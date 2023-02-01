ثقافة

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الكاتب والمؤرخ فاروق مردم بك: الثورات العربية انطلقت عفوية وتظاهر الملايين ثورة ثقافية بحد ذاته

رغم ازدواجية هويته السورية-الفرنسية التي جعلته يعيش على مفترق طرق بين حضارتين وثقافتين ولغتين وذاكرتين وحياتين، فإن الكاتب والناشر فاروق مردم بك بقي مخلصا لحبه الأول دمشق.

Published On 30/1/2023
الكاتب فاروق مردم بك الجزيرة

"ترك الاستعراب الإسباني يتيما".. رحيل بيدرو مونتابيث أبرز دارسي التراث الأندلسي وجسر التواصل بين عالمين

رحل عن عالمنا المستعرب الإسباني بيدرو مارتينيث مونتابيث عن 90 عاما، وكان يعد أحد أصدقاء العرب واللغة العربية وأبرز دارسي التراث الأندلسي وكلاسيكيات الأدب العربي.

Published On 23/2/2023

تعويضا عن غياب التأسيس الثقافي.. لماذا يحب يمين إيطاليا المتشدد شاعر “الكوميديا الإلهية” دانتي؟

لفهم كيف أوصل اليمين المتطرف تبجيل شاعر “الكوميديا الإلهية” دانتي لمستوى جديد، يجب على المرء أن ينظر إلى “الفاشيين الأصليين” ورموزهم؛ فشغفهم هو الذي أطلق الهوس الحالي بدانتي.

Published On 15/2/2023
Orvieto, Italy - October 17, 2020: Image of Dante Alighieri in Orvieto Cathedral, Italy

“وداعًا أرض اللبن والعسل”.. هل يهدف الإسرائيليون إلى عزل أنفسهم أم عزل الآخرين؟

بعد جهد بحثي ومتابعات واسعة على مدى خمس سنوات صدر عن مركز الأبحاث الفلسطيني في القدس المحتلة مؤلف بحثي أدبي بعنوان “وداعا أرض اللبن والعسل.. العقلية الصهيونية في بيت إتغار كيرت أضيق بيت في العالم”

Published On 24/2/2023

المهندس المصري عبد الواحد الوكيل: البيوت القديمة أفضل من الأبراج والمباني الحديثة والملك تشارلز أعجب بالعمارة الإسلامية

يرى المعماري والمهندس المصري عبد الواحد الوكيل -في الجزء الثاني من برنامج “المقابلة”- أن بناء المدن الجديدة يجب أن يكون على أساس مبادئ وقوانين البناء، وأن العمارة الحديثة ليست فيها روحانيات أو ثوابت.

Published On 19/2/2023

سقراط واقعا في الحب.. هل استلهم أول فلاسفة اليونان أفكاره من حياته العاطفية؟

في كتابه “سقراط في الحب.. صناعة فيلسوف” يؤكد أرماند دانجور، أستاذ الكلاسيكيات بجامعة أكسفورد، أن العناصر المهمة بتفكير الفيلسوف اليوناني نتجت عن معرفته وإعجابه بأسبازيا، التي كانت قريبة من عمره.

Published On 23/10/2022
Omran Abdullah - سقراط يحاور أسبازيا،نيكولا مونساو١٨٠٠ - سقراط الشاب والوقوع في الحب، هل شكلت تجربة الفيلسوف اليوناني الغرامية أصول الفلسفة الغربية؟

يوصف بكعبة علوم الإسلام.. هل تراجع دور الأزهر وكيف يستخدم في صراع السلطة مع خصومها؟

يحظى الأزهر الشريف بمكانة ودور كبيرين في مصر والعالم الإسلامي، ويوصف بأنه كعبة علوم الإسلام، لكنه مع ذلك لم يسلم طوال مراحل تاريخه من الانتقادات والهجمات الفكرية والحملات السياسية والإعلامية.

Published On 1/3/2023

أستاذ اللغة واللسانيات سعد مصلوح: العربية في أزمة وتستحق مؤتمر قمة

عبر أستاذ اللغة واللسانيات الدكتور سعد مصلوح -الذي حل ضيفا على برنامج “المقابلة”- عن تشاؤمه من حال اللغة العربية اليوم، فهي في أزمة، وأولياء الأمور لا يشجعون أبناءهم على معرفتها والتزود من ثقافتها.

Published On 26/2/2023

مكتبة قطر تنظم محاضرة خاصة حول التشريعات الدولية الجديدة لحماية التراث الثقافي

أقامت مكتبة قطر الوطنية محاضرة خاصة ألقاها القاضي لويجي ماريني، الأمين العام لمحكمة النقض العليا الإيطالية، حول التشريعات الجديدة التي تكفل توفير الحماية القانونية الدولية للتراث الثقافي دوليا.

Published On 26/2/2023
Embassy officials, specialists, and researchers in this field attending lecture مكتبة قطر تنظم محاضرة خاصة حول التشريعات الدولية الجديدة لحماية التراث الثقافي الجزيرة/قطر

في القاهرة الفاطمية السكان يتواصلون مجددا مع تراثهم

بات بوسع سكان القاهرة الفاطمية التواصل مجددا مع تراثهم بفضل مجموعة من الشغوفين الذين ينظمون الزيارات للمقابر والمساجد والمدارس القرآنية التي كان أهل المنطقة يمرون أمامها من دون أن يتمكنوا من دخولها.

Published On 25/2/2023