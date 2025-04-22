بمواجهة الجفاف.. كيف يمكن للحكومة السورية تحقيق الأمن الغذائي؟

تواجه سوريا توسعا مستمرا للجفاف الذي يهدد مصادر المياه والزراعة ورزق الكثير من السوريين المعتمدين على الزراعة.

وفي وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقال سياسي بعد سقوط نظام الأسد تصبح مواجهة هذا التحدي البيئي أمرا ضروريا للحفاظ على استقرارها ومستقبلها بعد أكثر من عقد على الحرب التي دمرت البنية التحتية المائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي.

وعلى الرغم من أنها لا تعد مساهمة رئيسية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فإن سوريا تتأثر بالتغير المناخي العالمي الذي يضرب الشرق الأوسط، مما انعكس خلال السنوات الماضية على زيادة حرائق الغابات وتغيرات في معدلات هطول الأمطار زادت حدة الجفاف في سنوات الصراع.

وتبين دراسة علمية أن احتمال وقوع الجفاف في المنطقة كان قبل ظاهرة التغير المناخي مرة كل 250 سنة، ويزداد ليصبح مرة كل 10 سنوات عند ازدياد الحرارة 1.2 درجة مئوية، وقد يصبح احتمال حدوث الجفاف مرة كل 5 سنوات عند وصول ازدياد الحرارة إلى درجتين مئويتين.

وشهدت سوريا اتجاها متزايدا نحو الجفاف بين عامي 1981 و2021، مع تسجيل أحداث جفاف كبيرة في سنوات 1999 و2010 و2014 و2017 و2021، مما يشير إلى أن الجفاف يتحول من موسمي متقطع إلى حالة ممتدة ومتزايدة الحدة.

وارتبطت هذه الأحداث بشكل أساسي بارتفاع درجات الحرارة وتناقص الأمطار، مما أدى إلى تفاقم التوترات البيئية والزراعية في البلاد، وفق دراسة نشرت مطلع العام الجاري في مجلة "المؤشرات البيئية والاستدامة".

وأكدت الدراسة أن الجفاف الشديد في السنوات الماضية أدى إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج المحاصيل، خصوصا في حقول القمح والذرة، مشيرة إلى أنه في عام 2021 تأثرت نحو ثلث الأراضي الزراعية في سوريا بالجفاف، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.