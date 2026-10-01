لم يكن “سون تشو” يتخيل أن شرائح أوراق كتابه المربوطة بخيوط من الحرير، والتي خط عليها قواعده العسكرية قبل نحو 25 قرنا، ستتحول إلى الإنجيل الإستراتيجي الذي يُدار به عالم المال والأعمال في “وول ستريت”.