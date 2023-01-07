تغير المناخ أزمة ثقافية.. مشاهد من كل أنحاء العالم

على مدى الـ50 عامًا الماضية، غيّر البشر النظم البيئية بشكل أسرع وعلى نطاق واسع أكثر من أي فترة زمنية مماثلة في تاريخ البشرية، ولعبت الثقافة العالمية السائدة في الآونة الأخيرة دورا كبيرا في تفاقم أزمة المناخ.
وعلى سبيل المثال أدت النزعة الاستهلاكية، التي تؤكد على تراكم السلع والموارد المادية، دورًا في زيادة المستويات المرتفعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ولا يبعد الحل كثيرا عن مجالات الثقافة أيضا، إذ يتطلب تحولات في المعايير والقيم المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك واستخدام الموارد الطبيعية والتعامل مع البيئة والبشر.
وتقول الأرقام إن 318 مدينة من مدن التراث العالمي -أي تقريبا ثلثها- هي مدن ساحلية وتتأثر بتغير المناخ، وإن 190 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون يتم امتصاصها كل عام بواسطة الغابات في 257 موقعا من مواقع التراث العالمي الطبيعي، بحسب بيانات منظمة اليونسكو.
وتظهر الصور أدناه آثار التغير المناخي على الحياة البشرية والطبيعية في شتى بقاع العالم ومن أنحاء كوكب الأرض.
سياط من الجمر تتساقط من شجرة محترقة خلال حريق هائل بالقرب من هيميت بكاليفورنيا الأميركية (أسوشيتد برس)
متطوع يستخدم غصن شجرة في محاولة لمنع حريق غابة من الوصول إلى منازل في قرية كاسال دا كوينتا وسط البرتغال(أسوشيتد برس)
نساء يصلين في معبد هندوسي تضرر من التآكل الذي سببه نهر براهمابوترا في قرية موركاتا شمال شرق ولاية آسام بالهند (أسوشيتد برس)
متعاقدون مع سلاح المهندسين بالجيش الأميركي يضخون الرمال من قاع المحيط إلى الشاطئ في نيويورك لحماية المدينة من العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب المياه (أسوشيتد برس)
سفن مزودة بحوض الفحم في مشروع مايتري للطاقة الحرارية الفائقة بالقرب من سونداربانس، كبرى غابات المنغروف بالعالم، في رامبال، بنغلاديش (أسوشيتد برس)
امرأة وطفل صوماليان ينتظران الحصول على مكان للاستقرار في مخيم للنازحين على مشارف دولو حيث تدفع البلاد ثمن التغير المناخي الذي لم تتسبب فيه (أسوشيتد برس)
أشخاص يدفعون عربة يد عبر طريق غمرته الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بكراتشي في باكستان، وتقول دراسة جديدة إن تغير المناخ تسبب في هطول الأمطار وحدوث فيضانات في البلاد بنسبة تصل إلى 50% (أسوشيتد برس)
نهر كولورادو في أريزونا الأميركية أمام تحدي كثرة الاستهلاك في 7 ولايات غرب أميركا (أسوشيتد برس)
أقفال محطة الضخ الهولندية الألمانية على قناة جانبية لنهر وال مفتوحة بالكامل مع انخفاض منسوب المياه بسبب الجفاف في نيميغن بهولندا (أسوشيتد برس)
إيطالية تمشي في حقل أرز جاف في بورتو تول بإيطاليا حيث الجفاف والطقس الحار وارتفاع الملوحة في أكبر دلتا بالبلاد (أسوشيتد برس)
أسماك البلم الفضية الميتة بمجرى نهر ريو غراندي الجاف بنيومكسيكو التي تعيش على وقع سنوات من الجفاف وارتفاع الحرارة والرياح وتأمل بهطول المطر (أسوشيتد برس)
علماء الأحياء السمكية يعملون على إنقاذ برك ريو غراندي الفضي المهددة بالانقراض من برك المياه في مجرى نهر ريو غراندي الجاف (أسوشيتد برس)
جسر في ويست يوركشير بإنجلترا حيث تنخفض مستويات المياه بشكل خطير وسط درجات حرارة عالية قياسية في المملكة المتحدة (أسوشيتد برس)
قارب عالق بالوحل على طول الخط الساحلي لبحيرة ميد الأميركية بالقرب من مدينة بولدر، نيفادا حيث انخفضت مياه البحيرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 80 عامًا (أسوشيتد برس)
ناشطون مؤيدون للطاقة النووية يرتدون الدببة القطبية، يتظاهرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا حيث ناقش المشرعون الأوروبيون ما إذا كان يمكن إدراج الغاز الأحفوري والطاقات النووية في قائمة أنشطة الاتحاد الأوروبي المستدامة (أسوشيتد برس)
منظر مأخوذ من مروحية إنقاذ لنهر بونتا روكا الجليدي بالقرب من كانازي، في جبال الألب الإيطالية شمال إيطاليا بعد يومين من تفكك جزء كبير من النهر الجليدي وانهيار ثلجي نتيجة موجة حر (أسوشيتد برس)
خط بشري على طول شاطئ كوباكابانا لعناق جماعي رمزي مع البحر في اليوم العالمي للمحيطات في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، 8 يونيو/حزيران 2022 (أسوشيتد برس)
حيوانات وماشية تبحث عن الظل بجيبو في بوركينا فاسو حيث فاقم تغير المناخ الأزمة الإنسانية التي خلّفت مشردين وأناسا يعانون من سوء التغذية (أسوشيتد برس)
عائلة تأخذ متعلقاتها بعد أن غمرت المياه منزلها عقب أسبوع من الأمطار الغزيرة، بأنتاناناريفو في مدغشقر (أسوشيتد برس)
أُم تدفع عربة أطفال أمام محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في ألمانيا التي عادت لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة (أسوشيتد برس)
أناس وسياح يسيرون إلى برج سياحي محاط عادة بنهر المسيسيبي ولا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب لكن بسبب الجفاف بات الأمر ممكنا (أسوشيتد برس)
الأمواج الصغيرة تصطدم بجدران بحرية معززة حيث أدى ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات وزيادة التعرية وفقدان الجليد البحري والأرض الواقية إلى تصويت سكان هذه الجزيرة مرتين لإعادة التوطين في مكان آخر (أسوشيتد برس)
أسرة نازحة تخوض في منطقة غمرتها الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في جعفر آباد، وهي منطقة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان (أسوشيتد برس)
شعاب مرجانية ظهرت على السطح بسبب انحسار المياه في بحيرة سولت ليك في ولاية يوتا الأميركية (أسوشيتد برس)
أشجار النخيل ذبلت بسبب تغير المناخ في مدينة النقوب بالقرب من زاكورة، المغرب (أسوشيتد برس)
بحيرة جافة في تشيلي (أسوشيتد برس)
طيور تطير على قطعة أرض مكشوفة داخل بحيرة تعرضت أجزاء منها للجفاف في تشيلي (أسوشيتد برس)
حصان ميت يرقد على قاع بحيرة جفت منذ سنوات أثناء الجفاف في باين، تشيلي (أسوشيتد برس)
أبقار تمشي على قعر بحيرة أكوليو لاجون التي جفت قبل سنوات في باين، تشيلي (شترستوك)
بحيرتان في بوليفيا، وصلتا لمستوى حرج بسبب قلة الأمطار وتراكم المواد العضوية. وتعانيان من فرط التبخر وسط درجات حرارة متزايدة (أسوشيتد برس)
الحاجز المرجاني العظيم قبالة ساحل كوينزلاند الأسترالية تعرض لأضرار بسبب تغير المناخ في عالم يزداد احترارا (أسوشيتد برس)
أشجار فقدت أوراقها شوهدت من أعلى في فرانكفورت، ألمانيا (أسوشيتد برس)
السيارات والشاحنات تسير على طريق سريع عبر منطقة سكنية يكسوها الضباب في فرانكفورت، ألمانيا (أسوشيتد برس)