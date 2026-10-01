معرض بيروت للكتاب: خريطة القلق اللبناني بين الذاكرة والحرب والمستقبل
برنامج الدورة الـ67 لمعرض بيروت للكتاب: تفكيك أزمة المصارف، وتوثيق تاريخ رأس بيروت، وحماية التراث من العدوان، وتحديات الذكاء الاصطناعي.
برنامج الدورة الـ67 لمعرض بيروت للكتاب: تفكيك أزمة المصارف، وتوثيق تاريخ رأس بيروت، وحماية التراث من العدوان، وتحديات الذكاء الاصطناعي.
فلسطين تثمّن دعم الدول الأعضاء لاعتماد قرارات اليونسكو، وتؤكد ضرورة ترجمتها إلى إجراءات ملموسة لحماية التراث الثقافي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
مدرسة أوقجو موسى في إسطنبول تحمل إرثًا عمره قرنان، متنقلة من مركز للشرطة وسجن ودور الأيتام إلى مدرسة تعليمية تكيفت مع تطورات الزمن.
بعد زيارة 118 دولة حول العالم، كانت أفغانستان محطته الـ119، حيث تنقل محمد ميمون بين كابل وغزني ومزار شريف وبلخ، متوقفا عند الحياة اليومية والتاريخ والضيافة والمطبخ المحلي
الفيلم التونسي “اغتراب” يحقق فوزًا كبيرًا بالجائزة الكبرى في مهرجان تطوان، مسلطًا الضوء على معاناة العمال وقضايا المجتمع من خلال قصة إنسانية عميقة.
لم يكن “سون تشو” يتخيل أن شرائح أوراق كتابه المربوطة بخيوط من الحرير، والتي خط عليها قواعده العسكرية قبل نحو 25 قرنا، ستتحول إلى الإنجيل الإستراتيجي الذي يُدار به عالم المال والأعمال في “وول ستريت”.
يرى المقال أن فيبر خالف منهجه في “علم الاجتماع التفهمي” عند دراسته الإسلام، متأثرا بأحكام استشراقية، فيما يقدم البيروني نموذجا أكثر اتساقا في فهم الأديان والمجتمعات من داخل مفاهيمها.
منحت منظمة القلم الإنجليزية المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين لقب “كاتب الشجاعة” لعام 2026، فصار شريكا للكاتبة البريطانية جاكلين روز في جائزة “بن بينتر”. يأتي ذلك بعد عامين من حوار مع الجزيرة نت.
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب يجمع الإصدارات العربية والفرانكفونية تحت سقف واحد، مستعيدًا دور المدينة الثقافي بعد سنوات من التحديات والحروب.
تناولت حلقة “الكومبارس” التحولات النفسية لألفريد نوبل، وكيف تحول عقب نعي صحفي خاطئ وصفه بـ”تاجر الموت” إلى تقديم أرفع جوائز السلام وتأسيس أشهر تكريم عالمي لخدمة البشرية.
في الذكرى الـ88 لميلاد المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، يكشف أرشيف الجزيرة من مقالات وحوارات وشهادات أن مشروعه كله -من موسوعة الصهيونية إلى مقاله الأخير- كان دفاعا عن الإنسان في وجه تحويله إلى “شيء”.