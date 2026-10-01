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مراسلو الجزيرة

كابل التي لا تظهر في الأخبار.. رحالة جزائري يفكك الصورة النمطية لأفغانستان

بعد زيارة 118 دولة حول العالم، كانت أفغانستان محطته الـ119، حيث تنقل محمد ميمون بين كابل وغزني ومزار شريف وبلخ، متوقفا عند الحياة اليومية والتاريخ والضيافة والمطبخ المحلي

Published On 11/10/2026
مدة الفيديو 02 دقيقة 00 ثانية 02:00
مدة الفيديو 02 دقيقة 00 ثانية 02:00
من برنامج: الدحيح

كيف أصبح كتاب "فن الحرب" دليل القيادة في أمريكا؟

لم يكن “سون تشو” يتخيل أن شرائح أوراق كتابه المربوطة بخيوط من الحرير، والتي خط عليها قواعده العسكرية قبل نحو 25 قرنا، ستتحول إلى الإنجيل الإستراتيجي الذي يُدار به عالم المال والأعمال في “وول ستريت”.

Published On 10/10/2026
مقالات,

لماذا خان ماكس فيبر منهجه عند تفسير الإسلام؟

يرى المقال أن فيبر خالف منهجه في “علم الاجتماع التفهمي” عند دراسته الإسلام، متأثرا بأحكام استشراقية، فيما يقدم البيروني نموذجا أكثر اتساقا في فهم الأديان والمجتمعات من داخل مفاهيمها.

Published On 10/10/2026
مقال رأي بقلم ياسين أقطاي

علي أبو ياسين.. مسرحي من غزة يتقاسم جائزة "بن بينتر" بلقب "كاتب الشجاعة"

منحت منظمة القلم الإنجليزية المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين لقب “كاتب الشجاعة” لعام 2026، فصار شريكا للكاتبة البريطانية جاكلين روز في جائزة “بن بينتر”. يأتي ذلك بعد عامين من حوار مع الجزيرة نت.

Published On 10/10/2026
مدة الفيديو 00 دقيقة 44 ثانية 00:44
مدة الفيديو 00 دقيقة 44 ثانية 00:44
من برنامج: برامج متفرقة

من "تاجر الموت" إلى صانع السلام.. حقيقة نوبل في "الكومبارس"

تناولت حلقة “الكومبارس” التحولات النفسية لألفريد نوبل، وكيف تحول عقب نعي صحفي خاطئ وصفه بـ”تاجر الموت” إلى تقديم أرفع جوائز السلام وتأسيس أشهر تكريم عالمي لخدمة البشرية.

Published On 9/10/2026

عبد الوهاب المسيري.. المفكر الذي دافع عن الإنسان حتى السطر الأخير

في الذكرى الـ88 لميلاد المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، يكشف أرشيف الجزيرة من مقالات وحوارات وشهادات أن مشروعه كله -من موسوعة الصهيونية إلى مقاله الأخير- كان دفاعا عن الإنسان في وجه تحويله إلى “شيء”.

Published On 9/10/2026
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