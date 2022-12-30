أصاب الشاعر وأخطأت اللجنة.. "سخاء الذكريات" يثير جدلا في "أمير الشعراء"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع من برنامج "أمير الشعراء" في موسمه العاشر، إذ قام أعضاء بلجنة التحكيم بتخطئة الشاعر الليبي عبد السلام سعيد أبو حجر في مسألة نحوية تبين أنه كان على حق فيها.

وتلا الشاعر المشارك في المسابقة أبيات قصيدته التي يقول في أحد مواضعها "ويعجبني في الذكريات سخاؤها"، فاستنكر قوله عضو لجنة التحكيم الناقد الأدبي علي بن تميم -رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية- وقال "سخاءها"، في حين قالت الناقدة "سخائها"، وضحك العضو الثالث باللجنة ولم يعقب.

والقصيدة تقول:

لأني كرهت الآنَ والآنُ ضيقٌ يحاصرني ما بعده فهو أضيقُ

ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب وما في لحظتي ما يُصدق

ويعجبني في الذكريات سخاؤُها إذا شحت الأوقات في الذهن تغدقُ

وآخيت كل الفاتنات لأنني أخاف إذا غامرت في الحب أخفقُ

ومن تهمتي كانت براءة تهمتي وقد يبرئ المرءَ القميصُ الممزقُ

نقاش عن الذكريات وسخاءها.. تقييم قصيدة الشاعر عبد السلام سعيد أبو حجر من ليبيا وإيجازها بالإجماع من لجنة تحكيم #أمير_الشعراء pic.twitter.com/zZRArvVaqZ — أمير الشعراء (@AbuDhabiPOP) December 29, 2022

"وَيُعجِبُني في الذِّكرَياتِ سَخاؤُها" يُعجبني: فعل مضارع مرفوع، وياء النفس: ضميرٌ متصل مبني في محل نصب مفعول به مُقدّم. سخاؤُها: السخاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمّة الظاهرة، والضمير المتّصل مبني في محل جر مضاف إليه. 2/1@AbuDhabiPOP@3litamim #أمير_الشعراء pic.twitter.com/MUIAXxDyuQ — مركز (ن) للاستشارات اللّغويّة (@MarkazNoon) December 30, 2022

وناقش الشاعر لجنة التحكيم التي بدا أنها لم تقتنع برأيه، لكن خبراء نحويين ورواد مواقع التواصل أكدوا صحة قول الشاعر، فإذا تم تقديم المؤخر يمكن أن تصبح الجملة "سخاءُ الذكريات أعجبني"، وتكون كلمة "سخاءُ" في قصيدة الشاعر "سخاؤها" فاعلا مرفوعا، والشاعر أصاب في قوله، وذلك مثل قوله تعالى "ومن الناس من يُعجبك قولُه".

في مشهد حزين ألقى شاعر شاب قصيدة في برنامج مسابقات مشهور، ومن عجب أن لجنة العلماء المحكمين (وبين أعضائها عالمة تشتغل بالنقد)خطّأت الشاعر في معلوم من العربية بالضرورة،واقترفت الإلحاد في النحو ثم أجاءته حياء وقهرا إلى التنازل عن صوابه، وهكذا يكون خطأ القوة صوابا بالقوة — سعد عبد العزيز مصلوح (@saadmaslouh) December 30, 2022

إن هذا لشيء عجاب ..!

مؤسف جدا أن تكون لجنة التحكيم في مسابقة أمير الشعراء لاتميز بين الفاعل والمفعول به ..!

كامل الإدانة والاستهجان

فضيحة هذه،والله #لا_للمجاملة pic.twitter.com/pwhHuUEYpB — عبدالفتاح الداح (@Abdelvetahedah) December 30, 2022

فالك التوفيق إبن بلادي في مسابقة عبدالسلام أبو حجر الشيخي🤍🇱🇾#أمير_الشعراء

أصاب إبن ليبيا و أخطئت اللجنه🙏

الكارثة قاعدين يعاندو في شخص

حافظ القرآن و لسانه فصيح عجبي

على لجنة حافظه مش فاهمه🙂 https://t.co/dBEFhrsZSn — جنى الشريف🇱🇾🇸🇦 (@jana_alshref515) December 30, 2022

وعقّب عضو لجنة التحكيم، قائلا إنه من الطبيعي امتحان قدرات الشاعر في مسابقة بأسئلة مختلفة، "وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت"، لكن معلقين رأوا أن هذه التغريدة نوع من الترفع عن الاعتراف بالخطأ، خاصة أن اللجنة كانت مصرة على رأيها.

كلنا يعرف قول الله في كتابه العزيز: "ولا تعجبك أموالُهم وأولادُهم"لكننا في مسابقة والطبيعي امتحان قدرات الشاعر بأسئلة مختلفة. وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت، فالمسابقة هي امتحان لقدرات المتسابقين ويبدو أنها نجحت في أن تكون امتحاناً لاختبار قدرات المتعالمين https://t.co/XoIxOBqQCM pic.twitter.com/OCktoFRZds — د. علي بن تميم (@3litamim) December 30, 2022

الاعتراف بالخطأ لا يضير فكلنا معرض للزلل والنقصان ولكن المكابره عليه او التبرأ منه بادعاء نوايا اخرى هذا لا يجوز في حق اي انسان يريد حفظ ماء وجهه وكبرياءه امام الناس https://t.co/yHBnUknjR2 — دِماث (@diieuIa) December 30, 2022

عيب والله

وهذا التبرير لا يقنع طفلًا ولو كان المقصود نقاش المتسابق لكن الأولى نقاشه في المعنى

والأولى في هذا المقام الاعتذار https://t.co/jBlFKHGcVd — أحمد شكري مجاهد 📚🧠🌐🏋🏻‍♂️ (@A7madeus) December 30, 2022

واختتم البرنامج تجارب الأداء للشعراء الذين ألقوا قصائدهم على مسمع لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبو ظبي، بهدف الوصول إلى الحلقات النهائية المباشرة التي يتنافس فيها 20 شاعرا، حيث يسعى البرنامج لتعزيز الارتباط بالشعر الفصيح واللغة العربية والثقافة العربية وتراثها الشعري، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.