الأهواز- بدأ نظم الشعر العربي منذ باكورة صباه، وأصبح من أعيان القرن الـ11، لكنه أبى أن يتسم شعره بما كان شائعا في الشعر المملوكي من المحسنات البديعية فحسب، فجرى على مذهب الشعر الجاهلي في فخامة اللفظ وفصاحته وجزالة المعنى.

الحويزي الموسوي

ولد الشاعر العربي شهاب الدين بن أحمد بن ناصر بن حوزي بن لاوي الموسوي الحويزي عام 1025هـ/1616م في الحويزة، عاصمة الإمارة المشعشعية التي أقامتها الأسرة المشعشعية طوال 5 قرون في المدينة التي تقع في وقتنا الراهن بمحافظة خوزستان جنوبي غربي إيران، على مقربة من الحدود المشتركة مع العراق.

ويشتهر الشاعر شهاب الدين بالموسوي لانتماء نسبه إلى سابع أئمة الشيعة موسى بن جعفر. كما يلقب بالحويزي نسبة إلى مسقط رأسه، إلى جانب كنيته بابنه البكر "معتوق" الذي كان يقرض الشعر العربي التقليدي على مذهب أبيه.

نشأ الشاعر وترعرع في الحويزة التي كانت وما زالت تعرف بولائها لآل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، نشأة دينية صبغت أشعاره التي بدأ بقرضها منذ باكورة صباه وأصبح بعدها من أدباء القرن الـ11، لكنه أبى أن يتسم شعره بما كان شائعا في الشعر المملوكي من المحسنات البديعية فحسب، فجرى على مذهب الشعر الجاهلي في فخامة اللفظ وفصاحته وجزالة المعنى، ومال إلى التشيّع في شعره الذي ذهب جله في مدح الإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين (رضي الله عنهم).

وجرى في عدد من قصائده على نهج الأقدمين، مثل البكاء على الأطلال ووصف الناقة والفخر بالقبيلة، مما يؤكد اطلاعه الواسع على الشعر الجاهلي والتأثر بأسلوبه، إلا أنه أضاف عليه ما يعرف بشعر "البند" من الفنون الشعبية المستحدثة في المناطق العربية جنوبي إيران والعراق.

شاعر المدح

وتظهر الدراسات الأدبية التي نشرتها الجامعات الإيرانية خلال السنوات الماضية، منها جامعة الشهيد جمران بمدينة الأهواز وجامعة الإمام الخميني الدولية بمدينة قزوين، أن أبا معتوق الحويزي كان عالما مشهورا وأديبا معروفا وشاعرا مجيدا في الدولة المشعشعية، ويمتاز شعره بالرقة وكثرة الاستعارات والتشبيهات والمجازات حتى تكاد تهمل الحقيقة فيه.

وقد ضاع الكثير من شعره ولم يصل إلينا منه سوى الديوان الذي يحتوي علی نحو 4 آلاف بيت، مقسمة على 52 قصيدة في المدح و4 أخرى في المراثي وقصائد أخرى تطرّق فيها إلى سائر الأغراض الشعرية مثل الغزل والوصف وشعر الإخوانيات، مما يثبت تمكنه من قرض الشعر واستحسانه لأغراض الشعر العربي في عصره، لكنه أطال الوقوف عند المديح الذي احتل مساحة كبيرة تضاهي نصف ما احتواه ديوانه الذي يستهله بالمدائح النبوية الأولى المؤلفة من 75 بيتا ومطلعها:

هذا العميقُ وتلك شمٌّ رعانه .. فامزُج لجين الدَّمعِ مِن عِقيانِه.

الهجرة والمرض

وقد هاجر الشاعر إلى مدينة البصرة بهدف إكمال مسيرته الأدبية والشعرية، فاتصل فيها بالسيد علي خان المشعشعي، أحد أمراء البصرة من قبل الدولة الصفوية الإيرانية، فقرّبه وغمره بإحسانه بعد أن مدحه أبو معتوق مدحا يليق بمقامه ومكانته حتى عرف الشاعر بأنه من مادحي علي خان.

وبعد فترة من هجرته، أصيب بداء الفالج الذي شل نصف جسمه وألزمه الفراش لفترة طويلة، مما حال بينه وبين جمع ديوانه، إلا أن ذاكرته القوية حالت دون ضياعه بالكامل؛ حيث حرص على إملائه إلى ابنه الأكبر معتوق.

وبعد وفاة الشاعر شهاب الدين الحويزي، جمع ابنه معتوق ديوان أبيه مما أثار الخلط في شهرة الديوان باسم "ديوان ابن أبي معتوق" و"ديوان ابن معتوق"، والأصح هو ديوان أبو معتوق لأنه ليس في أجداده من اسمه معتوق. وقد رتّب معتوق ديوان أبيه على 3 فصول، المدائح والمراثي والمتفرقات. وقد طبع الديوان عدة مرات في إيران والدول العربية.

شاعر "البند" المجهول

ولم يكن الشاعر معروفا حتی قبيل نشر نسخ من ديوانه -بعد تحقيقه- في الأوساط الأكاديمية الإيرانية، وأخرى بمبادرات فردية يحث عليها أبناء عشيرة المشعشعية التي لاتزال تسكن مدينة الحويزة جنوب غربي البلاد.

وأظهرت الأبحاث الأدبية أن أبا معتوق كان رائدا لفن البند الشعري، وفق الناقدة والباحثة الأدبية سماهر أسد، التي قالت إن شعر البند يتكون من مجموعة مقاطع تنتهي بالقافية نفسها، ويعتمد في تركيبته الإيقاعية على التدوير، وتتالى القوافي الداخلية.

وأوضحت أسد -في حديثها للجزيرة نت- أن نمط البند الشعري الذي يخرج على شطرية البيت التقليدي كان قد شاع خلال القرن الـ11 في الأهواز وجنوب العراق، وهو أشبه ما يكون بالنظم لكنه أقرب منه إلى النثر، ويمكن اعتباره بأنه حلقة وسطى بينهما، مؤكدة أن إرهاصات هذا اللون الشعري شكّلت رافدا أساسيا للشعر الحر والشعراء المجددين خلال القرون اللاحقة، وعلى رأسهم الشاعرة العراقية نازك الملائكة.

وتابعت أسد، أنه بعد تعرّف الساحة الأدبية الأهوازية على الشاعر أبي معتوق الحويزي خلال العقد الأخير، قرر بعض الناشطين والمثقفين أن يخصصوا يوماً للشاعر الأهوازي وأن يخلدوا هذا اليوم في ذكرى وفاته، وأطلقوا على هذا اليوم تسمية "يوم الشاعر الأهوازي".

وختمت بالقول، إنه بعد إطلاق تسمية يوم الشاعر الأهوازي على 20 ديسمبر/كانون الأول أقيمت احتفالات كبيرة وصغيرة سنوية إجلالا وتكريما لهذا الأديب الفذ، ليبقى أبو معتوق علما منصوبا في أذهان الأجيال القادمة، وليظل هذا اليوم محفورا في ذاكرتهم ويكون حافزا للشعراء الأهوازيين.

وفاته بالبصرة

وبعد أعوام من معاناته مع داء الفالج، توفي أبو معتوق عن عمر ناهز 62 عاما في البصرة، وذلك يوم 14 شوال سنة 1077هـ الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول 1676، كما أرخ ولده معتوق في مقدمة الديوان الذي طبعه باسم والده.