سلمت الأستاذة فادية مصطفى مفاتيح منزل خالها العلامة عبد الله الطيب لوكيل جامعة الخرطوم إنفاذًا لوصية الحاجة جريزلدا الطيب، وفتح الحدث أسئلة كثيرة عن منازل المبدعين ومآلاتها.
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“اعتذار واحد لا يكفي” تنتمي للروايات البوليسية وتقتحم عالم أو دراما الجريمة، وقد غاصت بجرائم إنسانية يتجاهلها القانون، وفيها وظفت الكاتبة أدواتها الأدبية في لعبة الموت والحياة.
رغم أن مدينة غزة تعد من أقدم مدن العالم فإن قلة المنازل والمباني القديمة التاريخية في المدينة تطرح تساؤلات قد نجد إجاباتها في الدمار الذي لحق بها إبان الحرب العالمية الأولى على يد الجيش البريطاني.
شاعر مسيحي من قبيلة تغلب الشهيرة، اتفق الرواة على أنه وجرير والفرزدق ثلاثي الشعر في العصر الأموي، ذاع صيته عندما جعله الخليفة عبد الملك بن مروان واحدا من شعراء البلاط الأموي.