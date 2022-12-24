فوس، النرويج- تطفو قطع من الجليد فوق المياه الزرقاء. وفي الأفق تتراكم الغيوم لتغطي قمم الجبال المهيبة. وكلما اقتربت الطائرة من السطح، ارتفع صوت هدير المياه وزاد صوت "تشقق" الجليد، حيث تتساقط القطع الجليدية من أكبر نهر جليدي في أوروبا.

المشهد هائل، ويبدو أنه يتجاوز نطاق المنظور البشري بكثير. يبدو أن العالم كله يركض أمامك. وفي هامش هذه الخلفية الضخمة، تبدو الطائرة التي تحمل الرجل الذي يطارد الأنهار الجليدية وكأنها لعبة طفل صغيرة.

يتعجب الرجل: "لا أحد هناك".. "الهواء فارغ تقريبًا".

هذه المشاهد هي ما اعتاد عليه المغامر الأميركي غاريت فيشر (42 عاما)، ويمكنك أن تدرك منها طبيعة عمله وحياته.

يسافر فيشر حول العالم، يشاهده من أعلى، جالسًا في مقعد طائرته الصغيرة "سوبركاب" الزرقاء والبيضاء. إنه هنا يجمع بين شغفيه القديمين -التصوير الفوتوغرافي والطيران- في سعيه لتوثيق كل نهر جليدي متبق على وجه الأرض، ويقوم بذلك لسبب بسيط "لأنني أحبهم"، كما عبر.

لكنه يقوم بذلك أيضًا لأسباب أكثر عمقا. لأن ساعة المناخ تدق، والأنهار الجليدية على كوكب الأرض تذوب. وفيشر مقتنع بأن التوثيق والأرشفة وتذكر كل هذا يخدم هدفا نبيلا مهما.

"لأنه، في النهاية، لا شيء يدوم إلى الأبد – ولا حتى الأنهار الجليدية القديمة"؛ فالأنهار الجليدية ليست ساكنة. وفي عالم يزداد دفئًا ستصبح أصغر حجما.

يقول فيشر: "في غضون 100 أو 200 عام، سوف يختفي معظمها أو تتقلص بشدة".. "إنه الخط الأمامي لتغير المناخ… أول مؤشر على أننا نفقد شيئًا ما".

وفقًا لبيانات وكالة البيئة الأوروبية، فقدت جبال الألب، على سبيل المثال، حوالي نصف حجمها منذ عام 1900، مع حدوث تسارع واضح للذوبان منذ الثمانينيات. ومن المتوقع أن يستمر تراجع الجليد في المستقبل.

وتيرة مخيفة

تشير التقديرات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى أنه بحلول عام 2100، سيستمر انخفاض حجم الأنهار الجليدية الأوروبية بنسبة تتراوح بين 22% و84% – وهذا في ظل سيناريو معتدل. بينما تشير النماذج الأكثر خطورة إلى إمكانية فقد ما يصل إلى 89%.

يقول رودريك فان دي وال، خبير الأنهار الجليدية في جامعة أوتريخت في هولندا: "لدينا سجل من ملاحظات الأنهار الجليدية الصغيرة في المناطق المستقرة، لا سيما في جبال الألب والنرويج ونيوزيلندا". ويضيف أن هذا السجل يُظهر تراجع الأنهار الجليدية أكثر. "هذا نتيجة لتغير المناخ".

بطبيعة الحال، فإن الزوال البطيء للأنهار الجليدية هو مشكلة أكبر من فقدان ذلك الجمال المذهل أو حتى فقدان الأنهار الجليدية نفسها، والخطر الأكبر هو ارتفاع مستوى سطح البحر (حول العالم) بحوالي 15 سنتيمترا حول العالم خلال القرن الماضي بسبب ذوبان الأنهار الجليدية.

هذه الساعة الموقوتة تعمل بوتيرة مخيفة، وهو ما جعل غاريت فيشر يتحرك.

بالنسبة لفيشر، بدأ كل شيء -كما يفعل كثير من الناس- في مرحلة الطفولة.

نشأ في مجتمع ريفي هادئ في شمال ولاية نيويورك، وكان ابنًا لأصحاب أعمال محليين وحفيد طيار فاشل قدمه مبكرًا إلى مجال الطيران. وكان يعيش بجوار مطار خاص.

لم يكن فيشر سوى طفل صغير عندما وضعه جده جوردون في مؤخرة طائرته. لم يكن الصبي سعيدًا بذلك، لكن الفزع سرعان ما تحول إلى بهجة. في سن الرابعة، كان مدمنا على تلك الرحلة.

يتذكر فيشر ساعات لا نهاية لها قضاها يحدق من نافذة غرفة نومه، في انتظار فتح باب مؤد إلى حظيرة طائرات جده. كان الرجل الأكبر سنا يقول له: "مهما يكن ما تفكر فيه، يمكنك أن تفعله".

ثم عندما كان شابًا، بدأ التصوير. وهو ما جعله يرضي اثنين من جوانب شغفه الثلاثة.

في وقت ما في أواخر التسعينيات، صديق لفيشر أخبره أن الأنهار الجليدية في العالم تختفي. لقد ظل يطاردها منذ ذلك الحين، لدرجة أنه أضاف القطعة الثالثة من مثلث الشغف: الحاجة الملحة للتغلب على عقارب الساعة.

لقد رآهم يختفون، وأراد التأكد من توثيق وحفظ هذه القطع المدهشة من العالم -القطع التي رأى أنها جميلة بشكل لا يوصف- حتى لو كانت بالصور فقط.

يوجه فيشر جهوده بشكل مباشر إلى الأجيال القادمة. وهو يعتقد أن أي توثيق يقوم به حول الأنهار الجليدية قبل زوالها ربما لا يقدر بثمن بالنسبة للأجيال المقبلة. لذلك، أطلق مبادرة أنهار جليدية، وهي مؤسسة غير ربحية لدعم عمله، ويخطط لفتح بعض أرشيفه الآن للجمهور.

ليس فيشر أول من يشعر بالحس التوثيقي والأرشيفي عندما يتعلق الأمر بالأنهار الجليدية، فمنذ اختراع التصوير الفوتوغرافي في العقود الأولى من القرن الـ19، تم توثيق الأنهار الجليدية المدهشة من قبل المسافرين الهواة والعلماء.

المصور النرويجي كنود كنودسن، أحد المصورين الفنيين في بلاده، تعمق في المناظر الطبيعية بهوس مشابه لهوس فيشر. سافر حول الساحل الغربي للنرويج، لتصوير الطبيعة: المضايق والجبال والشلالات… والأنهار الجليدية.

ولكن في عصر كان فيه كل ما يتعلق بالتصوير ثقيلًا وغير عملي وبطيئًا، كان كنودسن يتحرك على ظهر الأرض، يسافر على متن العربات والقوارب. في إحدى الرحلات، حمل معه حوالي 175 رطلاً من عتاد التصوير. على عكس فيشر، لم يستطع التحليق ولم يستطع التقاط الصور والمشاعر من أعلى بالنظر إلى التكوينات الطبيعية الشاسعة والرائعة التي كان يؤرخها في وطنه.

سماء من الكريستال والقطن

بالنسبة إلى فيشر، فإن النرويج ليست سوى أحدث جبهة أنهار جليدية. أمضى سنوات في توثيق مثيلاتها في أماكن أخرى، بما في ذلك الغرب الأميركي، قبل أن ينقل تركيزه إلى جبال الألب وأوروبا. لقد صور آلاف الأنهار الجليدية وهو متعطش للمزيد.

لم يفقد فيشر أبدًا، حتى وسط صمت وجمال رحلاته، إحساسه بتوثيق "اللحظة الحاسمة"؛ وهي نقاط انعطاف نهر جليدي لا يزال موجودًا ولكنه في طور الاختفاء.

إنه يعلم، مع كل رحلة طيران، أنه يوثق مأساة بطيئة الحركة وهي تسفر عن وجهها.

طائرته الصغيرة تتسع لمقعدين، إنه على وشك الصعود إلى سماء من الكريستال على أمل تصوير نهر نيجاردسبرين الجليدي.

يقول: "هناك فرصة بنسبة 30% أن نرى الجبل الجليدي". "هناك مجموعة من الغيوم جالسة هناك".

تبدو الطائرة وكأنها سيارة قديمة تنبعث منها رائحة الزيت والوقود، وقد جلب فيشر جهاز الآيباد الخاص به للملاحة، لكن برنامج الطيران الخاص به لا يحتوي على معلومات نظام تحديد المواقع GPS عن الأنهار الجليدية. لذلك فهو يطير باستخدام مزيج من الشعور والغريزة والملاحظة وخرائط غوغل.

مخاطرة من الأعلى

توفر النوافذ الزجاجية للطائرة مناظر رائعة. وعندما تكون على ارتفاع عال، تبدأ المنازل في الشعور وكأنها قطع ألعاب. القلق يتبدد في لحظات من السلام العميق. يبدو الأمر كما لو أن الارتفاع -المسافة من العالم الذي نعرفه- يجعل كل ما يحدث على الكوكب أدناه يبدو أكثر قابلية للإدارة والتحكم. ومع ذلك فهو يعرف أن خطوة خاطئة واحدة ستنهي كل هذا.

يقول فيشر: "الطقس سيئ وبارد للغاية، والرياح قوية جدا والطيران يمثل تحديا تقنيا كبيرا". "ولتصوير الأنهار الجليدية، نقترب جدا من كل هذا الحدث. لذا، فهي تتطلب الكثير من المهارة والوقت والتصميم".

يخشى الكثير من الناس الطيران، خاصة في الطائرات الصغيرة. عندما تبث الوكالات أخبارا عن حادث طائرة، فإنها عادة ما تكون مركبة صغيرة.

ويضيف: "لقد أخبرني العديد من الطيارين أنني مجنون".

العديد من الأنهار الجليدية بعيدة ويصعب الوصول إليها أو توثيقها إلا عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق الجو، مما يجعل طائرته الصغيرة "سوبركاب" وسيلة مثالية لهذه الرحلة من التصوير الفوتوغرافي.

وتم تصميم الطائرة للتغلب على الرياح العاصفة والبيئات الخطرة الملازمة لعمله.

لماذا المخاطرة؟ يعتقد فيشر أن صور الأقمار الصناعية لن تلتقط الأنهار الجليدية بشكل فعال – لا جماليا ولا علميا أو ما يسميه: تألق نهر جليدي في "الساعة السحرية".

الطريقة التي يسقط بها الظل على الجليد، تكشف عن اللون الأزرق اللامتناهي وغير القابل للتحديد. الوجود الملحمي المطلق لهؤلاء العمالقة الجليديين الذين هم في حالة دائمة من التأرجح.

هل سيتوقف المحرك؟ لديه خطط مفصلة في حالة وقوع حادث على نهر جليدي. لقد حسب أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 24 ساعة تقريبًا إذا هبط وقام بقياس ذيل الطائرة للتأكد من أنه يمكن أن يحتويه للبقاء في مكان آمن أثناء انتظار المساعدة.

يتحرك فيشر كثيرًا بين الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج، ونادرا ما يتوقف. وزوجته، آن، صديقته منذ الطفولة، تحثه على النوم وكما تقول إنه إذا تُرك لأجهزته الخاصة، فإنه بالكاد ينام. هذا ما يحدث للأشخاص العازمين على شيء ما بحيث يبدأ كل شيء آخر في التلاشي من حياتهم.

حتى الآن، دفع فيشر ثمن شغفه من أمواله الخاصة، لكن المغامرة ليست رخيصة؛ ينفد التمويل ويبحث عن داعمين.

جماليات ما وراء العلم

يقوم بعمله بعناية. إنه علم من نواح كثيرة، ومن نواحٍ أخرى، إنها خدمة عامة، لكنه يدور دائمًا حول شيء واحد: الجمال.

"العلم لديه كل البيانات التي نحتاجها". يقول فيشر: "لديهم الكثير من مجموعات البيانات، والتي ستكون متاحة في المستقبل". "المشكلة هي أنها ليست جميلة".

يقول إن ما يفعله هو شيء لا تُرضي جمالياته فحسب، بل قد يشجع الناس على تغيير أساليبهم.

ويضيف: "إنها ليست مجموعة بيانات. إنه عرض محفز للغاية ومقنع عاطفيا لهذه الأنهار الجليدية".

تشكل الأنهار الجليدية نافذة على ماضينا. التصوير الفوتوغرافي أيضًا هو نافذة على ماضينا. وقد جمع فيشر بين هذه المساعي لضمان توثيق العديد من المشاهدات لهذه اللحظة الحالية، ليتذكر الناس كل ما يختفي.

في النهاية، الكثير من عمله يدور حول الذاكرة لكن ماذا عن هنا والآن؟ هل يمكن لصورة أن تنقل التجربة العميقة لوجودك أمام شيء سيضيع إلى الأبد قريبًا؟ من نواحٍ عديدة، هذا ما يحاول اكتشافه.

الأرشيف هو الشيء الذي سكب فيه كل شيء، مكرسًا ساعات لا تحصى. وبعيدًا عن الأحلام الأرشيفية، يجرؤ على الأمل في التغيير.

إذا وجد الضوء المناسب، والزاوية الصحيحة، واللحظة المناسبة، فربما سيهتم الناس أكثر. إنه يطارد الصورة المثالية. واحدة جميلة جدا من الصور يمكن أن تجعل الناس وصناع القرار يتصرفون. وإذا لم تكن صورة واحدة، فربما يقنع أرشيف كامل الناس بالمجيء والنظر والاقتراب والانتباه.

"يمكننا العيش من دونهم" كما يقول فيشر "ومع ذلك، فإنه يؤلمنا أن نفقدهم".

كل شيء يختفي لكن ليس بعد، فلا يزال هناك متسع من الوقت، ولدى غاريت فيشر طائرة وكاميرا ولن يبتعد عنهما.