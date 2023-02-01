عبر أستاذ اللغة واللسانيات الدكتور سعد مصلوح -الذي حل ضيفا على برنامج “المقابلة”- عن تشاؤمه من حال اللغة العربية اليوم، فهي في أزمة، وأولياء الأمور لا يشجعون أبناءهم على معرفتها والتزود من ثقافتها.