادية للسامية".

It is abhorrent and heinous that Harvard student groups are blaming Israel for Hamas’ barbaric terrorist attacks that have killed over 700 Israelis. Any voice that excuses the slaughter of innocent women and children has chosen the side of evil and terrorism. I am calling on the… https://t.co/fooS4ujJUY — Elise Stefanik (@EliseStefanik) October 9, 2023

واستقبل نشطاء الخطاب بإعجاب وحفاوة، وأثنوا على شجاعتهم في التصدي لمن يعارضونهم، وكتب مدونون "من بركات الاستثمار في التعليم الجيد، أن يصبح الشخص محايدا والمنصف باحثا عن الحقيقة لا ينحاز لغيرها، ولا يمكن أن يُخدع بالأعلام والشعارات".

وغرد ناشطون مادحين المنظمات بأن "شبابهم المتعلم أعقل من قياداتهم المتطرفة بكثير من المراحل".

ولقي تصريح الجامعة تفاعلا عبر المنصات لم يخل من انتقاد لاذع والاستياء من موقفها الذي يحاول أن يلتزم الحياد.

وعبّر الرئيس الفخري لجامعة هارفارد لورانس سامرز عبر منصة إكس عن خيبته بقول "50 عاما لم أشعر خلالهم بالاغتراب كما شعرت اليوم".

In nearly 50 years of @Harvard affiliation, I have never been as disillusioned and alienated as I am today. — Lawrence H. Summers (@LHSummers) October 9, 2023