وفاة رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة صلاح فضل

قال مجمع اللغة العربية بالقاهرة اليوم السبت إن الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي البارز صلاح فضل، رئيس المجمع، توفي عن عمر ناهز 84 عاما "بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز".

ولد محمد صلاح الدين عبد السميع فضل في محافظة كفر الشيخ عام 1938، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962. بدأ حياته العملية معيدا بالكلية قبل أن تبتعثه الدولة إلى إسبانيا لاستكمال دراسته العليا، حيث حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل بعد عودته إلى مصر أستاذا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ثم انتقل عام 1979 للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس.

انتُدب مستشارا ثقافيا لمصر ومديرا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد من 1980 إلى 1985، وعقب عودته إلى مصر انتُدب عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون من 1985 إلى 1988.

توفي صباح اليوم السبت رئيس مجمع اللغة العربية بمصر الناقد الأدبي الكبير، الأستاذ الدكتور: صلاح فضل، عن ٨٤ عاما.. رحمه الله رحمة واسعة، وألهم أهله ورفاقه ومحبيه وأعضاء مجمع الخالدين الصبر والسلوان. pic.twitter.com/9bwohr6pPo — مجْمع اللغة العربية (@m_arabia) December 10, 2022

شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير/كانون الثاني 2002 حتى إحالته على التقاعد في مارس/آذار 2003.

كان له نشاط أكاديمي وثقافي واسع في مصر وخارجها، حيث شارك في تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي وتولى رئاستها، كما أُسندت إليه رئاسة اللجنة العلمية لموسوعة أعلام علماء وأدباء العرب والمسلمين بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

أصدر عشرات المؤلفات في النقد والأدب، منها: "منهج الواقعية في الإبداع العربي"، و"أساليب السرد في الرواية العربية"، و"مناهج النقد المعاصر"، و"محمود درويش.. حالة شعرية"، و"عوالم نجيب محفوظ"، و"شعر العامية من السوق إلى المتحف".

نال جائزة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في نقد الشعر عام 1996، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الأدبية والنقد عام 2015، وجائزة النيل في الآداب عام 2018.