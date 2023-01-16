أعلن الزميل أحمد منصور منتج ومقدم البرامج في شبكة الجزيرة الإعلامية عن إطلاق موقعه الشخصي، بعد ما يقرب من عام من الإعداد والبث التجريبي، متخذا شعار "من أجل الحرية والحقيقة والإنسان".

ويوازن الموقع بين ملاحقة ما يستجد من أحداث برؤى تفسيرية وتحليلية، وإتاحة أرشيف تاريخي شخصي موثق بالشهادات والحوارات والتغطيات المباشرة للكثير من الأحداث الهامة عربيا وعالميا، التي رصدها أو عالجها أو كتب عنها أو حاور ضيوفا بشأنها، طيلة 40 عاما من حياته المهنية.

كما يتضمن موقع أحمد منصور (https://ahmedmansour.com/) موضوعات ومعلومات وقضايا وحوارات متنوعة تمزج بين الدين والتاريخ والسياسة والعلوم والمعارف والثقافة والفن وحقوق الإنسان والحريات.

ويشتمل أيضا على تغطيات للأزمات والحروب، وكواليس البرامج التي قدمها على شاشة الجزيرة، مثل الشريعة والحياة ولقاء اليوم وشاهد على الثورة، علاوة على برنامجيه الشهيرين شاهد على العصر وبلا حدود.

كما يحتوي الموقع على أهم مؤلفات أحمد منصور متاحة للقراءة بصيغة "بي دي إف" (pdf) ومنها كتبه معركة الفلوجة وقصة سقوط بغداد وتحت وابل النيران في أفغانستان وتحت وابل النيران في سراييفو.

ويحتوي الموقع كذلك على آلاف المقالات والتحليلات والمقابلات الصحفية والحوارات التلفزيونية مع المئات من الرؤساء والزعماء والسياسيين والخبراء وصناع القرار.

وقال أحمد منصور إنه حرص على أن يكون موقعه "نافذة رائدة تزيد مساحة الوعي والمعرفة بالتاريخ، وتساعد في فهم الحاضر واستشراف المستقبل من خلال أكبر مكتبة شخصية لعمل إعلامي يمتد لأربعة عقود في الصحافة المكتوبة والتلفزيونية بما فيها تغطية 3 حروب وتأليف أكثر من 20 كتابا".

وأعرب عن أمله في أن "يُمثل الموقع انحيازا حقيقيا للحرية والحقيقة والإنسان، وإضافةً للعمل الإعلامي المهني، وتجربة ثرية للزملاء الذين يسيرون على درب تقديم الحقيقة للناس من خلال الصحافة المكتوبة والتلفزيونية".