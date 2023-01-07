ثقافة|العالم

تغير المناخ أزمة ثقافية.. مشاهد من كل أنحاء العالم

Huts made of branches and cloth provide shelter to Somalis displaced by drought on the outskirts outskirts of Dollow, Somalia, on Monday, Sept. 19, 2022. Somalia is in the midst of the worst drought anyone there can remember. A rare famine declaration could be made within weeks. Climate change and fallout from the war in Ukraine are in part to blame. (AP Photo/Jerome Delay)
أكواخ مصنوعة من الأغصان والأقمشة توفر المأوى للصوماليين الذين نزحوا بسبب الجفاف حيث تعيش البلاد أزمة جفاف وخطر مجاعة (أسوشيتد برس)
7/1/2023

على مدى الـ50 عامًا الماضية، غيّر البشر النظم البيئية بشكل أسرع وعلى نطاق واسع أكثر من أي فترة زمنية مماثلة في تاريخ البشرية، ولعبت الثقافة العالمية السائدة في الآونة الأخيرة دورا كبيرا في تفاقم أزمة المناخ.

وعلى سبيل المثال أدت النزعة الاستهلاكية، التي تؤكد على تراكم السلع والموارد المادية، دورًا في زيادة المستويات المرتفعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ولا يبعد الحل كثيرا عن مجالات الثقافة أيضا، إذ يتطلب تحولات في المعايير والقيم المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك واستخدام الموارد الطبيعية والتعامل مع البيئة والبشر.

وتقول الأرقام إن 318 مدينة من مدن التراث العالمي -أي تقريبا ثلثها- هي مدن ساحلية وتتأثر بتغير المناخ، وإن 190 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون يتم امتصاصها كل عام بواسطة الغابات في 257 موقعا من مواقع التراث العالمي الطبيعي، بحسب بيانات منظمة اليونسكو.

وتظهر الصور أدناه آثار التغير المناخي على الحياة البشرية والطبيعية في شتى بقاع العالم ومن أنحاء كوكب الأرض.

Wind whips embers from a burning tree during a wildfire near Hemet, Calif., on Sept. 6, 2022. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)
سياط من الجمر تتساقط من شجرة محترقة خلال حريق هائل بالقرب من هيميت بكاليفورنيا الأميركية (أسوشيتد برس)

 

A volunteer swings a tree branch in an attempt to prevent a forest fire from reaching houses in the village of Casal da Quinta, outside Leiria, central Portugal, on July 12, 2022. (AP Photo/Joao Henriques)
متطوع يستخدم غصن شجرة في محاولة لمنع حريق غابة من الوصول إلى منازل في قرية كاسال دا كوينتا وسط البرتغال(أسوشيتد برس)

 

Women offer prayers at a temple of Hindu goddess Durga, damaged by erosion of river Brahmaputra at Murkata village, about 60 kilometers east of Guwahati, northeastern Assam state, India, Tuesday, Oct. 11, 2022. Two days later, the temple was washed away. The river Brahmaputra has always changed course and reclaimed farmland and villages, but the frequency and severity of the river's destruction has increased in recent years. (AP Photo/Anupam Nath)
نساء يصلين في معبد هندوسي تضرر من التآكل الذي سببه نهر براهمابوترا في قرية موركاتا شمال شرق ولاية آسام بالهند (أسوشيتد برس)

 

Contractors for the U.S. Army Corps of Engineers pump sand from the ocean floor onto the beach in the Rockaway Peninsula in New York City on Tuesday, October 18, 2022. They are crafting a 250-foot wide sandy beach along more than seven miles of shoreline to help protect the city from storms and rising sea levels. A decade ago, Superstorm Sandy's floodwaters surged through this community. (AP Photo/Ted Shaffrey)
متعاقدون مع سلاح المهندسين بالجيش الأميركي يضخون الرمال من قاع المحيط إلى الشاطئ في نيويورك لحماية المدينة من العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب المياه (أسوشيتد برس)

 

Ships with coal dock at the Maitree Super Thermal Power Project near the Sundarbans, the world’s largest mangrove forest, in Rampal, Bangladesh, Wednesday, Oct. 19, 2022. A power plant will start burning coal as part of Bangladesh’s plan to meet its energy needs and improve living standards, officials say. (AP Photo/ Al-emrun Garjon)
سفن مزودة بحوض الفحم في مشروع مايتري للطاقة الحرارية الفائقة بالقرب من سونداربانس، كبرى غابات المنغروف بالعالم، في رامبال، بنغلاديش (أسوشيتد برس)

 

A Somali woman and child wait to be given a spot to settle at a camp for displaced people on the outskirts of Dollow, Somalia on Tuesday, Sept. 20, 2022. Somalia has long known droughts, but the climate shocks are now coming more frequently, leaving less room to recover and prepare for the next. (AP Photo/Jerome Delay)
امرأة وطفل صوماليان ينتظران الحصول على مكان للاستقرار في مخيم للنازحين على مشارف دولو حيث تدفع البلاد ثمن التغير المناخي الذي لم تتسبب فيه (أسوشيتد برس)

 

FILE - People push a rickshaw through a flooded road after a heavy rainfall in Karachi, Pakistan, July 7, 2022. A new study says human-caused climate change juiced the rainfall that triggered Pakistan's floods by up to 50%. But the authors of the Thursday, Sept. 15, study say other societal issues that make the country vulnerable and put people in harm's way are probably the biggest factor in the ongoing humanitarian disaster. (AP Photo/Fareed Khan, File)
أشخاص يدفعون عربة يد عبر طريق غمرته الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بكراتشي في باكستان، وتقول دراسة جديدة إن تغير المناخ تسبب في هطول الأمطار وحدوث فيضانات في البلاد بنسبة تصل إلى 50% (أسوشيتد برس)

 

FILE - The Colorado River flows at Horseshoe Bend in the Glen Canyon National Recreation Area, Wednesday, June 8, 2022, in Page, Ariz. Seven states in the U.S. West are facing a deadline from the federal government to come up with a plan to use substantially less Colorado River water in 2023. The U.S. Bureau of Reclamation is expected to publish hydrology projections on Tuesday, Aug. 16, 2022, that will trigger agreed-upon cuts to states that rely on the river. (AP Photo/Brittany Peterson, File)
نهر كولورادو في أريزونا الأميركية أمام تحدي كثرة الاستهلاك في 7 ولايات غرب أميركا (أسوشيتد برس)

 

The locks of the Dutch-German pumping station on a side channel of Waal river are fully opened as water levels dropped because of drought in Nijmegen, Netherlands, Tuesday, Aug. 9, 2022. In parts of the country a ban on daytime irrigation of agricultural land has been issued because of extreme drought. (AP Photo/Peter Dejong)
أقفال محطة الضخ الهولندية الألمانية على قناة جانبية لنهر وال مفتوحة بالكامل مع انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف في نيميغن بهولندا (أسوشيتد برس)

 

Elisa Moretto walks on her a dried rice field, in Porto Tolle, Italy, Friday, July 29, 2022. Drought and unusually hot weather have raised the salinity levels in Italy's largest delta. Moretto, who runs a small family business, hopes they can salvage one-third of their crop this year, but that remains to be seen. (AP Photo/Luca Bruno)
إيطالية تمشي في حقل أرز جاف في بورتو تول بإيطاليا حيث الجفاف والطقس الحار وارتفاع الملوحة في أكبر دلتا بالبلاد (أسوشيتد برس)

 

Dead Rio Grande silvery minnows lie in the dry Rio Grande riverbed Tuesday, July 26, 2022, in Albuquerque, N.M. Years of drought, scorching temperatures and an unpredictable monsoon season are zapping what's left of its habitat, leaving officials with little recourse but to hope for rain. (AP Photo/Brittany Peterson)
أسماك البلم الفضية الميتة بمجرى نهر ريو غراندي الجاف بنيومكسيكو التي تعيش على وقع سنوات من الجفاف وارتفاع الحرارة والرياح وتأمل بهطول المطر (أسوشيتد برس)

 

Fish biologists work to rescue the endangered Rio Grande silvery minnows from pools of water in the dry Rio Grande riverbed Tuesday, July 26, 2022, in Albuquerque, N.M. For the first time in four decades, the river went dry and habitat for the endangered silvery minnow — a shimmery, pinky-sized native fish — went with it. (AP Photo/Brittany Peterson)
علماء الأحياء السمكية يعملون على إنقاذ برك ريو غراندي الفضي المهددة بالانقراض من برك المياه في مجرى نهر ريو غراندي الجاف (أسوشيتد برس)

 

Traffic crosses a bridge at Woodhead Reservoir in West Yorkshire, England, Monday, July 18, 2022, as water levels dip dangerously low amid record high temperatures in the UK. (AP Photo/Jon Super)
جسر في ويست يوركشير بإنجلترا حيث تنخفض مستويات المياه بشكل خطير وسط درجات حرارة عالية قياسية في المملكة المتحدة (أسوشيتد برس)

 

A formerly sunken boat sits upright into the air with its stern stuck in the mud along the shoreline of Lake Mead at the Lake Mead National Recreation Area, Wednesday, June 22, 2022, near Boulder City, Nev. Lake Mead water has dropped to levels it hasn't been since the lake initially filled over 80 years ago. (AP Photo/John Locher)
قارب عالق بالوحل على طول الخط الساحلي لبحيرة ميد الأميركية بالقرب من مدينة بولدر، نيفادا حيث انخفضت مياه البحيرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 80 عامًا (أسوشيتد برس)

 

Pro-nuclear activists dressed in polar bears, demonstrate outside the European Parliament, Wednesday, July 6, 2022 in Strasbourg, eastern France. European lawmakers will decide Wednesday whether fossil gas and nuclear energies can be included in the EU's list of sustainable activities, in a cliff-edge vote that involves anything from climate change to the war in Ukraine. (AP Photo/Jean-Francois Badias)
ناشطون مؤيدون للطاقة النووية يرتدون الدببة القطبية، يتظاهرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا حيث ناقش المشرعون الأوروبيون ما إذا كان يمكن إدراج الغاز الأحفوري والطاقات النووية في قائمة أنشطة الاتحاد الأوروبي المستدامة (أسوشيتد برس)

 

A view taken from a rescue helicopter of the Punta Rocca glacier near Canazei, in the Italian Alps in northern Italy, Tuesday, July 5, 2022, two days after a huge chunk of the glacier broke loose, sending an avalanche of ice, snow, and rocks onto hikers. Italy was enduring a prolonged heat wave before a massive piece of Alpine glacier broke off and killed hikers on Sunday and experts say climate change will make those hot, destabilizing conditions more common. (AP Photo/Luca Bruno)
منظر مأخوذ من مروحية إنقاذ لنهر بونتا روكا الجليدي بالقرب من كانازي، في جبال الألب الإيطالية شمال إيطاليا بعد يومين من تفكك جزء كبير من النهر الجليدي وانهيار ثلجي نتيجة موجة حر (أسوشيتد برس)

 

People create a line along Copacabana beach for a symbolic group hug with the sea on World Oceans Day in Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, June 8, 2022. The Route Brasil environmental organization called for people to gather for the event coined "That Hug" to draw the attention to ocean pollution. (AP Photo/Silvia Izquierdo)
خط بشري على طول شاطئ كوباكابانا لعناق جماعي رمزي مع البحر في اليوم العالمي للمحيطات في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، 8 يونيو/حزيران 2022 (أسوشيتد برس)

 

Livestock looks for shade in Djibo, Burkina Faso, Thursday May 26, 2022. African leaders have gathered for a summit in Malabo, Equatorial Guinea, to address growing humanitarian needs on the continent, which is also facing increased violent extremism, climate change challenges and a run of military coups. Leaders on Friday called for increased mobilization to resolve a humanitarian crisis that has left millions displaced and more than 280 million suffering from malnourishment. (AP Photo/Sam Mednick)
حيوانات وماشية تبحث عن الظل بجيبو في بوركينا فاسو حيث فاقم تغير المناخ الأزمة الإنسانية التي خلّفت مشردين وأناسا يعانون من سوء التغذية (أسوشيتد برس)

 

FILE - A family take their belongings after their home was flooded after a week long of heavy rain, in Antananarivo, Madagascar, Monday, Jan. 24, 2022. Devastating floods in South Africa this week, as well as other extreme weather events across the continent linked to human-caused climate change, are putting marine and terrestrial wildlife species at risk, according to biodiversity experts. (AP Photo/Alexander Joe, File)
عائلة تأخذ متعلقاتها بعد أن غمرت المياه منزلها عقب أسبوع من الأمطار الغزيرة، بأنتاناناريفو في مدغشقر (أسوشيتد برس)

 

A mother pushes a stroller in front of the Scholven coal fired power station, owned by Uniper, in Gelsenkirchen, Germany, Monday, March 28, 2022. The power plant is being rebuilt from coal to a combined cycle gas turbine plant. With Germany's energy dependence on Russia's gas, oil and coal, the planned coal phase-out to fight climate change is discussed to be postponed. (AP Photo/Martin Meissner)
أُم تدفع عربة أطفال أمام محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في ألمانيا التي عادت لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة (أسوشيتد برس)

 

FILE - People walk to Tower Rock, an attraction normally surrounded by the Mississippi River and only accessible by boat, Oct. 19, 2022, in Perry County, Mo. Foot traffic to the rock formation has been made possible because of near record low water levels along the river. (AP Photo/Jeff Roberson, File)
أناس وسياح يسيرون إلى برج سياحي محاط عادة بنهر المسيسيبي ولا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب لكن بسبب الجفاف بات الأمر ممكنا (أسوشيتد برس)

 

Small waves crash into reinforced seawalls in Shishmaref, Alaska, Tuesday, Oct. 4, 2022. Rising sea levels, flooding, increased erosion and loss of protective sea ice and land have led residents of this island community to vote twice to relocate. But more than six years after the last vote, Shishmaref remains in the same place because the relocation is too costly. (AP Photo/Jae C. Hong)
الأمواج الصغيرة تصطدم بجدران بحرية معززة حيث أدى ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات وزيادة التعرية وفقدان الجليد البحري والأرض الواقية إلى تصويت سكان هذه الجزيرة مرتين لإعادة التوطين في مكان آخر (أسوشيتد برس)

 

FILE - A displaced family wades through a flooded area after heavy rainfall, in Jaffarabad, a district of Pakistan's southwestern Baluchistan province, Aug. 24, 2022. A new study says human-caused climate change juiced the rainfall that triggered Pakistan's floods by up to 50%. But the authors of the Thursday, Sept. 15, study say other societal issues that make the country vulnerable and put people in harm's way are probably the biggest factor in the ongoing humanitarian disaster. (AP Photo/Zahid Hussain, File)
أسرة نازحة تخوض في منطقة غمرتها الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في جعفر آباد، وهي منطقة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان (أسوشيتد برس)

 

FILE - Angelic Lemmon, a park ranger for Utah's Department of Natural Resources, walks across reef-like structures called microbialites, exposed by receding waters at the Great Salt Lake, on Sept. 28, 2022, near Salt Lake City. Federal officials will more closely monitor the environmental, economic and health impacts of shrinking lakes throughout the drought-stricken West after President Joe Biden on Tuesday, Dec. 27, 2022, signed a law passed through Congress that creates and funds monitoring efforts into lakes including Utah's Great Salt Lake, California's Mono Lake and Oregon's Lake Albert. (AP Photo/Rick Bowmer, File)
شعاب مرجانية ظهرت على السطح بسبب انحسار المياه في بحيرة سولت ليك في ولاية يوتا الأميركية (أسوشيتد برس)

 

Dead palm trees are visible in the Nkob town, near Zagora, Morocco, Monday, Nov. 28, 2022. The centuries-old oases that have been a trademark of Morocco are under threat from climate change, which has created an emergency for the kingdom's agriculture. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
أشجار النخيل ذبلت بسبب تغير المناخ في مدينة النقوب بالقرب من زاكورة، المغرب (أسوشيتد برس)

 

The Aculeo Lagoon stands dry during a drought in Paine, Chile, Thursday, Dec. 22, 2022. (AP Photo/Matias Basualdo)
بحيرة جافة في تشيلي (أسوشيتد برس)

 

Birds fly from exposed land within Lake Penuelas, a protected reserve by the same name in Valparaiso, Chile, Thursday, Dec. 22, 2022. (AP Photo/Matias Basualdo)
طيور تطير على قطعة أرض مكشوفة داخل بحيرة تعرضت أجزاء منها للجفاف في تشيلي (أسوشيتد برس)

 

A dead horse lies on the dried lakebed of the Aculeo Lagoon during a drought in Paine, Chile, Thursday, Dec. 22, 2022. The lagoon dried up several years ago. (AP Photo/Matias Basualdo)
حصان ميت يرقد على قاع بحيرة جفت منذ سنوات أثناء الجفاف في باين، تشيلي (أسوشيتد برس)

 

Cows walk on the dried lakebed of the Aculeo Lagoon during a drought in Paine, Chile, Thursday, Dec. 22, 2022. The lagoon dried up several years ago. (AP Photo/Matias Basualdo)
أبقار تمشي على قعر بحيرة أكوليو لاجون التي جفت قبل سنوات في باين، تشيلي (شترستوك)

 

Municipal guards walk on a dry, cracked bed of the Alalay lagoon in Cochabamba, Bolivia, Friday, Nov. 18, 2022. Two lagoons, Coña Coña and Alalay, are at a critical level due to the lack of rain, the accumulation of organic matter and evaporation amid increasing temperatures. L(AP Photo/Juan Karita)
بحيرتان في بوليفيا، وصلتا لمستوى حرج بسبب قلة الأمطار وتراكم المواد العضوية. وتعانيان من فرط التبخر وسط درجات حرارة متزايدة (أسوشيتد برس)

 

The Remoora pontoon, owned by Reef Magic, sits above the Moore Reef, a section of the Great Barrier Reef in Gunggandji Sea Country off coast of Queensland in eastern Australia on Nov. 14, 2022. The Great Barrier Reef, battered but not broken by climate change impacts, is inspiring hope and worry alike as researchers race to understand how it can survive a warming world. (AP Photo/Sam McNeil)
الحاجز المرجاني العظيم قبالة ساحل كوينزلاند الأسترالية تعرض لأضرار بسبب تغير المناخ في عالم يزداد احترارا (أسوشيتد برس)

 

Trees that lost their leaves are seen from above in Frankfurt, Germany, Wednesday, Nov. 16, 2022. (AP Photo/Michael Probst)
أشجار فقدت أوراقها شوهدت من أعلى في فرانكفورت، ألمانيا (أسوشيتد برس)

 

Cars and trucks drive on a highway past a residential area that is fog covered in Frankfurt, Germany, Wednesday, Nov. 16, 2022. (AP Photo/Michael Probst)
السيارات والشاحنات تسير على طريق سريع عبر منطقة سكنية يكسوها الضباب في فرانكفورت، ألمانيا (أسوشيتد برس)
المصدر : الجزيرة + أسوشيتد برس