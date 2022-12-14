معهد الجزيرة يطلق النسخة الجديدة من زمالة الجزيرة لعام 2023

أطلق معهد الجزيرة للإعلام النسخة الجديدة من برنامج "زمالة الجزيرة" لعام 2023، الذي يستهدف الصحفيين المهتمين بإنجاز أبحاث أكاديمية تتعلق بمجال من مجالات العمل الإعلامي أو ما يشهده من تطور.

حيث سينقسم البرنامج الممتد لشهرين إلى مرحلتين، الأولى تنجز عن بُعد والثانية في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية. وسيتلقى المشاركون تدريبات متعددة تتعلق بمنهجيات البحث العلمي، وقضايا الإعلام المعاصرة، تحت إشراف إدارة المبادرات الإعلامية في معهد الجزيرة للإعلام، وعدد من الزملاء الصحفيين والباحثين من شبكة الجزيرة الإعلامية.

ووسّع البرنامج المجالات الرئيسية للزمالة لتصبح 5 مجالات، أولها الصحافة الرقمية وتقاطع الصحافة مع التقنيات الرقمية الجديدة، ويركز المجال الثاني على المواضيع البحثية التي تعنى بالأنماط الصحفية كأساليب السرد الصحفي والصحافة المتأنية وتقاطعات الصحافة مع العلوم الإنسانية والاجتماعية. في حين يركز المجال الثالث على أخلاقيات الصحافة لا سيما المتعلقة بالتحديات الأخلاقية الجديدة للصحافة في العصر الرقمي وتحديات خطاب الكراهية وتغطية قضايا الأقليات.

ويتخصص المجال الرابع بالمواضيع البحثية المتعلقة بدور الصحافة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحديات التنوع داخل غرف الأخبار. في حين يركز المجال الخامس على المواضيع البحثية التي تعالج التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بإستراتيجيات التحول الرقمي وآليات التكيف مع الظروف المتغيرة التي تطرأ على غرف الأخبار، وكذلك تحديات كليات الصحافة في العالم العربي.

وتقبل طلبات المشاركة في البرنامج في الفترة من 11 حتى 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، وستعلن أسماء المقبولين بالبرنامج في العاشر من يناير/كانون الثاني 2023، على أن يبدأ برنامج الزمالة في 15 يناير/كانون الثاني 2023 ويستمر لمدة شهرين.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة زمالة الجزيرة، ويمكن الاطلاع على الأبحاث المنجزة في النسخ السابقة عبر هذا الرابط.