أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر أسماء الفائزين فى مسابقة "النصوص والدراسات النقدية المسرحية"، التي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس برئاسة المخرج عصام السيد، في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ بقاعة الفنون في المجلس الأعلى للثقافة.

وفازت بالجائزة الأولى وقيمتها 20 ألف جنيه، دعاء جمال فهيم البادي، عن نصها المسرحي "الرماد"، وفاز أحمد سمير قرني محمد بالجائزة الثانية وقيمتها 15 ألف جنيه، عن نصه المسرحي "أضغاث أحلام"، أما الجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه، فقد فاز بها هاني مصطفى محمد قدري، عن نصه المسرحي "قبور بلا موتى".

وسبق أن فازت دعاء جمال بالمركز الثاني لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي (2019) وذلك عن روايتها “زهرة الأندلس“.

وفي مجال الدراسات النقدية فاز بالجائزة الأولى محمود أحمد محمود زكري، عن عمله حول مسرحية باب الفتوح لمحمود دياب "مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي"، وبالجائزة الثانية التي قيمتها 15 ألف جنيه، فازت رنا محمد عبد القوي منصور محمد، عن عملها "المعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسية.. تطبيقا على بعض النصوص المسرحية المصرية"، وحل ثالثا الأستاذ شريف صالح عبده علي صالح، عن عمله "المعلن والمخفي فى مسرحية زوبة المصرية".

وأكد الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف أن المجلس الأعلى للثقافة سيطبع الأعمال الفائزة فى مجلدين؛ الأول يضم الدراسات النقدية، والآخر يضم النصوص المسرحية، وفق صفحة المجلس الأعلى للثقافة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد أعلن عن مسابقة لجنة المسرح فى أغسطس/آب الماضي، بجانب عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة، فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين، وجاءت الدورة الحالية 2021 – 2023 برئاسة المخرج الأستاذ عصام السيد، بعنوان "النصوص والدراسات النقدية والمسرحية"، وتم الإعلان عنها في أغسطس/آب الماضي، في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية.

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة بفرعيها عدد من المتخصصين أبرزهم في فرع الدراسات النقدية، ومن جانبه أشار الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية إلى أن المسابقة تضم 3 جوائز لكل من فرعيها، وتقدم 69 متسابقا فى الفرعين إجمالا، يتألفون من 24 متسابقا في فرع الدراسات النقدية، و45 متسابقا في فرع النصوص المسرحية.