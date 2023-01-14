ثقافة|تركيا

كان موقعها ثكنة عسكرية وسوقا للأغذية.. افتتاح أكبر مكتبة في تركيا

مكتبة "رامي" تعد الأكبر في تركيا وتقع في إسطنبول حيث تم ترميم الثكنة التاريخية وتحويلها إلى مكتبة (الأناضول)
14/1/2023

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكتبة "رامي" التي تعد الأكبر في البلاد، والكائنة في مدينة إسطنبول.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح أمس الجمعة، قال أردوغان إن مكتبة "رامي" ليست مجرد مكتبة فحسب، بل صُممت لتكون مركزا ثقافيا، حيث يمكن إقامة العديد من الفعاليات فيها.

ولفت إلى أن ثكنة رامي -الواقعة في حي أيوب على الجانب الأوروبي من إسطنبول- تتمتع بمكانة تاريخية مهمة لنحو 250 عاما، قبل أن تحول إلى مكتبة، مضيفا أن السلطان محمود الثاني أدار المعركة العثمانية الروسية 1828 – 1829 من هذه الثكنة.

مبنى مكتبة رامي الأثري يضم ملايين الكتب بين جنباته (الأناضول)

وأوضح أن هذا البناء بقي ثكنة عسكرية لسنوات طويلة في عهد الجمهورية التركية، قبل أن يُستخدم لأغراض مختلفة مثل تحويله إلى سوق للأغذية.

وأشار إلى أن البناء تعرض لعمليات تخريب عبر الزمن، مضيفا أنهم أطلقوا مشروعا لترميم الثكنة وتحويلها إلى مكتبة.

"رامي" ستكون أكبر مكتبة في تركيا بمساحة مفتوحة 51 ألف متر مربع ومساحة مغلقة 36 ألف متر مربع (الأناضول)

وبيّن أردوغان أن المكتبة ستستقبل القراء على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتابع أن المساحة الإجمالية للمكتبة تبلغ 110 آلاف متر مربع، وأنها تتضمن أكثر من مليوني كتاب، وتتسع لـ4 آلاف و200 شخص.

المبنى العريق كان يستخدم من قبل ثكنةً عسكرية وسوق أغذية (الأناضول)

وأضاف "نقترب خطوة خطوة نحو هدفنا المتمثل في افتتاح 100 مكتبة جديدة مع حلول الذكرى المئوية لجمهوريتنا".

المصدر : وكالة الأناضول