محسن الرملي كاتب وشاعر وأكاديمي ومترجم عراقي، ولد في شمال العراق بقرية سديرة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق (320 كم شمال العاصمة بغداد) عام 1967م، ويقيم في إسبانيا منذ 1995، حاصل على الدكتوراه بامتياز في الفلسفة والآداب من جامعة مدريد، مع درجة الشرف.

يكتب باللغتين العربية والإسبانية، عمل في الصحافة كاتبًا ومحررًا ثقافيا منذ 1985، وله عشرات المواد المنشورة في الصحافة العربية والإسبانية واللاتينية.

تَرجم العديد من الأعمال الأدبية بين اللغتين العربية والإسبانية، وله ما يزيد على 20 إصدارًا تنوعت بين القصة والشعر والمسرحية والترجمات والرواية، تُرجمت بعض أعماله إلى أكثر من لغة، وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية، كما شارك في لجان تحكيم وإدارة ورش للكتابة الإبداعية في إسبانيا والمكسيك والكويت والإمارات وغيرها.

وهو شريك في تأسيس وإدارة دار نشر ومجلة "ألواح" الثقافية الفكرية في إسبانيا منذ 1997، وعضو في هيئة تحرير مجلة "آركيترابا" الكولومبية المعروفة المتخصصة بالشعر، وعضو اللجنة الوطنية المنظمة لمهرجان الشعر العالمي في طليطلة، ويعمل حاليا أستاذا في جامعة سانت لويس الأميركية في مدريد.

محسن الرملي ولد بمنطقة ريفية؛ لا بد أن نتعرف على محطاتك الأولى هناك، وأهم المشاكل التي تواجه الأديب في الريف؟

يختلف الأمر من زمن إلى آخر، فالمشاكل التي كانت تواجهنا آنذاك أغلبها لم يعد لها وجود الآن، ومن تلك المشاكل عدم وجود مكتبة وصحف ومجلات، ندرة توفر الكتب، غياب الوسط الثقافي، المواجهة الاجتماعية والعائلية التي تحاول منعك من مواصلة هذا الطريق لاعتقادهم بأنه بلا جدوى وقد يضرّ بعقلك ودينك وحياتك.

أقول للأديب في الريف: أنت محظوظ الآن لأنك تستطيع التواصل اليوم مع كل العالم من دون أن تغادر قريتك، وأنت محظوظ لأن بدايتك بالتعرف على العالم قد بدأت من أبسط وحداته الاجتماعية والجغرافية والإدارية، فالتعرف على المدن لاحقًا هو بديهي واضطراري وليس بالعسير، بينما سيكون الأمر أصعب لو ولدت في مدينة ثم أردت التعرف على الريف بشكل دقيق.

وأقول للأديب في الريف: أنت محظوظ الآن لأنك تستطيع التواصل اليوم مع كل العالم من دون أن تغادر قريتك، وأنت محظوظ لأن بدايتك بالتعرف على العالم قد بدأت من أبسط وحداته الاجتماعية والجغرافية والإدارية، فالتعرف على المدن لاحقًا هو بديهي واضطراري وليس بالعسير، بينما سيكون الأمر أصعب لو ولدت في مدينة ثم أردت التعرف على الريف بشكل دقيق.

وأدعوهم لاستثمار الامتيازات الكثيرة المتاحة لديهم الآن، ومنها: وفرة الوقت، وصفاء الطبيعة، وبساطة الناس، والهدوء وقلة الصخب والضجيج، لمزيد من التعرف على الذات والآخر بشكل أهدأ وأعمق، وعليهم استثمار ذلك بمزيد من القراءة والتأمل وإنضاج الملكات الفكرية والحسية والإبداعية.

في أي مجال بدأت: بالشعر، القصة، الرواية، المسرح؟

بدأت بالرسم ثم المسرح ثم الشعر ثم القصة ثم الرواية، وكنت في ذلك أتتبّع خطواتي أخي الراحل حسن مطلك (1961-1990م)؛ "فهو الذي كان يدعمني ويوجّه وعيي في هذه المسائل إلى أن نشرت أول قصة لي، واطمأن إلى أنني صرت أعرف الطريق. اقترح أن نغير الأسماء التي ننشر بها لكي يكون لكل منا اسمه وأسلوبه الخاص ويتلقى نتائج عمله سلبًا أو إيجابًا، ومنذ ذلك الحين صرت أنشر باسم محسن الرملي".

بداية مبكرة.. قارئا منذ أن تعلمت القراءة، وكاتبا منذ أول قصة كتبتها، وربما كان عمري حينئذ 12 سنة.

وفي سنة 1995م طبعت مجموعتي القصصية الأولى (هدية القرن القادم)، طبعتها على نفقتي الخاصة في مطبعة تجارية عادية في الأردن، وقد كتبت عن تلك التجربة وعموم تجربة إقامتي في الأردن في روايتي (ذئبة الحُب والكُتب).

أي بلد عشت فيه: العراق، الأردن، إسبانيا، فتح لك الأفق؟ وما خصوصية كل بلد؟

كلها كانت مثرية لي بكل ما فيها من صعوبات وسلبيات وإيجابيات، وبالفعل كان لكل بيئة وبلد خصوصية مختلفة عن الآخر؛ العراق يبقى مهدي الأول طبعًا وإن كانت حياتي فيه هي الأصعب والأقسى والأشد مرارة، الأردن كان متنفسًا أوليًّا لي ومختبري الأول في مواجهة العالم ومصيري وحيدًا بلا سند عائلي ولا بيت ولا مستقر، وإسبانيا كانت محطة الوصول إلى الأمان والحرية والشعور الحقيقي بكرامتي كإنسان. وإذا جاز التعبير والتشبيه، يمكننا القول، وفق تجربتي الخاصة، "تقريبا، العراق/الجحيم، الأردن/البرزخ، إسبانيا/الجنة".

هل الانتقال من بيئة الى أخرى، سواء الانتقال القسري أو بإرادتك، مهم للأديب؟

بالتأكيد، فكل تغيير ستكون له مؤثراته في طبيعة الرؤية للذات والعالم، وسيشكل إضافة إلى المعرفة والتجربة التي هي من روافد الأديب الأساسية في أعماله.

بعد أن قررت دراسة اللغة الإسبانية، وكنت أحدث أصدقائي ومن ثم الجنود معي أثناء الخدمة العسكرية عن ذلك، كانوا يعدّون ما أقوله وما أحلم به مجرد تخاريف وأحلام فانتازيا ويسخرون منها أحيانًا، لكنني كنت مؤمنًا بما أحلم به، مصرًّا على التمسك بأحلامي حتى وإن بقيت مجرد أحلام. إنه لمن المهم جدًّا أن نعرف ما نريد وما نستطيع، ومن حسن الحظ، أنا كنت أعرف ما أُريد وما أستطيع.

متى غادرت العراق؟

غادرته عام 1993 حال انتهائي من أداء الخدمة العسكرية، وعدت إليه في زيارات قصيرة عام 2004 و2011 و2022، وبالطبع كنت أجده مختلفًا في كل مرة، وللأسف، نحو الأسوأ.

ما أهم الكتب التي تركت أثرا فيك؟

الكتب التي قرأتها وأعجبتني كثيرة، ومنها على سبيل المثال: أغلب قصص تشيخوف، بعض قصص غسان كنفاني، رواية "جسر على نهر درينا" لإيفو أندريتش، "النورس جوناثان" لريتشارد باخ، "العمى" لساراماغو، "أرض البشر" لإكزوبري، "الصخب والعنف" لفوكنر.. وغيرها كثير.

الكتب التي ترجمها الأديب والمترجم محسن الرملي؟

كل ما ترجمته هو عن اللغة الإسبانية وإليها: 12 كتابا من الإسبانية إلى العربية، و6 كتب من العربية إلى الاسبانية.

ومنها مختارات من القصة والشعر الإسباني في العصر الذهبي، و100 قصيدة من الشعر الكولومبي والمسرحيات القصيرة لثربانتس، ونصوص أخرى كثيرة متفرقة.

لكن تُرجِمت بعض كتبه ونصوصه إلى اللغات: الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، التركية، الروسية، الألبانية، الكردية. وأهم النتاجات الإبداعية هي:

هدية القرن القادم، قصص، الأردن 1995.

البحث عن قلبٍ حيّ، مسرحيات، إسبانيا 1997.

أوراق بعيدة عن دجلة، قصص، الأردن وإسبانيا 1998.

الفَتيت المُبَعثَر، رواية، القاهرة 2000 (حازت ترجمتها الإنجليزية جائزة أركانسا الأميركية 2002).

ليالي القصف السعيدة، "كولاج" سردي وقصص، القاهرة 2003.

كلنا أرامل الأجوبة، شعر (بالعربية والإسبانية والإنجليزية)، إسبانيا 2003.

تمر الأصابع، رواية (بالإسبانية)، مدريد 2008، و(بالعربية)، بيروت 2009 (القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2010).

نائمة بين الجنود، شعر (بالعربية والإسبانية)، القاهرة 2011.

برتقالات بغداد وحب صيني، قصص، الأردن 2011.

حدائق الرئيس، رواية، بيروت 2012 (القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2013)، (جائزة القلم الدولي لترجمتها الإنجليزية 2017).

خسارة رابحة، شعر (بالإسبانية)، كوستاريكا 2013.

ذئبة الحب والكتب، رواية، بغداد وبيروت وأربيل 2015 (القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2016).

برتقالات وشفرات حلاقة في بغداد، قصص (باللغة الإسبانية)، مدريد 2017.

تحفة السهران، قصص، دار المدى، بغداد وبيروت وأربيل 2017.

أبناء وأحذية، رواية، دار المدى، بغداد وبيروت وأربيل 2018.

بنت دجلة، رواية، دار المدى، بغداد وبيروت وأربيل 2020.

هل الترجمة تفقد النص الأصلي معناه الحقيقي؟

ربما المعنى أو الفحوى أو الثيمة هو أكثر وأهم ما يبقى من النص بعد ترجمته، وذلك لأن اللغة تتغير، وما هو بلاغي وزخرفي وإيقاعي فهو نادرًا ما يصل إلى المتلقي في سياقات لغة وثقافة أخرى، بينما يبقى الثقل الأكبر أو أكثر ما سيصل هو المعنى أو الثيمة، إضافة إلى البناء الفني للنص.