بالتزامن مع "مؤتمر الخيال العلمي".. انطلاق معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية أمس الخميس معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، مع برنامج فعاليات يمتد 10 أيام ويضم نحو 100 فعالية.

ويستضيف المعرض -المقام في "جدة سوبر دوم"- مجموعة من المفكرين والشعراء والباحثين العرب، منهم الروائي السوداني أمير تاج السر والباحث العراقي رشيد الخيون والروائي المصري طارق إمام والشاعر اللبناني شوقي بزيع والفنان التشكيلي السعودي نبيل نجدي.

ومن أبرز الأنشطة المدرجة بجدول الفعاليات ندوة بعنوان "الأعمال الروائية السعودية وفرص تحويلها إلى أعمال سينمائية"، وورشة عمل بعنوان "كيف نصنع شخصيات قصصية لا تنسى؟" وتقدمها الكاتبة السعودية فاطمة خوجة، بالإضافة إلى لقاء مع الكاتب المصري عمر طاهر بعنوان "الكتابة الساخرة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي".

كما يشمل البرنامج حفلا غنائيا للبنانية ولاء الجندي، وندوة بعنوان "الموسيقى والغناء في الوطن العربي: بين المحلية والعالمية"، بمشاركة الموسيقار السعودي ممدوح سيف والملحن المصري هشام نزيه.

وقال رئيس الهيئة محمد حسن علوان إن "معرض جدة للكتاب سيشكل محطة أدبية تثري المشهد الثقافي السعودي، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين صناعة الكتب والنشر وتشجيع التبادل الثقافي وإثراء تجربة الجمهور".

وأضاف أن "المعرض يوفر رحلة معرفية متكاملة لزواره في قلب جدة، ويبرز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين"، مشيرا إلى استحداث جوائز للاحتفاء بدور النشر المتميزة، فضلا عن مسابقات تفاعلية لتحفيز الجمهور على المشاركة والحضور.

وبالتزامن مع المعرض، بدأ مؤتمر الخيال العلمي الذي يناقش على مدى يومين صناعة الكتب ثلاثية الأبعاد وعالم الكتب الصوتية وتحفيز القدرة على استلهام قصص الفانتازيا من الثقافة المحلية عبر 12 جلسة حوارية و3 ورش عمل بحضور 59 متحدثا.

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة نظمت معرض كتاب في يونيو/حزيران الماضي بالمدينة المنورة، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تنظيم معارض متنوعة للكتاب في مختلف مناطق المملكة.