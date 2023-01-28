مؤتمر "الترجمة وإشكالات المثاقفة" التاسع يفتتح أعماله في الدوحة

افتتح -اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2023- أعمال وجلسات مؤتمر الترجمة وإشكالات المثاقفة التاسع، في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة القطرية، بعد انعقاده إلكترونيًّا عبر برنامج زوم العامين السابقين بسبب ظروف جائحة كورونا، لتعاود فعاليات المؤتمر الانعقاد حضوريًّا لمدة يومين بمشاركة نحو 150 من الأكاديميين والمترجمين.

واستهل مدير منتدى العلاقات العربية والدولية الدكتور محمد حامد الأحمري الفعاليات بكلمة افتتاحية تعرف بالمؤتمر وتوضح أهدافه، واستُهلت جلسات اليوم الأول بالعنوان: الترجمة العربية/التركية، تلتها الترجمة الشخصية، ثم الترجمة والرقمنة حاضرًا، واختتم هذا اليوم جلساته الأربع بالعنوان: تنويعات ترجمية.

الترجمة العربية والتركية

وعرض المشاركون بالجلسة الأولى أبحاثًا أدبية ولغوية ثرية في مجال الترجمة العربية التركية.

وقد أدارها خالد إيرن أستاذ ورئيس مركز أبحاث جامعة روميلي بإسطنبول، العضو المؤسس للاتحاد الدولي للحوار العربي التركي المدير العام السابق لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" (IRCICA) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

واستهلت الجلسة ببحث محمد تشليك المترجم والباحث والحائز على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإسلامية جامعة السلطان محمد الفاتح، بعنوان: جهود العثمانيين في حركة الترجمة من العربية إلى التركية وأهم خصائصها.

تلاه بحث برهان كور أوغلو عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (الدراسات العليا) جامعة ابن خلدون بإسطنبول، أستاذ الفلسفة الإسلامية فيها، بعنوان: دور الترجمات من العربية في إطار جهود تقوية الروابط مع الثقافة والفكر الإسلاميين في تركيا، وانعكاسات مشروع محمد عابد الجابري لنقد العقل العربي.

ثم بحث آيسل أرغول كيسكين أستاذة ورئيسة قسم الترجمة العربية جامعة إسطنبول آيدن، الباحثة في مجال الأدب العربي، بعنوان: واقع الترجمة من الأدب العربي إلى اللغة التركية خلال العقد الأخير، ثم بحث محمد حقي صوتشين المترجم والباحث والأستاذ في قسم اللغة العربية جامعة غازي في أنقرة، بعنوان: إشكالات الموازنة بين الشكل والمضمون في ترجمة الشعر الكلاسيكي: ترجمة المعلقات السبع ويونس أمرة أنموذجًا.

واختتمت الجلسة ببحث سعود يوسف أقيوز الباحث في التاريخ العثماني وتاريخ العلاقات العربية التركية، المحاضر بجامعة يلدرم في أنقرة، بعنوان: في حركة الترجمة من التركية إلى العربية ودور المؤسسات التركية: الواقع والتحديات.

يُذكر أن المؤتمر يحظى أيضا بمشاركة شخصيات أكاديمية بمجال البحث والترجمة من مختلف الدول مثل حسن ناظم وزير الثقافة العراقي السابق أستاذ كرسي اليونسكو للحوار بجامعة الكوفة، جورج غريغوري رئيس الرابطة الدولية لدراسة اللهجات العربية (باريس) والأستاذ بجامعة بوخارست (رومانيا)، عبد السلام بن عبد العالي الكاتب والمترجم والأستاذ بكلية الآداب جامعة الرباط بالمغرب، شكري مجاهد رئيس المركز القومي للترجمة (مصر) سابقًا وأستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن جامعة عين شمس، فاطمة برجكاني عضو الهيئة التعليمية جامعة الخوارزمي (طهران/إيران) عضو الجمعية الأوروبية للأدب العربي الحديث، حنان الفياض الأكاديمية والإعلامية والأديبة القطرية أستاذ النحو والصرف المشارك جامعة قطر والمستشارة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.