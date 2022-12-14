كُتبت قبل 4 قرون.. مكتبة سعودية عامة تكشف عن مخطوطة نادرة عن القهوة

كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في العاصمة السعودية الرياض عن مخطوطة نادرة عن القهوة -ضمن مقتنيات مجموعاتها الخاصة- كُتبت قبل أكثر من 400 عام، بعنوان "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة"، كتبها الشيخ العلامة مدين بن عبد الرحمن القوصوني (969-1044هـ/ 1562-1634م).

وتلخّص المخطوطة كتاب عبد القادر بن محمد الجزيري الذي يحمل عنوان "عمدة الصفوة في حِلّ القهوة"، والملخص من كتاب الشيخ العلامة أحمد شهاب الدين بن عبد الغفار نزيل طيبة المالكي، المرتب على عدة أبواب، حيث يبدأ الباب الأول بعنوان "في معنى القهوة"، ويندرج في مجال الفقه، متضمنًا تساؤلات حول احتساء شراب القهوة بين الحِل والتحريم.

وفي هذا الصدد، كان الباحث السعودي ماجد الأهدل قد أشار في مقال نشره موقع "ثمانية" عام 2019 إلى أن الفقيه الصوفي علي بن عمر الشاذلي (صاحب المَخَا) المتوفى سنة 821هـ، هو المكتشف الأول لشراب القهوة، بعد أن حطت رحاله في الحبشة، ومن هناك عاد بحبوب شجرة البن إلى اليمن التي كان خروج القهوة منها إلى مكة، على يد أحد الفقهاء، بداية لجدل فقهي اشتد لفترة من الزمن، خاصة بعد أن انتقل المشروب من مجالس علية القوم إلى أفواه البسطاء ومرتادي الأسواق، إلى حد أن طولب مفتي مكة الشيخ نور الدين بن ناصر الشافعي عام 917هـ بفتوى تجلّي أمر هذا المشروب الوافد، فكان جوابه: "البن مباحٌ مفيدٌ حارقٌ للبلغم".

لكن هذا الرأي الفقهي اصطدم بمجموعة من محرميها كانوا وراء منعها في أسواق مكة، بقرار من ناظر الحسبة آنذاك خاير بك، الذي لم يستمر العمل بقراره زمنا طويلاً. فبعد ذلك بعام واحد، خلف الأمير قُطْلباي خاير بك المعمار، فـ"أكثر من شربها، فشاع شُرب القهوة واشتهرت أكثر مما كانت عليه من قبل".

وتأتي المخطوطة لتبين ذلك الجدل الفقهي في تلخيص الكتاب الذي يتبدى من عنوانه أن المؤلف يحل شراب القهوة بوصفها من الطيبات التي أحلها الله لعباده.

وقد استهل كاتب المخطوطة: "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة" الشيخ العلامة مدين الحكيم مخطوطته بالقول: "ابتدأت في كتابته في يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة من نسخة بخط مؤلفها، وأول صفحة بعد عنوان المخطوطة: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحلّ لعباده الطيبات، وجعلها متنوعة من معدن وحيوان ونبات، وجعل منها قهوة البن الصافية الأخلاق المحبوبة عند التلاقي، المطلوبة عند الفراق، الموصوفة بالمنافع في أكثر الآفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن سيدنا محمد الموصوف بأشرف الأخلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم التلاقي".

ويأتي هذا الكشف عن المخطوطة من جانب مكتبة الملك عبد العزيز العامة ضمن الاحتفاء بـ"عام القهوة السعودية 2022"، المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة للتأكيد على قيم الهوية والتراث وعادات وتقاليد المجتمع السعودي. ويرى موقع المبادرة على شبكة الإنترنت أن المبادرة "تستهدف إبراز مظاهر الكرم والضيافة الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، فضلا عن إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة من خلال تعدد طرق إعداد وتقديم القهوة".

وقد طُبع كتاب عبد القادر الجزيري كاملا عدة طبعات منها طبعة المجمع الثقافي في أبو ظبي (1996)، وطبعة هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (2007)، أما صاحب مخطوطة: "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة" فكان رئيس الأطباء بمصر، في عصره وله باع في الأدب والتاريخ ومن كتبه: (ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب) و(قاموس الأطباء وناموس الألباء) في المفردات الطبية، و(طيبات الأنباء في طبقات الأطباء).