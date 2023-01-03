جائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت تعلن قائمتها القصيرة

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت -اليوم الاثنين- القائمة القصيرة للأعمال المرشحة بدورتها الخامسة والتي تتألف من 5 مجموعات قصصية لمؤلفين من تونس والمغرب والعراق ومصر والأردن.

الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 20 ألف دولار هي الأبرز عربيا في مجال القصة القصيرة، وأسسها في 2015 الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي تحت رعاية جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت.

وضمّت القائمة المجموعات القصصية: "مدينة المرايا" للتونسي الأزهر الزناد، و"سيرك الحيوانات المتوهمة" للمغربي أنيس الرافعي، و"النمر الذي يدّعي أنه بورخس" للعراقي ضياء جبيلي، و"في مديح الكائنات" للمصري محمد رفيع، و"فالس الغراب" للأردني يوسف ضمرة.

وسيحصل كل كاتب بالقائمة القصيرة على 5 آلاف دولار مع درع وشهادة تقدير، بينما سيضيف الفائز إلى رصيده 20 ألفا قيمة الجائزة.

وقال مجلس أمناء الجائزة، في بيان، إن اختيارات لجنة التحكيم جاءت وفق "جدية الموضوع، والتخيلات، والأفكار، وكيفية المعالجة السردية، وبناء الشخصيات والأحداث وحبكها، وكفاءة الأسلوب، وسلامة اللغة، وإجادة الحوار، وبراعة السبك اللغوي الذي يصهر عناصر القصة في خطاب متماسك".

وأضاف البيان أن إعلان المجموعة القصصية الفائزة سيكون خلال احتفال يقام في حرم جامعة الشرق الأوسط الأميركية بالكويت تحضره مجموعة من كبار الكتّاب والمبدعين العرب خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط تماشيا مع احتفال دولة الكويت بعيدها الوطني.

وكان من بين الفائزين في الدورات السابقة السورية شهلا العجيلي والفلسطينية شيخة حليوي.

وسبق أن اعتبر الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، مؤسس ومدير الملتقى الثقافي ورئيس مجلس أمناء "جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"‬، أن الجائزة التي تُنظم في الكويت ويتنافس فيها كتّاب وأدباء عرب مشروع إبداعي لتقديم "وجه مشرق ومختلف" للعالم العربي والأديب العربي أمام الآخر في العالم.