أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية -اليوم الخميس- أسماء الفائزين بجوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لعام 2022، والتي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 55 ألف دولار، إضافة إلى شهادة تقدير وشعار الجائزة.

وذهبت جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال إلى الكاتب والشاعر والناقد وليد سيف، بينما حصل الروائي وليد الشرفا على جائزة فلسطين للآداب عن رواية (أرجوحة من عظام)، مناصفة مع الشاعر والكاتب خالد جمعة عن مجموعته الشعرية (قمر غريب فوق صانع النايات).

وفاز بجائزة فلسطين للفنون المخرج المسرحي غنام غنام عن أعماله المسرحية؛ ومنها: مسرحية (بأم عيني عام 1948)، مناصفة مع الفنان التشكيلي محمد الجالوس عن معارضه الثلاثة الأخيرة من 2019 إلى 2022.

وذهبت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية إلى الكاتب الصحفي عمر نزال عن كتابه (كباسيل: منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي)، مناصفة مع الباحثة نور محمد جبر (نور بدر) عن كتاب (هندسة الاضطهاد: سياسة التحكم بالأجساد الصامتة).

و"كباسيل" هو خلاصة دراسة علمية جاءت في 188 صفحة من القطع المتوسط، ويتحدّث الكتاب -الذي قدّم له الكاتب والأسير المحرّر وليد الهودلي، وصدر مؤخرًا عن دار طباق للنشر بمدينة رام الله، وأعلن إشهاره بمدينة جنين- عن وسائل تواصل الأسرى بين بعضهم بعضًا ومع العالم الخارجي، ووسائل الاتصال المنظمة -أيضًا- التي تقيّدها إدارة السجون.

أما جائزة فلسطين للمبدعين الشباب، فذهبت إلى الفنانة ريم نبيل مصري عن معارضها التشكيلية من 2020 إلى 2022.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي اليوم إن الجائزة "هي تقدير واحترام وعرفان من البلاد، من فلسطين إلى مبدعيها حيثما كانوا، المبدعون الذين يستحقون هذا التقدير الكبير، وهم يسعون من أجل حريتها، بالقلم والفكر والروح".

وأضاف "هي تحية محبة وامتنان على ما يقومون به من تخليد لحكاية البلاد والناس، بأفعالهم السردية والفنية، وغيرها من فنون وثقافة وإبداع".

وكانت لجنة جوائز الدولة برئاسة الناقد والمترجم فخري صالح قد تلقت 61 ترشيحًا في مختلف الفروع، واختارت الفائزين بإجماع أعضائها.